 С начала суток один украинский воин получил ранение. Террористы открывали огонь по нашим позициям под Марьинкой и Зайцево, - штаб АТО

В вечерней сводке отмечается: "Около 16 часов, боевики из стрелкового оружия открыли огонь по нашему опорному пункту в районе Марьинки, на Мариупольском направлении. К сожалению, в результате этого обстрела, один украинский военный получил пулевое ранение.
А на Донецком направлении враг из гранатомета бил по украинским укреплениях в Зайцево.
В то же время, несмотря на относительное затишье, силы АТО находятся на позициях в полной боевой готовности. Ведь нередко в темное время суток незаконные вооруженные формирования коварно активизируют свою активность".
В Украине нет президента, а есть назначениц от клана барыг. Иначе бы соблюдался Закон о Статья 17. Защита суверенитета и ... - Право Украины
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