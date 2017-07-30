 С начала суток один украинский воин получил ранение. Террористы открывали огонь по нашим позициям под Марьинкой и Зайцево, - штаб АТО

коло 16 часов, боевики из стрелкового оружия открыли огонь по нашему опорному пункту в районе Марьинки, на Мариупольском направлении. К сожалению, в результате этого обстрела, один украинский военный получил пулевое ранение.

А на Донецком направлении враг из гранатомета бил по украинским укреплениях в Зайцево.