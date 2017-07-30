 Гройсман о пытках Сурженко террористами: "Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.
"Людмилу Сурженко, похищенную террористами, отпустили из плена. Сейчас она в безопасности и под наблюдением врачей в крайне тяжелом психологическом состоянии. Людмиле предоставляется вся необходимая помощь, подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции", - пишет он.
"Людмилу боевики "ЛНР" в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она "работает на украинские спецслужбы", - подчеркнул глава правительства.
"Военные преступники, террористы опускаются до нечеловеческой жестокости, пыток мирных людей. Особенно больно, когда это происходит на территории Украины, временно оккупированной российскими войсками и пророссийскими террористами. Эта жестокость будет обязательно наказана, как и все остальные преступления, которые совершаются на временно оккупированной украинской территории", - заявил Гройсман.
13 июля боевики террористической организации "ЛНР" на КПВВ в Станице Луганской похитили Людмилу Сурженко, человека с инвалидностью с детства по слуху. Женщину отпустили только 29 июля.
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Прийшли спасати від хунти...
Виродки.
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тех ватных тварей только уничтожать надо, без жалости и сожаления- а мы все в гуманность играем!!
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Хай у Вас все буде добре.
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