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 Оккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе

погодин

"Правоохранительные органы" оккупированного Крыма выпустили на свободу бывшего командира батальона "Керчь" террористической организации "ДНР" Вадима Погодина, которого подозревают в убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил адвокат Глеб Глинка.

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Напомним, 16-летний Степан Чубенко пропал 23 июля 2014 года на железнодорожном вокзале в Донецке, после того как приехал из Киева на пути в Краматорск. 6 октября было найдено его тело, которое опознала мать.

Досудебное расследование установило, что 28 июля 2014 года трое жителей Донецкой области в селе Горбачово-Михайловка Пролетарского района Донецка из огнестрельного оружия убили молодого парня. Были названы подозреваемые в убийстве - Юрий Москалев, Максим Сухомлинов и Вадим Погодин.

В Крыму по запросу Украины арестовали боевика "ДНР" Погодина. Его задержали 20 июня 2017 года в Ялте и решением суда арестовали на 40 суток.

21 июля Генеральная прокуратура Украины обратилась в прокуратуру РФ с запросом о выдаче боевика.
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Кто бы сомневался, что россия покрывает убийц и террористов.
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ну этого и следовало ожидать, только теперь он нечаянно где-то пропадет на сибири или урале
как с обменянными гру-шниками- говорят что они живы, но кроме слов доказать это никто не может и сами гру-шники тоже молчат
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Вангую, чувак целее был бы в украинской тюрьме. Гивик и телефон не дадут соврать.
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нацисты не имеют возраста! тем чище Украина
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Мы еще шашлыки из ваших младенцев делаем...
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значит и ваше время придет
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Казлажопомордийкрисосвин намалювався...
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Можливо, хлопці, які відзначали вчора своє професійне свято (представники сил спец-операцій) хоча б в цьому випадку "своє слово" "скажуть"?!
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Я бы на месте украинской власти , дал семеричный ответ , зепритил россиянам посещать Украину, пока убийца украинца не будет передан Украине! Все по честному!
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"украинской власти",но,увы не все во власти украинские патриоты
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А что на ето скажет соевая власть? И дальше будем глотать?
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Так, спокойно. еще не вечер. его выпустили из СИХО но не факт что отпустили совсем. В лаптеносии на него вроде как УД заведено и он под следствием. В любом случаи он невыездной из педерации. Теперь дело за нашими юристами и интерполом.
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Подонок. Убил ребёнка и не понёс наказания. Оккупационные власти Крыма, мерзавцы, хочется вас казнить. Власти Украины должны прекратить поставки электроэнергии в Крым.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты в Крыму освободили террориста "ДНР" Погодина, обвиняемого в убийстве школьника Чубенко на Донбассе
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