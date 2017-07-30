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Все про:Иран (451) Приднестровье (374) Рогозин (183) Россия (71614) Додон (67)

 Додон подтвердил перенос встречи с Рогозиным в Тегеран: "Есть о чем поговорить"

додон

Президент Молдовы Игорь Додон встретится с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по Приднестровью Дмитрием Рогозиным в столице Ирана Тегеране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Подтверждаю встречу с Дмитрием Олеговичем в Тегеране. Есть о чем поговорить..." - сообщил Додон.

Он добавил, что в Тегеране также примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

Как сообщалось, встреча президента Молдовы с российским вице-премьером должна была состояться в пятницу, 28 июля, однако самолету, на котором летел в Молдову Дмитрий Рогозин, запретили полет над территорией Румынии.
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Ето правильно. все дерьмо в кучу но подальше от людей.
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Незабаром буде Молдовою керувати з Тегерану!!! Один легітимний в Ростові, другий буде в Тегерані!!!)))
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Они ЫНа забыли позвать. Вместе о санкциях и поплакались бы
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ТРАМП НЕ ПРОСТИТ додону приезд в санкционный Иран,а вообще дурдом- президент республики не может встретиться на своей территории, видно кацапстан приложил свою руку в выборах додона
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новая ось - кацапстан - иран - кндр, ну и додон, куда же без него.....
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по ряду причин встреча из Тегерана била срочно перенесена в Антарктиду

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вдруг, на встречу мой хороший,
мой любимый гамадрил,
он с додошей и рогошей
по аллее проходил...
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Почему сразу не в кндыре встречаются? Там самые скрепные скрепы и империалисты не подслухают о чем эти "великие люди" шептаться будут.
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Могут обратно в Молдову не пустить из Тегерана...
Но есть и позитивный момент для Додона - времени на разговоры будет много.
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У нас Минск , у них Тегеран . Не вижу особой разницы .
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Там уже самалеты НАТО летают. Осень стласно, однако. Не сеня- завтра начнут Ыну бо-бо делать.
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Eva Kantorovich

Наконец то Россия нашла достойный ответ на западные санкции и провокации.

Вице- премьер Рогозин заявил, что в ответ на недопуск в воздушное пространство самолёта S-7 с правительственной делегацией на борту, Россия пришлёт вагонами в виновные страны боярышник и мельдоний разлитые в пузырьки по 75 грамм.
На что изумленные президенты Венгрии, Румынии и Молдавии ответили, что удивлены отсутствием фамилии данного господина в розыскных списках Интерпола, но в случае его очередной попытки проникновения к ним на территорию он будет арестован и помещён в местную тюрьму до полного вытрезвления, а после наступления этого события будет передан в руки Илона Маска для размещения в качестве космонавта экспериментального космического корабля на околоземной орбите.

Додон подтвердил перенос встречи с Рогозиным в Тегеран: "Есть о чем поговорить" - Цензор.НЕТ 9191
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Можно и в Ростове всем безумцам и беглым собираться. Там и Витя есть и другие беглые из банановых республик...Или Дондон боится что там и останется?
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Натянет гонд..Додон тюрбан
И махньот в Тегеран...
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Российские военные в Приднестровье не соблюдают принцип нейтральности, заявило правительство Молдавии. А Россия не выполняет ряд соглашений об урегулировании конфликта
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- Рабинович, почему вы не пришли на субботник?
- Жена сказала, что мне нездоровится.
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надеюсь Украина и Румыния не впустят в свое возд. прос-во самолет с этим петухом на борту
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В України нема української державницької влади!!!)))
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Хе....- Что то мне смешно за молдаван становится.., еще недавно в пример их ставил когда они протесты мутили против своих барыг.., а сейчас вот анекдоты в голову лезут...
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ну точно как у нас , одних прогнали , ну зато выыыыыбраааали..... а алфавите букв нехватит для комплимента !
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Ну дык н
пущай дадон улетает в иран, а назад его не пущать. Пускай в рагозинский зад летит.
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хм....додон решил присоединится к клубу изгоев???...иран,сев.корея,расея и....Молдова.
Молдаване может вам его обратно после поездки не пускать?
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Скоро кроме Ирана и Северной Кореи и ездить некуда будет
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Таким чином можливо незабаром отримати статус легітимного, але в Тегерані!!!)))
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Тут помимо всего юмора может нарисоватся очень интересная картина.Смотрите,Додон выезжает из Молдовы в Тегеран,в это время вспыхивают какие то протесты в самой Молдове,после чего некие силы обьявляют Додона в преступлениях и не пускают назад(судя по последним событиям в Молдове,анекдоты не зря).Додон формально оставаясь президентом,обьявляет из за бугра военное положение в стране и запрашивает военной помощи,естественно у Хуйла.Приднестровская групировка РФ начинает боевые действия после чего войска РФ через подготовленную платформу Донбасса уже в открытую начинают вторжение в Украину мотивируя прорывом на помощь своей группировке в Приднестровье.Как результат прорыв пройдет именно по тем областям,которые изначально планировались кремлем для русмира,а именно Днепропетровская,Запорожская,Херсонская,Николаевская и Одесская области.Этот выезд этого гондона может выплеснутся ойойой какие события. Этот сценарий чисто гиппотетический,но исключать его нельзя,и расславлятся тоже.Раз ему "есть о чем поговорить",то нужно быть готовым ко всему.
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Приднестровцы сдохнут пока русня столько прочапает, там НАТО рядом.
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Неудачный выбор Додона. Там ему Рогозин денюжку передаст, а на карточку VISA Додон не сможет денюжку положить, ибо в Иране SWIFT отключен. Или уже включили ?
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Придется Рогозину деньги в Додона запихнуть.
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"мы встретимся, мы обязательно встретимся!"- долдон с тоской смотрел на Тегеран.
В душе он не хотел принимать , что вот так можно расстаться навсегда с кацапией, спина тосковала по хлысту и слезы душили мазохиста Долдона....
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От неугомонные два голубка! Не могут прям друг без друга! А злые люди (народы)-всё время хотят помешать их любви!
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Поговорите... можете ещё лизнуть друг-друга в жопу. И про селфи этого контакта не забудьте...
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Додон Виктор Федорович тоже будет прописан в Ростове?
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два гондона оочень желают встретится.. шоб вместе в аду сгореть
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Плачут Ын- Додон- Рогозин
Плачет Димка без трусов
От Хуйла- одни невзгоды!
Дверь в Европу- на засов!
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Тегеран -Пхеньян- Каракас
Больше некуда бежать
"Русский мир"-довоевался
Ёжкин кот-ядрёна мать!
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Додон за счет молдавского налогоплательщика спешит на встречу с куратором.
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Скоро и Порох с Сурковым будут где нить на нычке встречатся
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон подтвердил перенос встречи с Рогозиным в Тегеран: "Есть о чем поговорить"
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