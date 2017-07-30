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 "Санкциями не добиться улучшения отношений", - посольство РФ в США ответило Тиллерсону

санкции

США не добьются улучшения отношений с Россией посредством санкций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет посольство России в США, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", - сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, - Reuters

Напомним, Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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А держдеп повинен відповісти-"а спорим на ящик віскаря, що санкціями доб'ємось покращення відносин"!
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А американцы всю жизнь мечтали подружиться с комунистами...
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Мне кажется , или скоро очередная партия россииских посослов поедет в парашу.
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А ты смешной!
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Я не смешной, я прагматик, кацапской оставшейся недоимперии осталось максимум ТРИ года а дальше коллапс, убийства соплеменников, как в 1917 году и полный развал и хаос страшнейшего гегемонического урода на планете Земля. Английская, Германская, Французская, Бельгийская, Нидерландская империи развалились вовремя и сейчас живут и процветают, а вот последней "империи" на Земле из за своего крепостного "высокомерия" "я раб а ты у меня в батраках" будет очень тяжело. Дай Бог так оно и буде.
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"Санкциями не добиться улучшения отношений", - посольство РФ в США ответило Тиллерсону" - человекоподобные Кацапстана иногда обнадёживают, но к сожалению они врубаются в ситуацию не мозгами, а желудком, потому - это единственный путь (либо начистить рыло) решать какие то вопросы с дикой ордой.
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Похоже это ты рассуждаешь желудком, не суди по себе!
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Зачем торопиться с ответом, позвольте санкциям пару лет "только усилить" экономику РФ, а там уже и скажете, будете улучшать отношения или нет.
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Это они от недопонимания... "Ну тупые!!!" ©
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Отношения улучшатся моментально как только хуйлососия будет с протянутой рукой просить жрачки что то вроде"ножек Буша",после развала совка.
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США не добьются улучшения отношений с Россией посредством санкций.
Оказывается улучшение отношений нужно не россии, а США.
Какие проблемы, пусть рашка и дальше сидит под санкциями и не хрюкает.
Границы еще закрыть и о недоразумении под названием россия можно забыть.
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Вот улыбнуло это: "Санкциями не добиться улучшения отношений". Путйен хочет конкретно в морду (жопу) получить. Сомнений нет.
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Хамы! Неблагодарные, Америка столько пользы несет санкциями, а вы еще хамите и мордами недовольно крутите??
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Покищо це перші легкі методи впливу на дурну дурашу.
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Злые пиндосы сношают Раху,а те обижаются на то,що без прелюдии
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Прикольно, что сам хуйло уже ничего не поет по этому поводу, типа санкци только на пользу. Это хороший знак...
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Как это не добиться,санкции для рашки только в помощь,а вам не нравиться.Молодец Тилерсон,знатно потролил кацапню.
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фашистское посольство не ожидало получить такой издевательский комментарий от Тиллерсона. Привыкли клоунадить с "лохами цивилизованными", а тут на тебе.
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Конечно не "добьёшься"!!!Однозначно!!!Только ПОСАДКИ!!!Всей Власти этих ВУРДАЛАКОВ!!!Гаагу нужно Срочно "Расстраивать"!!!Кстати,без малейших "излишеств"!!!...Они же привыкли!!!Они же "Зеленые"???...
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рашисты должны просить еще и добавить санкций ,и не только от США-санкции,приносят только пользу....
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Да прщимили )(уйлу яйца. А помните как все начиналось, радиоактивный пепел и т.д. Пока Эрдоган не сбил сушку ( тогда раша еще мотрепехалась пару фур помидор подавили) а когда шлепнули посла в прямом ефире и когда томогавки бомбонули Сирию )(уйло все проглотил.
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- А кто сказал, что америкосы этим добиваются каких либо отношений? Они просто хотят завалить ваш долбаный кацапстан...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Санкциями не добиться улучшения отношений", - посольство РФ в США ответило Тиллерсону
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