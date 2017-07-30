 Украинца, который провел 17 лет в рабстве в Азербайджане, скоро вернут на родину, - Аброськин

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, мужчина с 1991 года ездил в Азербайджан на заработки.
"Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время беднягу неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. Только в апреле 2016 года он был освобожден на животноводческой ферме в Баку в ходе полицейской спецоперации", - написал Аброськин.
Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии: не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Сейчас, после длительного курса реабилитации, мужчина чувствует себя удовлетворительно, сообщил замглавы Нацполиции.
"В 2012 году решением украинского суда мужчина был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Его родные не обнаружены. В марте 2017 года паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен, и сейчас совместно с посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на родину", - отметил Аброськин.
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30.07.2017 13:50
Gaydamaka Kozak
А при чём здесь "черножопых чебуреков гнать с Украины?" Они, что-ли, его в Азербайджан отвезли, рабом сделали, перепродавали? Тогда я хотел бы, чтобы Вы, "Андрей", попробовали бы на своей шкуре, что это - ответить за убийство Стёпы Чубенко на Донбассе... Спросите: "А это кто? А я тут при чём?" Ну, судя по Вашей логике - "при всём"... Степана убили русские террористы на Донбассе, а Вы, судя по фамилии, "русский"... Отвечайте за всех русских, кто убивает украинцев на Донбассе...
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