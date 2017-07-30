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 Одесские чиновники хотели "заработать" на рапанах 1 млн грн, - прокуратура

рапан

В Одессе бывший сотрудник одного из контролирующих органов в сфере рыбного хозяйства вместе со своими коллегами организовал "заработок" на рапанах.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона, информирует Цензор.НЕТ.

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Следствие установило, что должностные лица правоохранительной системы в течение мая-июля этого года требовали от предпринимателя и получали через посредника за каждую тонну рапанов 0,75 центов. В общем, злоумышленники планировали в течение года получить более одного миллиона гривен.

Посредника задержали во время получения очередного транша взятки в размере 100 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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за этого гада, рапана, ещё и доплачивать нужно рыболовам!!!
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так погляди,какая национальность у руля власти- они гешефт с говна спроворят,гниды человечества
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его основная пища это мидия! а мидия очищает море и если этого подлеца не вылавливать на достаточном уровне, то Чёрному морю с нашими очистными скоро придёт каюк!!
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Именно паразит. Это был не черноморский обитатель. Попал на судах из других морей.С тех пор он уничтожил целые долины мидий - коренных обитателей Черного моря.
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А чем это тебе украинский Рапан не нравится?! ТЕБЕ НЕ НРАВИТСЯ УКРАИНА!!? Тогда чемодан, вокзал, Россия!!!
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0,75 центов за тонну? Около 20 грн за тонну, за год "более миллиона" ну пускай миллион -это значит выловлено за год не менее 50 тысяч тонн (!) рапанов? Куда они все деваются? Почему наши прилавки не ломятся от рапанов?
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только землевладельцы такие умные, или и соевые тролляки с вами ?
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Толстожопые барыги всё сам под ковром жрут
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Разгрызают зубами раковину и глотают не жуя.
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Когда то, -в студенческие годы, жил на квартире с мадьяром Антоловци, так у него была любимая пословица на все ситуации жизни "урод раповый"
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Вчера кушал, замечательное блюдо, жвачку правда напоминает. Много чеснока и соуса главное. Конечно мидии, гораздо вкуснее, особенно если сам наловишь. За минут тридцать кило пять на камнях, не проблема
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а я би зараз не відмовилася від рапанів у клярі під винце, ммм
До-речі, хай більше ловлять, море лише виграє - мідій по-більшає
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдесские чиновники хотели "заработать" на рапанах 1 млн грн, - прокуратура
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