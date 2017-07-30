 Ирина Геращенко: Буду требовать от ОБСЕ посетить украинских заложников в ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам Геращенко, наиболее остро вопрос стал после того, как стало известно, что украинку Людмилу Сурженко, которая до недавнего времени находилась в плену в "ЛНР", пытали.
"Людмилу пытали. И завтра это обязательно станет предметом жесткого разговора во время скайп-конференции по заложникам в формате Минской гуманитарной группы. Также я буду требовать от координатора ОБСЕ в группе посетить украинских заложников на оккупированных территориях, к которым годами не допускают МККК и другие международные организации. Это неправильно, что в течение всего времени работы Минской группы представитель ОБСЕ только раз посетил украинских заложников, и видел только нескольких из них, а не всех", - написала вице-спикер Рады.
Геращенко добавила, что "все факты пыток украинцев боевиками должны быть осуждены как украинскими, так и международными судами". Также она выразила надежду, что по факту незаконного задержания и пыток Людмилы Сурженко уже открыто уголовное дело против боевиков.
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главное быть к кормушке поближе...
фу...противно...
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зарплату себе любимым повышать все в зале и голосов хватает...
нужный закон проголосоввать они на комиссиях...или еще на каких-то педриссиях..
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...ой, та вона ж така найщирішша , така своя Україночка ...
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так зачем обирать бюджет ?
хоть на святое бы не посягали...
так нет, сволота там со своими рылами не отходит...
и я так думаю, что отлично понимают, что это тупиковая ветвь развития...
именно поэтому у этих тварей по несколько гражданств...
и теперь грех не воспользоваться моментом , после лишения гражданства Саакашвили и не лишить их всех ..
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Кацапи і ваш Х"йло!
Люди намагаються щось робити в ви, зрадоклакери тільки гавном кидатися здатні!
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они за свои гешефты не только Украину продотут...
мать родную не пожалеют...
что эта особь Ирина сделала для Украины?
кроме того, что сука пиариться на чужом горе?
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Вам навіть грошей не платять, ви, корисні ідіоти, на ФСБ на шару горбатитеся!
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между прочим нам и на майдане не платили...если что ...
может ты гнида порошенковская там за деньги был?
как сейчас за деньги тут шустришь?
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по пьяни родила проститутка через немытую жопу,а акушерка
дважды уронила тебя головой о немытый пол.Ты вонь
подритузная в долг дышишь,тебя блевотина черти заждались
в аду.Твое дело хуесос не кукрекать, а хуй сосать в
подворотне. Ну ка быстро помыл свою грязную жопу,
накрасил свои парасячие губы,нарумянил щеки,подвел
тенями свинячие глазки и на трассу к дальнобойщикам.
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То на "Надійці" пиарилась с ещё одним дыбилом Цеголоком, то теперь Сурженко нашла....
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Все еще удивляетесь, что вопрос с пленными не сдвинулся ни на шаг?
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