EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  2409  29
Все про:Бразилия (198) наркотики (1540) Таиланд (148) торговля людьми (125)

 8 украинцев, перевозившие кокаин, задержаны в Бразилии и Таиланде

наркотики контрабанда кокаин

8 граждан Украины задержаны в Бразилии и Таиланде по подозрению в торговле наркотиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, члены преступной группировки занимались вербовкой молодых людей, которые хотели заработать "легкие" деньги за рубежом. В 2014-2016 годах организаторы отправили из Украины в Бразилию восемь человек.

Через мошенническую схему украинских граждан заставили стать международными наркокурьерами и перевозить в чемоданах кокаин из Бразилии в Таиланд. В результате украинцев задержали правоохранительные органы этих стран. Сейчас они находятся в тюрьмах, ожидая судебных приговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18-летний парень распространял наркотики в Киеве: изъято "товара" на 2 млн грн. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ні, вішають. У 70-х був великий кіпиш коли тайці повісили 19-ти річну американку на 9-му місяці вагітності. Там ледь не дійшло до бомбардування Тайланду, бо за американськими законами вона ще була неповнолітньою і не підлягала страті, а дитину в утробі взагалі вбили ні за що. Тайланд, здається, досі розраховується по цьому інценденту. Але покарання за наркотики і досі таке ж саме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І да. через декілька років вспливло, що наркоту дівчині підкинули тайські таможенники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В тайском случае скорее всего - в темную использовали...
Типа: передай умирающему лекарство... вот тебе 500 баксов...
Те кто этим занимается - хорошо знают что за это полагается,
вот и тормозят в аэропортах лохов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Таиланде за это "вышка" вроде..да и в Бразилии тюрьмы хуже не куда..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Расстреляют - туда им и дорога. Знали, на что шли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
те, кто делал это по собственной воле - согласен.
но сколько он случаев есть принуждения средством шантажа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
про Бразилию не знаю. А вот в Тае - казнят за наркоту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Етих казнят понятное дело,они знали на что шли:Но кто в Украине всё ето организовал и контролирует! наверное не простой люд....
 показать весь комментарий
Ответить
 
На ум приходит только "естественный отбор"...
Хотя я слышал, что иногда "курьерами" становятся не по своей воле, но не думаю, что в Таиланде кто-то будет этим заморачиваться.
Не с нашим МИДом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думали, що перевезуть дурман, приїдуть на Україну, СТАНУТЬ "БІЗНЕСМЕНАМИ" і куплять місця у Верховній Раді, але там закони строгі - коридор і куля в потилицю і ніяких інтернейшенамнестії . ніхто не сприймає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
от дебилы! это капец. можно сразу заказывать заупокойную службу - в Тайланде за это смерть. нет мозгов у людей совсем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Важный совет новичкам- употреблять наркотики в Таиланде смерти подобно, причем в самом деле. Сказочный отпуск может с легкостью в одно мгновение оказаться страшным сном с непонятной развязкой - спасать вас в далекой восточной стране может быть просто некому.а за перевозку распространение вам останется только молиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мировой наркотрафик оценивается в сумму 800 миллиардов долларов ежегодно, что приравнивает его к рынку оборота нефти. Банковская система является одним из основных бенефициаров наркоденег: только 0,5% средств, полученных от реализации наркотиков, конфискуются. В настоящее время в мире существует два наиболее крупных, или как их принято называть, планетарных центра наркопроизводства - в Афганистане и Южной Америке, и два порождённых ими наркотрафика - афганский героиновый и латиноамериканский кокаиновый, которые фактически определяют общую наркоситуацию в мире. Ежегодно из Латинской Америки в США поступает свыше 500 тонн кокаина. Большая его часть - более 90% - доставляется транзитом через Мексику, которая в свою очередь является одним из крупнейших поставщиков героина, метамфетамина и марихуаны, предназначенных для американского рынка.

Это пишет википедия. 500 тонн в США. Представляете сколько перевозчиков? Ну, а эти уже отвозились. Закончили. Ушли на заслуженный отдых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сериал"Бангкок Хилтон"с Николь Кидман как раз про это
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Мексике у вас с ручной клади и чемодана забирают еду (особенно фрукты). Так на всякий случай. В Сальвадоре вас встретят с собакой прямо из самолёта и всех она обнюхает пассажиров. Так на всякий случай. Панама , Куба попроще контроль. Кстати на Кубе нет сильных наркотиков. Обычно балуются марихуаной. Максимум кокс.

И всё равно находятся идиоты и везут.... Ты хоть глотай , хоть в задницу засовывай , в обувь или в сувениры. Всегда найдут! Разве что с офицерами на границе есть договорённость.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю что не уборщиц с магазинов заставили перевозить наркоту, а тех кто хочет легких денег и красивой жизни! Работать надо , а не людей травить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и х...с ними. не лучшие представители нации
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество8 украинцев, перевозившие кокаин, задержаны в Бразилии и Таиланде
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти