 Одесские чиновники хотели "заработать" на рапанах 1 млн грн, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона, информирует Цензор.НЕТ.
Следствие установило, что должностные лица правоохранительной системы в течение мая-июля этого года требовали от предпринимателя и получали через посредника за каждую тонну рапанов 0,75 центов. В общем, злоумышленники планировали в течение года получить более одного миллиона гривен.
Посредника задержали во время получения очередного транша взятки в размере 100 тыс. гривен.
Досудебное расследование продолжается.
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-Бычки, бычки...
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До-речі, хай більше ловлять, море лише виграє - мідій по-більшає
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