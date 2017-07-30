 Многотысячные манифестации с требованием отставки Додона прошли в Кишиневе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", несколько тысяч манифестантов после митинга у парламента пришли к центральному офису Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую возглавлял Додон до избрания президентом.
Манифестанты встали перед офисом ПСРМ и выкрикивали лозунги "Отставка!", "Евросоюз, не давай денег мафии!", "Если вы небезразличны, не сидите дома!", "Молдаване, объединяйтесь!", "Мы не сдадимся!"
Потом колонна манифестантов двинулась к зданию Генеральной прокуратуры, скандируя "Мы - народ!", "Долой смешанную избирательную систему!"
Митинг в сквере парламента был протестом против перехода на смешанную избирательную систему.
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Парламент Молдовы 21 июля вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии принял закон о переходе на смешанную избирательную систему.
Правящую в Молдове Демократическую партию во главе с Владимиром Плахотнюком в этом поддержала и оппозиционная Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Игорь Додон. Теперь в Молдове 50 депутатов парламента будут избираться по партийным спискам, а 51 - в одномандатных округах с первого тура, когда победителем будет тот кандидат, который набрал больше голосов избирателей.
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Ушел последний караван....."
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Везде адни гггдодоны!!!!
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"Евросоюз, не давай денег мафии!" Источник: https://censor.net.ua/n449688
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пс.Цікаво,а чому в нас нема таких акцій?Люди залякані,байдужі чи може всіх все влаштовує...
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Это только мое мнение. Проколы и провалы есть, негатив к власти есть. Пока нет точки невозврата. Есть надежда на лучшее
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"Долой смешанную избирательную систему!"Источник: https://censor.net.ua/n449688
Хоть одна гражданская акция в Украине после Майдана 2013-2014 гг была по изменению системы?
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Петра Алексеевич! ваш виход!
пакуйтесь!
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для него бацька вакантное место держит, рядом с Бакиевим
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Знакомо, правда?))))
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там даже букв таких нет - вот что значит ваше воображение...!!!
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не то что некоторие терпили
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