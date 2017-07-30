 1 погибший, 9 раненых, - Лысенко уточнил информацию по вчерашним потерям на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 9 бойцов получили ранения. Основные потери, а именно один погибший и восемь раненых наших военных, силы Антитеррористической операции понесли в Красногоровке во время минометного обстрела. Еще один украинский военный ранен во время обстрела наших позиций в районе Широкино. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина", - сказал он.
Напомним, утром пресс-центр штаба АТО информировал, что в результате боевых действий 29 июля один украинский военный погиб и 7 получили ранения.
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