EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2676  33
Материалы по теме:
Все про:пропаганда (2157) Сирия (2491) смерть (5112) телевидение (432)

 Российский пропагандист аль-Хатыб погиб в Сирии

rt

Корреспондент российского государственного телеканала RT Халед аль-Хатыб погиб в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, он был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против террористов ИГ. Журналист погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Хомс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор США Клобучар о российской пропаганде: "RT America была создана так, чтобы избежать закона о регистрации иностранных агентов"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Журналист погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Хомс.

да просто время спутал местное и приперся на "место обстрела" раньше, чем договаривался с игилом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь, вскоре к нему присоединятся все рашисты! )
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сеул готовится к эвакуации. Писец. Не разменивайтесь на какое-то мелочное иносвостное говно!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там написано, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Значит пока это только слухи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А не работай на российских фашистов, так может быть жил себе счастливо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, действительно, россияне с 1992 года конфликты расжигают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык... у вас своя реальность.и все ваши мерзости не в счёт. в нём катынский расстрел устроил гитлер, радио изобрёл Попов, паровой двигатель - Черепановы, порабощение Кавказа - культурная миссия! :D и Финляндия на вас раз 5 нападала... бедные вы несчастные...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто распространяет в Великобритании ложь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор,ну сколько можо повторять;-не погиб,а подох,и не пропагандист,а пропагандон.И не росийский,а кацапский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а почему вы тогда на русском, а не хрюкаете, как обычно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
только невозможно поверить, что "от рук ИГИЛ". Может курды замочили, может исламисты, может ССА - но никак не ИГИЛ. Дело в том, что ИГИЛ и есть русня - полность ею контролируется, снабжается, обеспечивается медийно, да и создан спецслужбами хуйлостана с целью сорвать строительство газо и нефтепроводов в Европу с Ближнего востока. Напомню, что войска Асада ездят и летают на горючем, сделанным из нефти, которую им поставляет полумифический ИГИЛ, что ни одного фактического подтверждения боев между Асадом и ИГИЛ в природе не существует, и нет ни одного подтвержденного авиаудара российских летающих свиней по ИГИЛ. Прямо сейчас курды пытаются взять Ракку, и, чтобы их опередить, асадовцы и русня ускоренно пошли к Ракке с другой стороны. И никакого сопротивления, никакого ИГИЛа - как корова языком слизала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зато ИГИЛ ожесточенно воюет с сирийскими оппозиционерами, с турками и коалицией во главе с США. "Удивительно", не правд ли? Как и передача ИГИЛУ оружия русней в "захваченной" Пальмире - его потом американцы (!!) уничтожили ударами с воздуха.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийский пропагандист аль-Хатыб погиб в Сирии
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти