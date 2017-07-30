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 С начала суток один украинский воин получил ранение. Террористы открывали огонь по нашим позициям под Марьинкой и Зайцево, - штаб АТО

штаб ато

Сегодня в зоне АТО отмечается уменьшение интенсивности вооруженных провокаций со стороны российско-террористических группировок. С полуночи и до 18 часов противник дважды нарушил перемирие. Ранение получил один украинский воин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Около 16 часов, боевики из стрелкового оружия открыли огонь по нашему опорному пункту в районе Марьинки, на Мариупольском направлении. К сожалению, в результате этого обстрела, один украинский военный получил пулевое ранение.

А на Донецком направлении враг из гранатомета бил по украинским укреплениях в Зайцево.

В то же время, несмотря на относительное затишье, силы АТО находятся на позициях в полной боевой готовности. Ведь нередко в темное время суток незаконные вооруженные формирования коварно активизируют свою активность".

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|... разве в Украине нет президента ,или президент есть, ...

В Украине нет президента, а есть назначениц от клана барыг. Иначе бы соблюдался Закон о Статья 17. Защита суверенитета и ... - Право Украины


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток один украинский воин получил ранение. Террористы открывали огонь по нашим позициям под Марьинкой и Зайцево, - штаб АТО
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