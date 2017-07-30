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Все про:школа (1771) Донецкая область (4523) Красногоровка (39)

 Мэр Красногоровки Ливанчук: Люди возвращаются, открываем еще одну школу

ливанчук

В связи с возвращением жителей Красногоровки (Донецкая область) власти решили открыть еще одну школу в этом учебном году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" сообщил глава Военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.

"Несмотря на то, что продолжаются обстрелы население в город возвращается", - отметил Ливанчук.

Также он уточнил, что до этого в городе работала только одна школа.

"Раньше у нас работала одна школа - пятая. В этом учебном году у нас будет работать две школы. Мы заканчиваем косметический ремонт четвертой школы. Мы уже поменяли теплотрассу, поставили новые котлы, сделали хороший ремонт по тепломодернизации. Завтра приступаем к косметическому ремонту второй школы. Обладминистрация прикладывает максимум усилий для восстановления жилищ граждан. До начала месяца мы восстановили 46 домов частного сектора. А вообще, уже много домов удалось восстановить. Люди возвращаются", - сказал Ливанчук.

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Исходя из статьи до прихода лишнехромосомных было как минимум 5 школ.
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А от в Полтавской области закрывают. Кажуть одной школы на три-четыре села перетопчетесь вполне. Вы ж не орали "путен ввиди вайска"? Не орали. На референдум по дыныырам ходили? Не ходили. От теперь и не жалуйтесь
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якби ті недолюди та перестали мирні квартали обстілювать то вже б і життя потихенку поліпшилось
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чем Украинская армия сильней ,тем все чаше будем читать такие новости
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Дай Бог, пусть возвращаются, лишь бы не гибли наши ребята. Слишком много хоронит Украина своих защитников. Хотелось бы, чтобы население этих территорий благодарно относилось к тем, кто их защищает.
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Учитывая, что всё лето, на протяжении "хлебного перемирия" и по сегодняшний день, Красногоровка остаётся самой горячей точкой во всей зоне АТО, больше десятка погибших военнослужащих, десятки раненых, есть жертвы среди мирного населения, множественные новые разрушения жилого сектора, - то вторую школу явно открывают не из-за того, что люди возвращаются в город. Приветствую открытие второй школы, но нужно создать условия, что бы люди, живущие в Красногоровке, и их дети, которые с 1 сентября пойдут в школу, чувствовали себя в безопасности, чего сегодня им никто гарантировать не может.
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МОВА: мер Красногорівки ----------- цей суржиковий вислів укараїнською мовою виглядає так: війт Красногорівки. Війт працює в міській управі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМэр Красногоровки Ливанчук: Люди возвращаются, открываем еще одну школу
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