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 Гройсман о пытках Сурженко террористами: "Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции"

сурженко

Украинские власти подготовили обращения в международные инстанции в связи с применением пыток террористами к похищенному блогеру Людмиле Сурженко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.

"Людмилу Сурженко, похищенную террористами, отпустили из плена. Сейчас она в безопасности и под наблюдением врачей в крайне тяжелом психологическом состоянии. Людмиле предоставляется вся необходимая помощь, подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции", - пишет он.

"Людмилу боевики "ЛНР" в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она "работает на украинские спецслужбы", - подчеркнул глава правительства.

"Военные преступники, террористы опускаются до нечеловеческой жестокости, пыток мирных людей. Особенно больно, когда это происходит на территории Украины, временно оккупированной российскими войсками и пророссийскими террористами. Эта жестокость будет обязательно наказана, как и все остальные преступления, которые совершаются на временно оккупированной украинской территории", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После развала дела о шпионаже "украинского диверсанта" Присича осудили на 3 года за наркотики. В суде он заявил о пытках

13 июля боевики террористической организации "ЛНР" на КПВВ в Станице Луганской похитили Людмилу Сурженко, человека с инвалидностью с детства по слуху. Женщину отпустили только 29 июля.
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Об нечеловеческих методах террористов станет известно, но это пожалуй вся польза от этого.
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вони літак збили,теж всім відомо,а користі мало.
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це покищо, Каддафі туж думав що Локерсбі йому з рук зійде
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Над жінкою з інвалідністю знущались...
Прийшли спасати від хунти...
Виродки.
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от зараз всі політичні виродки почнуть заробляти собі бонуси на цьому, замість того що б дати людині час оговтатись і проіти пихологічну реабілітацію
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и толку того обращения в международные инстанкции?
тех ватных тварей только уничтожать надо, без жалости и сожаления- а мы все в гуманность играем!!
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Ригошоколады! Почему не кричите свободу Сурженко? Вам завтра обсирать будет кого.
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вот удивляет физиономия гройсмана в этой теме...
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Я понимаю, что апеллировать в международные институты зарабатывая на войне кошернее, чем при помощи ВСУ и спецназа, который вчера праздник праздновал, перебить всю эту сволоту.
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Чем эти скоты натравленные на Украину отличаются от скотов, натравливающих украинцев друг на друга?
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Так снарядить делегацию... для переговоров...
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Уж Лучьше бы этого гройссмана "ПЫТАЛИ"!!!Украина от этого только бы ВЫИГРАЛА!!!...
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Наскільки можливо, поправляйтеся, пані Людмило. Постарайтеся відійти від того, що пережили, забудьте його.
Хай у Вас все буде добре.
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и в это время масса хероев из "торнадо" гуляет на свободе!
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