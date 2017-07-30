 Оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил адвокат Глеб Глинка.
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Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.
Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили молодого парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.
В Крыму по запросу Украины арестовали боевика "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.
21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче боевика.
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как с обменянными гру-шниками- говорят что они живы, но кроме слов доказать это никто не может и сами гру-шники тоже молчат
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Вчера в Коктебеле
приплыли
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Говорят,это причина крушения яхты
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