 Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении сотрудникам сферы торговли Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, опубликованном на правительственном портале.
"Сегодня нашей задачей является активизация торговых отношений, предоставление им свежего дыхания. (...) На пути европейской интеграции нас ждет также дальнейшее углубление торговых отношений с Европейским Союзом. Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и Канадой открывает для Украины новые рынки и новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться", - заявил премьер.
Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев.
19 мая 2017 года за создание зоны свободной торговли с Украиной проголосовал Сенат Канады.
Соглашение вступает в силу 1 августа этого года. После этого Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь, Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
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только био паспорта от шоколадных получит не можем...
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Умничать из-за бугра, как надо, всегда проще.
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вот тут бы и можно такую ВОЛНУ поднять - а не такой пшик...
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и она ни за чем в очереди не стоит...
это тебе дебилу, поддерживающему гройсмана и его рехвормы...
она пытается выручить нас...
и нет тебе похвалы в этой ситуации..
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никакого...
просто порошенковский шоколадный холуй...
и тогда о чем речь?
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только совесть вовсем пропил или продал?
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тут даже я так подореваю, что не проплаченые порохоботы каким-то боком тут сидят...
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Что то мне подсказвает что наши хитрожопые Барыги не включили в отмену пошлин 14% именно народного интереса.
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все выгодно
бо долю со всего на свой карман засылаете
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с торговли на Винницком тротуаре до-.....новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться, - Гройсман
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