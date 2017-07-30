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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Канада (952) торговля (842) Гройсман (3220) ЗСТ (492)

 Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман

гройсман

Соглашение о зоне свободной торговли между с Европейским Союзом и Канадой открывает для Украины новые возможности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении сотрудникам сферы торговли Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, опубликованном на правительственном портале.

"Сегодня нашей задачей является активизация торговых отношений, предоставление им свежего дыхания. (...) На пути европейской интеграции нас ждет также дальнейшее углубление торговых отношений с Европейским Союзом. Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и Канадой открывает для Украины новые рынки и новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться", - заявил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада с нетерпением ожидает вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Украиной, - Министерство международной торговли

Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев.

19 мая 2017 года за создание зоны свободной торговли с Украиной проголосовал Сенат Канады.

Соглашение вступает в силу 1 августа этого года. После этого Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь, Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
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Экспортировать кленовый сироп без пошлин в Румынию?
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Пуздро ! Не называй нас "мы". Мы не жрем как свиньи и не воруем как ты.
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Таки об укрганицах никто и ничего не говогрил. Гречь о щигрых укграинских грефогрматограх.
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Это положительный момент,которым необходимо воспользоваться.
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А чего здесь положительного? Опять все подорожает.
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Положительно то, что наши товары станут более конкуренто-способными на их рынке. Даже если что-то будет завозиться к нам канадского производства, то с точностью до наоборот это должно стать дешевле без таможенных пошлин.
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Про нашу конкурентоспособность на их рынке ето меня меньше всего волнует. Другое део что у нас все подорожает. Даже то что завезет Канада так как канадские товары уже более дорогие чем наши +доставка через океан. А отмена таможенных пошлин компенсируется поборами местных наших барыг и наценками наших магазинов.
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Сомневаюсь, что вообще что-то канадское будет к нам завозиться. Советую посмотреть основные статьи экспорта Канады http://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/can/#Экспорт
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Будет, все обеспечение армии в принципе может пойти через Канаду, США как бы останутся в стороне, а вот Канада может продать и оружие и БК к нему .
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уже безвизом пользуемся по полному...
только био паспорта от шоколадных получит не можем...
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Канхфетки "РОСшен" рррынулись в атаку на ихний рынок???
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Да, конфетки как конфетки. А вот собственник их многочисленных производителей, не скажу, что в одиночку, а с Ко таких же гнид, как отечественных так и импортных, народу Украины жить не даёт на своей земле.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Надо же, Гнойсман уже начал пользоваться а мы, простые граждане еще нет. Ето теперь последние более-менее нормальные продукты в Канаду уедут, а мы будем жрать хлеб из фуражного зерна?
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Та точно. Бедная голодающая без украинского зерна Канада, которая сама является одним из крупнейших экспортёров пшеницы, еле дождалась, когда её рынок насытят украинским зерном.
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Ну не ЗАЗы и Богданы же мы им будем туда поставлять и не телявизоры Електрон. А насчет зерна так ето образно говоря. Возможно сахар возможно что то другое типа молочных продуктов.
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Молочные продукты в Канаду? Цена будет золотая.
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Вообще то если экологически чистые то вполне, Новая Зеландия как то поставляет в Европу и не знает что по золотой цене, от нас когда то каждый день самолет с гор на Москву летал с молочкой.
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То есть одинаковое расстояние от нас в Москву и Канаду, я правильно понимаю? Вы серьезно?
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Нет, расстояние от Новой Зеландии до Европы сравнимо с расстоянием от нас до Канады. хотя это пустой треп, у нас нет такого количества экологической молочки.
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Нам бы вернуть поголовье 30-летней давности, мало живности теперь люди в горах держат, и так там не все можно держать бо едят всех подряд, так еще и полонины уменьшаются.
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Ну так и пишите о том, что возможно, а не всякую йухню.
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А что мы еще производим, кроме коррупции и маразма? Я теряюсь в догадках.
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Мы производим одну руссофобию. Хуйла на Ж7 не слышали, что-ли?
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Ну Канаде такого товара не нужно. Они его производят в сотни раз больше чем мы, поверь. У мен товарищ недавно приезжал из Канады, по его замечаниям что он здесь увидел мы с Рашкой вообще не рвали связи и не воюем..
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А Вы спросите у товарища при случае, если бы ( не дай Бог, конечно) США сошли с ума и начали гибридную войну ихтамнетов против Канады в момент экономической, финансовой, политической и гуманитарной слабости (ну пусть представит себе) в условиях, когда значительная часть населения Канады была за единый америкоязычный мир, США оккупировала Квебек и развязала войну в Альберте - то быстро бы они порвали связи с США?

Умничать из-за бугра, как надо, всегда проще.
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вот нужно этим клавишным петриётам всё подсказывать - ато они только всё хают...\ну нет чтобы им заявить что это только их достижение - и возмутиться что Грося к нему примазывается...
вот тут бы и можно такую ВОЛНУ поднять - а не такой пшик...
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Мне интересней, где развродят таких дебилов, которые реально считают, что Канада стоит в очереди за украинским зерном? Лесли, Вы не в курсе?
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Канада - богатая страна...
и она ни за чем в очереди не стоит...
это тебе дебилу, поддерживающему гройсмана и его рехвормы...
она пытается выручить нас...
и нет тебе похвалы в этой ситуации..
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Набор бессмысленных обрывков мыслей, сдобренных желчью, я расшифровывать не намерен. Хочешь что-то мне сказать, пиши осмысленно, Лесли.
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а ты имеешь какое-то отношение к Канаде?
никакого...
просто порошенковский шоколадный холуй...
и тогда о чем речь?
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Если глючит порохоботами, то обращайся к наркологу или психиатру. Навязчивые состояния - это по их специфике. Мне жаловаться не нужно.
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деньги свое дело делают...
только совесть вовсем пропил или продал?
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а почему бы и нет? пипл хавает...
тут даже я так подореваю, что не проплаченые порохоботы каким-то боком тут сидят...
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Они уже начали пользоваться! Рад за вас, Гройсман, что жизнь у вас удалась.
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Интересно, а шо Гройсман собрался продавать в Канаду? Неужели лес?
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Если надо,то и шкуру с тебя стянет на барабан. И продаст как реликвию "пионерского".
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Этот ни перед чем не остановится. Мальчиш-Плохиш.
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Ай, чего это я! У нас же самый лучший шоколад! "Мрия" через день, не покладая рук экипажей, будет доставлять в Торонто киевские торты с пылу-сжару!
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Це ж треба вміти так- стільки сказати і нічого при цьому не сказатиc
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Соглашение вступает в силу 1 августа этого года. После этого Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь, Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады.

Что то мне подсказвает что наши хитрожопые Барыги не включили в отмену пошлин 14% именно народного интереса.
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Даже не сомневайтесь. Баранов нужно продолжать стричь.
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Машины наверное оставили с пошлиной, а то Тасадзе нападет.
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Петя честный . Он сам не грабит фуры с орехами . У него есть смотрящие .
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Как ушел? Через линию фронта? Ах, да, там же нет линии фронта, там обустроенный переход к тамженашимлюдям.
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Ассоциация вошла в каждую украинскую семью. Конечно, веселее жить с карманом полным денег, с полным холодильником и бутылочкой немецкого пива в руке. Я завидую украинцам. добившимся своего счастья, и желаю, чтобы плоды сотрудничества с Европой ощущались как можно глубже и как можно дольше.
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Вывоз леса кругляка в ЕС без пошлин? Этим вы начинаете пользоваться? Леса уже нет все спилили гады одни пеньки остались.
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та за такі гарні слова він прям таки Геройсман
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таким чертям как вы
все выгодно
бо долю со всего на свой карман засылаете
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Єдиний вірний критерій оцінювання дій влади, це рівень життя народа, всього народа , а не окремих осіб, чи груп осіб(судді, прокурорита т. ін.) !!!))
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как экономику(своей семейки) то поднял винницкий базарник который даже школу не осилил закончить...
с торговли на Винницком тротуаре до-.....новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман

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- Возможности открываются для Украины, а пользоватся будем МЫ, - Гройсман
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Только дебилы ( Петя и Фафик ) радуются открывая границы для беспошлинного импорта товаров из промышленной страны . А сами при этом своей тупостью и жадностью загнали страну до остановки экономики . Чем дебилы будут торговать с Канадой ? Ну кроме ванючей сраки и одной извилины у Пети и Фафика ничего нет . Два урода мародера .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман
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