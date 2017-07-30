 Мэр Красногоровки Ливанчук: Люди возвращаются, открываем еще одну школу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадского радио" сообщил глава Военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук.
"Несмотря на то, что продолжаются обстрелы население в город возвращается", - отметил Ливанчук.
Также он уточнил, что до этого в городе работала только одна школа.
"Раньше у нас работала одна школа - пятая. В этом учебном году у нас будет работать две школы. Мы заканчиваем косметический ремонт четвертой школы. Мы уже поменяли теплотрассу, поставили новые котлы, сделали хороший ремонт по тепломодернизации. Завтра приступаем к косметическому ремонту второй школы. Обладминистрация прикладывает максимум усилий для восстановления жилищ граждан. До начала месяца мы восстановили 46 домов частного сектора. А вообще, уже много домов удалось восстановить. Люди возвращаются", - сказал Ливанчук.
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