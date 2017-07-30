 "Санкциями не добиться улучшения отношений", - посольство РФ в США ответило Тиллерсону

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляет посольство России в США, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
"Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений", - сказано в заявлении.
Напомним, Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
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Оказывается улучшение отношений нужно не россии, а США.
Какие проблемы, пусть рашка и дальше сидит под санкциями и не хрюкает.
Границы еще закрыть и о недоразумении под названием россия можно забыть.
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