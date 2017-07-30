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Все про:Молдова (844) протест (5479) Кишинев (33) Додон (68)

 Многотысячные манифестации с требованием отставки Додона прошли в Кишиневе

молдова

В Кишиневе (Молдова) проходит акция протеста против действий президента Игоря Додона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", несколько тысяч манифестантов после митинга у парламента пришли к центральному офису Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавлял Додон до избрания президентом.

Манифестанты встали перед офисом ПСРМ и выкрикивали лозунги "Отставка!", "Евросоюз, не давай денег мафии!", "Если вы небезразличны, не сидите дома!", "Молдаване, объединяйтесь!", "Мы не сдадимся!"

Потом колонна манифестантов двинулась к зданию Генеральной прокуратуры, скандируя "Мы - народ!", "Долой смешанную избирательную систему!"

Митинг в сквере парламента был протестом против перехода на смешанную избирательную систему.

Читайте также: "Додон - слуга Путина": в Молдове прошли акции протеста против сближения с РФ. ВИДЕО

Парламент Молдовы 21 июля вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии принял закон о переходе на смешанную избирательную систему.

Правящую в Молдове Демократическую партию во главе с Владимиром Плахотнюком в этом поддержала и оппозиционная Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Игорь Додон. Теперь в Молдове 50 депутатов парламента будут избираться по партийным спискам, а 51 - в одномандатных округах с первого тура, когда победителем будет тот кандидат, который набрал больше голосов избирателей.
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"На Тегеран, на Тегеран
Ушел последний караван....."
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Незабаром в Тегерані , як в Ростові, теж з"явиться легітимний!!!)))
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Неудивительно. Такое созвучие с неприличным словом..
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Ташоентотакое???!!!
Везде адни гггдодоны!!!!
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Правильний лозунг не тільки в Молдові

"Евросоюз, не давай денег мафии!" Источник: https://censor.net.ua/n449688
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Я бы на его местие в Тегеран не рискнул, чтоб не оказалось, что возвращаться можно только до Ростова.
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Модлавани молодці,швидко все зрозуміли і почали діяти.
пс.Цікаво,а чому в нас нема таких акцій?Люди залякані,байдужі чи може всіх все влаштовує...
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Ksenia VB - нам так нельзя - путин нападет... Шатуны это...
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Сначала подобные зрадоговнюки в Молдове садят на трон Додона. А потом ты косишь под идиота мол, путиннападет.. Не надоело быть полезным илиотом в руках Ху"ла?
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имхо народ опасается что будет хуже. То что что то делается в правильном направлении видно невооруженным глазом. Все ли делается? нет конечно. Будут ли сменщики двигаться в том же направлении таким же темпом? никакой уверенности лично у меня нет. Будут ли они вообще двигаться в том же направлении? опять же - никакой уверенности нет.
Это только мое мнение. Проколы и провалы есть, негатив к власти есть. Пока нет точки невозврата. Есть надежда на лучшее
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Оксано, Молдову від повномасштабного вторгнення кацапні не прикриває Україна. І що ми виграєво якщо ще до виборів підемо всі дружно вигонити пороха? он на рашистських каналах вже кілька місяців їх іксперди розказують що укараїнці восени скинуть владу "Кієвскай Хунти" і ми ми знову станем мішєбрацкім адінаротам. Ви цього хочете?
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Майданний стан спільноти, це наслідки дій влади!!1 Навіщо доводити суспільство до революційного стану!!! Хто ще не казав "нашим" можновладцям про необхідність проведення реальних реформ і боротьби з корупцією!! А що маємо--бурхливу імітацію, окозамилювання !!!)))
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Майданий стан для українців, це можна сказати норма, і громадський тиск на владу ми не повині ослаблювати. Але цим намагаються скористатися мішєбратья. І як на мене ми маємо шукати механізми ефективного контролю над владними інститутами, а не просто змінити одних на інших
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Петя всё-таки не настільки відверто проросійський, як цей Додон
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Единственный лозунг по управлению системой

"Долой смешанную избирательную систему!"Источник: https://censor.net.ua/n449688

Хоть одна гражданская акция в Украине после Майдана 2013-2014 гг была по изменению системы?
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Чай с нар... Хотя сейчас лето... Значит пиво и мороженое с наркотой.
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Балівар, тобто Ростов, двох не здужає, але як варіант, чому не осісти в Тегерані !!!)))
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ага, недаремне Додон говорив що туди збирається, схоже що на ПМЖ)
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С посадкой в г.Николаев - там сейчас майор Волошин в аэропорту командует
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Видать гражданам этой страны тоже не понравилось, что их "президент" хотел праздновать с оккупантом оккупацию их страны.
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янукв Ростове напрягся. хостел чай не резиновый
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Ему Рыгозин видимо список ростовской недвижимости вёз показать
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Нашего молдаванина тоже пора в Ростов гнать...
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Если бы молдованина До молдованина хоть что то доходит Не сразу Медленно но доходит До иудея - выхрестка вообще не доходит и не дойдет Подсчет барышей доходит Ротердам + Доходит Нарушение конституции и потеря международного имиджа Тоже доходит А то что у народа терпение его маланских зиферов почти на исходе Недоходит
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Молдаване слишком поздно "проснуснулись"!!!Уже "сейчас" там появятся зеленые человечки и "присоединят" молдаван к "ПРИднестровью"!!!...
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Евросоюз, не давай денег мафии!

Петра Алексеевич! ваш виход!
пакуйтесь!
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Сволочи пользуются немощьностью пенсионеров, которые просто не могут встать с кресел и прийдти отстоять своего избранника
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Молдаване то поумнее нас Украинцев,раскусили Додона быстро,а у нас все на Барыгу смотрят,гнать его пора сраной метлой в Ростов.
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он в Ростов не поедет
для него бацька вакантное место держит, рядом с Бакиевим
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Молодцы. Только как гандон попал у вас в кресло гаранта? Или тоже есть многогерой охуйдовский,как у барыги офшорного и овоща?
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В молдован голосують переважно пенси, а молоді, як і в Україні пох.. !!!)))
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Ну у нас щеколадного мудака явно не одни пенсы выбрали,а насчет моложежи вы верно подметили.
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Зрадомразь разом з ватними совкодрочерами занесли на своих плечах Додона. Прочитай клоун что было в Молдове в 2015-16. Как зрадогавнюки- антикарупцианери вместе с коммуняками крушили праламент и требовали отставки проевропейского кабинета министров и досрочных выборов президента А теперь ты делаешь дурацкое лицо : А откуда мол взялся Додон?
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А нормально отвечать в минстеце не учат? Давно в бане сидет,бот соевый?
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"Отставка!", "Евросоюз, не давай денег мафии!"

Знакомо, правда?))))
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В Молдове уже выгоняют Додона, а мы все никак не возьмемся за своего Гондона.
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Шо такое, и тут кацапы мерещатся, порохоботик?
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где ты там себе надумал это петриёт...?
там даже букв таких нет - вот что значит ваше воображение...!!!
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У нас тоже власть после очередного Майдана передают в руки промосковских рыгов. Сидим, ждем....
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молдаванам - респект
не то что некоторие терпили
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А наш ПОПа теж молдаванин ж-народився в Молдові!!!
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Молдовская вата вместе c местно зрадо..издотой валили "злачинний" проевропейский ражим. Так увлеклись шо аж усадили на трон ватножопоую кремлядь в лице Додона. Теперь встрепенулись..Тот же сценарий зрадоговнюки готовят и в Украине : привести к власти послушную Ху"лу шестерку..
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Неблагодарные! Он их освободил от власти барыг и евроворов, а они ему протесты организовывают...
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А куда эти бодрые молдоване смотрели когда выборы шли???!!! в отличие от Украины там был нормальный выбор президентов!
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Здесь же, на Цензоре, неоднократно писали, как фальсифицировались наши выборы. Как вату из приднестровья автобусами привозили голосовать за дадона, как не давали возможность голосовать молдавским диаспорам в европе. В странах ЕС молдоване сутки стояли возле молдавских посольств, чтобы проголосовать, и им просто тупо не выдавали бюллетени
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А шо молдаване не знали какое прокацапское гавно выбирают? Сами ж выбрали, сами знали что этот бычара чуть более чем полностью прокацапский, интересно на что они расчитывали??
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМноготысячные манифестации с требованием отставки Додона прошли в Кишиневе
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