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Все про:Грузия (3434) НАТО (5656) оборона (971) учения (1886)

 Международные военные учения НАТО стартовали в Грузии

учениягрузия

Сегодня, 30 июля, в Грузии начались международные учения НАТО "Достойный партнер 2017".

Об этом написал в Twitter Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе

"Многонациональные ежегодные учения "Достойный партнер" стартовали в Грузии в 3-й раз. Вместе с партнерами мы стоим на защите мира и стабильности наших народов", - написал он.

Как сообщалось ранее, кроме пяти стран членов НАТО (США, Великобритании, Словении, Германии и Турции) в военных учениях примут участие три государства-партнера Североатлантического альянса - Грузия, Украина и Армения. Всего в ходе учений планируется задействовать 2 800 военнослужащих, в том числе и 30 из Украины.

Учения продлятся до 12 августа 2017 года.
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Натівскі навчання це напевно перший кродк до "поверннення Грузії на орбіту Мацкви", як сьогодні сказала Деканоїдзе.
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в военных учениях примут участие три государства - партнера Североатлантического альянса - Грузия, Украина и Армения.Источник- государства,которые кренит то в одну,то в другую сторону...пока что все три эти государства накренило в сторону рашиста...натренеруются с НАТО и свалят к рашисту...
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Армения в качестве условного противника?)))
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вопрос - скоко среди присланых Арменией вояк....переодетых козломордых тварей?
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три государства - партнера Североатлантического альянса - Грузия, Украина и Армения

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1. "Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе
акционер "Газпрома" Иванишвили сейчас неформально руководит Грузией.
:https://censor.net.ua/n449655

2. Россия и Армения: совместный ответ на вызовы времени
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/931156/rossiia_i_armieniia_sovmiestnyi_otviet_na_vyzovy_vriemieni

Россия и Армения создадут совместную армию
https://www.pravda.ru/news/politics/26-07-2017/1343475-armenia-0/

Россия и Армения объединяют армии

http://www.ng.ru/politics/2017-03-17/1_6951_armenia.html

3. Украина - Путин наводнил Одессу агентами ФСБ - Саакашвили
Агенты ФСБ и пособники террористов в Украине имеют подлинные ксивы сотрудников аппарата Верховного Суда

https://antikor.com.ua/articles/7330-agenty_fsb_i_posobniki_terroristov_v_ukraine_imejut_podlinnye_ksivy_sotrudnikov_apparata_verhovnogo_

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НАТО достойний партнер хуйла?
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Нипрвда Грузия на орбите хуйла так соратники михо грузинчика говорят
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