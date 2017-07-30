 Российский пропагандист аль-Хатыб погиб в Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, он был смертельно ранен во время освещения операции сирийской армии против террористов ИГ. Журналист погиб при обстреле со стороны боевиков в провинции Хомс.
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да просто время спутал местное и приперся на "место обстрела" раньше, чем договаривался с игилом.
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