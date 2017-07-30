 8 украинцев, перевозившие кокаин, задержаны в Бразилии и Таиланде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, члены преступной группировки занимались вербовкой молодых людей, которые хотели заработать "легкие" деньги за рубежом. В 2014-2016 годах организаторы отправили из Украины в Бразилию восемь человек.
Через мошенническую схему украинских граждан заставили стать международными наркокурьерами и перевозить в чемоданах кокаин из Бразилии в Таиланд. В результате украинцев задержали правоохранительные органы этих стран. Сейчас они находятся в тюрьмах, ожидая судебных приговоров.
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Типа: передай умирающему лекарство... вот тебе 500 баксов...
Те кто этим занимается - хорошо знают что за это полагается,
вот и тормозят в аэропортах лохов...
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но сколько он случаев есть принуждения средством шантажа.
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Хотя я слышал, что иногда "курьерами" становятся не по своей воле, но не думаю, что в Таиланде кто-то будет этим заморачиваться.
Не с нашим МИДом...
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Это пишет википедия. 500 тонн в США. Представляете сколько перевозчиков? Ну, а эти уже отвозились. Закончили. Ушли на заслуженный отдых.
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И всё равно находятся идиоты и везут.... Ты хоть глотай , хоть в задницу засовывай , в обувь или в сувениры. Всегда найдут! Разве что с офицерами на границе есть договорённость.
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