 Мне не знакомо его лицо, - Игорь Луценко о новом подозреваемом в его похищении

Об этом он рассказал в комментарии "Громадському радио", передает Цензор.НЕТ.
"Мне лицо его из эпизода похищения не знакомо", - заявил Луценко.
По его мнению, новый подозреваемый в его похищении может быть доверенным лицом заказчика.
"Скорее всего он был одним из доверенных лиц непосредственного заказчика этого похищения - спиртового "короля" времен Януковича Алексея Чеботарева, который обеспечивал деньгами все эти похищения. И, соответственно, послал свое доверенное лицо Александра Волкова, вероятно, чтобы он наблюдал и контролировал этот процесс, чтобы все проходило удачно", - отметил Игорь Луценко.
29 июля Печерский районный суд на 2 месяца арестовал одиннадцатого подозреваемого в организации убийства Юрия Вербицкого и похищения Игоря Луценко. Десять предыдущих подозреваемых находятся в розыске.
В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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