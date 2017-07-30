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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (964) плен (1836) пленные (118)

 Ирина Геращенко: Буду требовать от ОБСЕ посетить украинских заложников в ОРДЛО

геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко намерена требовать от ОБСЕ посетить украинских заложников, которые находятся в плену у боевиков российско-оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, наиболее остро вопрос стал после того, как стало известно, что украинку Людмилу Сурженко, которая до недавнего времени находилась в плену в "ЛНР", пытали.

"Людмилу пытали. И завтра это обязательно станет предметом жесткого разговора во время скайп-конференции по заложникам в формате Минской гуманитарной группы. Также я буду требовать от координатора ОБСЕ в группе посетить украинских заложников на оккупированных территориях, к которым годами не допускают МККК и другие международные организации. Это неправильно, что в течение всего времени работы Минской группы представитель ОБСЕ только раз посетил украинских заложников, и видел только нескольких из них, а не всех", - написала вице-спикер Рады.

Геращенко добавила, что "все факты пыток украинцев боевиками должны быть осуждены как украинскими, так и международными судами". Также она выразила надежду, что по факту незаконного задержания и пыток Людмилы Сурженко уже открыто уголовное дело против боевиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В плену у боевиков находятся 134 украинца, - СБУ
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Я из под земли,а ты зачем из шоколадной дупы вылез?
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еще одна пиарщица на людском горе...
главное быть к кормушке поближе...
фу...противно...
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ну да, ну да...
зарплату себе любимым повышать все в зале и голосов хватает...
нужный закон проголосоввать они на комиссиях...или еще на каких-то педриссиях..
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....ну в принципе , туда за "зарплатами" не "ходят"...., там немного другие "ценности"..., и это , а чья это ДОЧКА ..., возможно она "кАцапка", или с какого то племени "зулусов" с Южной_аМерики )))
...ой, та вона ж така найщирішша , така своя Україночка ...
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в том-то и прикол, что какую им зарплату не плати - это копейки по сравнению с их коррупционными возможностями...
так зачем обирать бюджет ?
хоть на святое бы не посягали...
так нет, сволота там со своими рылами не отходит...
и я так думаю, что отлично понимают, что это тупиковая ветвь развития...
именно поэтому у этих тварей по несколько гражданств...
и теперь грех не воспользоваться моментом , после лишения гражданства Саакашвили и не лишить их всех ..
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Хто причина того горя?
Кацапи і ваш Х"йло!
Люди намагаються щось робити в ви, зрадоклакери тільки гавном кидатися здатні!
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да благодаря нам эти порохоботины еще не здали Украину...
они за свои гешефты не только Украину продотут...
мать родную не пожалеют...
что эта особь Ирина сделала для Украины?
кроме того, что сука пиариться на чужом горе?
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Вам це кому? На що ви здатні, окрім безглуздого срача фразами з ФСБшнимх методичек?
Вам навіть грошей не платять, ви, корисні ідіоти, на ФСБ на шару горбатитеся!
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ну ясное дело, что нам не платят...
между прочим нам и на майдане не платили...если что ...
может ты гнида порошенковская там за деньги был?
как сейчас за деньги тут шустришь?
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Того же мнения. Ей судьбой предначертано побираться по крохам. А не серьезные вопросы решать. Какие встречи,когда это кубло давно закрывать пора. Нет ордла - нет кубла.
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сперва потребуй от шоколадного что-бы со своей бандой не обворовывал народ... и еще раз поплачь на камеру какой у Ющенка хороший сын... или забыла...??? шоколадную жопу лизать вкуснее...??? уродка...
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Реально уродка. И это не скроешь ни одним масляно-"добрым" лицом. Ибо судят по поступкам.
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Уважаемая пани Геращенко -- вы лучше попробуйте точечно как евреи в Израэле -- засадить пару десятков снарядов или точек " У " --в дома Басуриных или Захарченок с другими деятелями Дебилоросиии --- а то весь центр в Донецке с штабами и Домами Правительств Лугандонов -- целехонек как до Войны -- цветет и пахнет . Ну прям курорт там для террористов -- но не для наших солдат и заложников патриотов . А то такое впечатление вы прям дружите с ОБСЕ и Захарами домами и чай пьете вместе -- а ведь там до штабов Россиян от наших минометов до Песок и Аэропорта не более 5 и км . И с рогатки дострелить можно .
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О чем вы говорите,Виктор ? Мы никогда не сможем понять их. Как и им нас,с нашими проблемами.
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сдохни перхать подзалупная, тебя пидора лагерного зачатого
по пьяни родила проститутка через немытую жопу,а акушерка
дважды уронила тебя головой о немытый пол.Ты вонь
подритузная в долг дышишь,тебя блевотина черти заждались
в аду.Твое дело хуесос не кукрекать, а хуй сосать в
подворотне. Ну ка быстро помыл свою грязную жопу,
накрасил свои парасячие губы,нарумянил щеки,подвел
тенями свинячие глазки и на трассу к дальнобойщикам.
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Интересно осталась ли в Украине хоть одна партия, в которой бы эта сволочь не побывала?
То на "Надійці" пиарилась с ещё одним дыбилом Цеголоком, то теперь Сурженко нашла....
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Бл. а от слабо вивести тему звільнення полонених з формату "безальтернативноного" Мінська? Питання заручників має вести інша група і в іншому форматі
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Вопросами освобождения пленных Шановний Перзидент Порошенку доверил путенскому куму Медведчуку

Все еще удивляетесь, что вопрос с пленными не сдвинулся ни на шаг?


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Во как!!! Она будет ТРЕБОВАТЬ! Ирка похоже тихо сходит с ума, ты дура безмозглая сначала перестань всем члены вылизывать начиная с прыща и пока кончая вальцманом.
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Эта ДУРА это серьйозно сказала???Или,так,на камеру???...ДУРА ДУРОЙ!!!...
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ну эта дура неплохо так харчуется возле украинского бюджета...
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Не совсем понятно. То ли Ирина сама хочет посетить заложников, то ли требует чтобы это сделали представители ОБСЕ. И где должно открыться уголовное дело насчет пыток - в ОРДЛО, или на свободной территории Украины?
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Савченко ничего не требовала от ОБСЕ. Поехала и всё.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко: Буду требовать от ОБСЕ посетить украинских заложников в ОРДЛО
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