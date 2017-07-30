 Додон подтвердил перенос встречи с Рогозиным в Тегеран: "Есть о чем поговорить"

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Подтверждаю встречу с Дмитрием Олеговичем в Тегеране. Есть о чем поговорить..." - сообщил Додон.
Он добавил, что в Тегеране также примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.
Как сообщалось, встреча президента Молдовы с российским вице-премьером должна была состояться в пятницу, 28 июля, однако самолету, на котором летел в Молдову Дмитрий Рогозин, запретили полет над территорией Румынии.
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мой любимый гамадрил,
он с додошей и рогошей
по аллее проходил...
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Но есть и позитивный момент для Додона - времени на разговоры будет много.
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Наконец то Россия нашла достойный ответ на западные санкции и провокации.
Вице- премьер Рогозин заявил, что в ответ на недопуск в воздушное пространство самолёта S-7 с правительственной делегацией на борту, Россия пришлёт вагонами в виновные страны боярышник и мельдоний разлитые в пузырьки по 75 грамм.
На что изумленные президенты Венгрии, Румынии и Молдавии ответили, что удивлены отсутствием фамилии данного господина в розыскных списках Интерпола, но в случае его очередной попытки проникновения к ним на территорию он будет арестован и помещён в местную тюрьму до полного вытрезвления, а после наступления этого события будет передан в руки Илона Маска для размещения в качестве космонавта экспериментального космического корабля на околоземной орбите.
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И махньот в Тегеран...
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- Жена сказала, что мне нездоровится.
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пущай дадон улетает в иран, а назад его не пущать. Пускай в рагозинский зад летит.
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Молдаване может вам его обратно после поездки не пускать?
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В душе он не хотел принимать , что вот так можно расстаться навсегда с кацапией, спина тосковала по хлысту и слезы душили мазохиста Долдона....
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Плачет Димка без трусов
От Хуйла- одни невзгоды!
Дверь в Европу- на засов!
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Больше некуда бежать
"Русский мир"-довоевался
Ёжкин кот-ядрёна мать!
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