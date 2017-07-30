EN|RU|UK
Темы дня: Обыск у Трояна Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  4214  2
Все про:майдан (4481) похищение (1265) убийство (5096) Вербицкий (25) Луценко Игорь (126)

 Мне не знакомо его лицо, - Игорь Луценко о новом подозреваемом в его похищении

суд

Лицо Александра Волкова, который является одиннадцатым подозреваемым в убийстве Вербицкого и похищении теперь уже народного депутата Игоря Луценко, не знакомо нардепу.

Об этом он рассказал в комментарии "Громадському радио", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко

"Мне лицо его из эпизода похищения не знакомо", - заявил Луценко.

По его мнению, новый подозреваемый в его похищении может быть доверенным лицом заказчика.

"Скорее всего он был одним из доверенных лиц непосредственного заказчика этого похищения - спиртового "короля" времен Януковича Алексея Чеботарева, который обеспечивал деньгами все эти похищения. И, соответственно, послал свое доверенное лицо Александра Волкова, вероятно, чтобы он наблюдал и контролировал этот процесс, чтобы все проходило удачно", - отметил Игорь Луценко.

29 июля Печерский районный суд на 2 месяца арестовал одиннадцатого подозреваемого в организации убийства Юрия Вербицкого и похищения Игоря Луценко. Десять предыдущих подозреваемых находятся в розыске.

В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що ж такого Ігор сепарам пообіцяв, або зробив, що його молодого відпустили, а вченого Вербецького стратили?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти їм теж щось наобіцяв бо живий і здоровий. І ті хлопці, що з фронту вернулися, теж щось обіцяли сєпарам, бо інших же вбили. Іноді краще жувати ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоМне не знакомо его лицо, - Игорь Луценко о новом подозреваемом в его похищении
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти