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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5237) НАТО (5657) помощь (3373) Полторак (892)

 Полторак: Страны НАТО постоянно поддерживают Вооруженные Силы Украины

нато

Украинская армия получает иностранную помощь, особенно в предоставлении оборудования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак во время вчерашнего посещения учебного центра Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"У нас есть полное взаимопонимание с иностранными инструкторами. Они нам помогают разрабатывать методическую литературу и непосредственно тренировать наших инструкторов. Кроме того, они помогают нам понять, что необходимо для оснащения армии. Также такая взаимосвязь дает возможность обмениваться опытом, как нашим военнослужащим Сил специальных операций, так и иностранным", - рассказал Министр обороны.

Он напомнил, что в июне учебный центр Сил специальных операций посетил командующий ССО США и дал высокую оценку взаимодействия между нашими инструкторами и инструкторами США.

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"Совместная подготовка дает нам хорошие шансы на получение критериев и стандартов, которые существуют во всех странах Альянса", - отметил Полторак.

Также он подчеркнул, что в некоторых направлениях Украинская армия получает иностранную помощь, особенно в предоставлении оборудования. И это касается не только Сил специальных операций. В частности, в учебном центре, что в Яворове, в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тыс. метров кв.. США оказали помощь оборудованием на сумму 22 млн долларов, отмечается в сообщении.
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Хорошо, что когда при Януковиче Потлторак очолював мусорку, то он и тогда ратовал за вступление в НАТО. Эгеж?
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Харкивську окодемию войск НКВД, лучшие курсанты коей были посланы на Майдан следить шоб майдановцы не пострадали от солнечного удара и их охлаждали водометами. Какой порохобот пошел политически неподкованный однако
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да это ты недавно узнал - а я уже успел забыть...
второе слово твоего ника смешно читаю...\как тебе в зелёных лосинах...?\
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В шокотролей уже берут склеротиков, которые смешно читают?
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хрен знает куда вас дебилов берут - я же не спрашиваю об этом...
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Про страны НАТО понятно. Ну,а ты когда ,начнешь ?
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так напиши ему в МО - даст ответ, а ты тут выложишь скрин...
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Крымчан приглашлают принять участие в сценах фильма "Танкист" и ищут «специфические типажи». :D


«Американские войска вместе с ООН вторгаются на Ближний Восток, якобы как миротворцы. Начинают наводить свои порядки, убивают одного из шейхов. Местные жители сразу поднимают восстание против американских военных и загоняют их в угол в одном из портов, который является базой военных. Американцы уже не видят шанса на спасение.
Тут включаются советские танкисты и десантники, так как на территории порта находится большое количество мирных жителей. По итогу наши солдаты отбивают восстание и спасают мирных граждан», - рассказал Андрей Цыганов о сюжете художественного фильма.
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Штаны у этого Хероя "держатся" на ремне или подтяжках???А ДОЛЖНЫ СПАДАТЬ!!!после стольких позоров...
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Главное, чтобы помощь побыстрее добиралась на передок в подмогу нашим защитникам!
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