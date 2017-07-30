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 Политика Украины, Общество
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Все про:Азербайджан (267) рабство (104) Аброськин (423)

 Украинца, который провел 17 лет в рабстве в Азербайджане, скоро вернут на родину, - Аброськин

рабство

С 1999 по 2016 год гражданин Украины использовался в качестве раба в Азербайджане.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, мужчина с 1991 года ездил в Азербайджан на заработки.

"Ориентировочно в 1999 году он попал к работодателю, который, используя физическое насилие, принудил его к рабскому труду. 17 лет мужчина провел в рабстве. За это время беднягу неоднократно "перепродавали" для использования в качестве работника в домашнем хозяйстве. Только в апреле 2016 года он был освобожден на животноводческой ферме в Баку в ходе полицейской спецоперации", - написал Аброськин.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии: не мог ни говорить, ни адекватно воспринимать действительность. Сейчас, после длительного курса реабилитации, мужчина чувствует себя удовлетворительно, сообщил замглавы Нацполиции.

"В 2012 году решением украинского суда мужчина был признан без вести пропавшим и снят с учета по месту регистрации. Его родные не обнаружены. В марте 2017 года паспорт гражданина нашей страны для этого человека был восстановлен, и сейчас совместно с посольством Украины в Азербайджане занимаемся его возвращением на родину", - отметил Аброськин.

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Бомж , работал за еду . Рабство тут ни при чём .
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Де кримінальна справа ГПУ проти азербайджанців які утримували та торгували українським рабом?
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Черножопых чебуреков гнать с Украины ! Пусть с армянскими абреками карабах делят.
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Украинский паспорт аннулировать (опыт у пороха уже есть) и пока украинский язык не выучит - в Украине только по гостевой визе, не более 180 суток в год !
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Это видать для Вас
30.07.2017 13:50


Украинца, который провел 17 лет в рабстве в Азербайджане, скоро вернут на родину, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8797 Gaydamaka Kozak
А при чём здесь "черножопых чебуреков гнать с Украины?" Они, что-ли, его в Азербайджан отвезли, рабом сделали, перепродавали? Тогда я хотел бы, чтобы Вы, "Андрей", попробовали бы на своей шкуре, что это - ответить за убийство Стёпы Чубенко на Донбассе... Спросите: "А это кто? А я тут при чём?" Ну, судя по Вашей логике - "при всём"... Степана убили русские террористы на Донбассе, а Вы, судя по фамилии, "русский"... Отвечайте за всех русских, кто убивает украинцев на Донбассе...
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За 17 лет рабства, бедняга не встретил в Азербайджане ни одного человека - только животные...
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А никто не задумывался, сколько их, украинских рабов, там? Это - первый звоночек. И надо подключить МИД и СБУ в поисках таких рабов. Да, люди поехали на заработки не от хорошей жизни. И если они попали в рабство, то государство должно сделать все, чтобы и х освободить и требоывать наказания виновных.
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государству глубоко пох на тех, кто тут выживает..не говоря уже про пропавших на чужбинах..
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Снят с места регистрации а дальше??? Квартира его была продана?
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А при чём здесь "черножопых чебуреков гнать с Украины?" Они, что-ли, его в Азербайджан отвезли, рабом сделали, перепродавали? Тогда я хотел бы, чтобы Вы, "Андрей", попробовали бы на своей шкуре, что это - ответить за убийство Стёпы Чубенко на Донбассе... Спросите: "А это кто? А я тут при чём?" Ну, судя по Вашей логике - "при всём"... Степана убили русские террористы на Донбассе, а Вы, судя по фамилии, "русский"... Отвечайте за всех русских, кто убивает украинцев на Донбассе...
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Gaydamaka Kozak - 17 лет в рабстве и не нашлось ни одного человека, у кого выявилось бы сострадание..., кто бы помог... Передавали из рук в руки...
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Я прекрасно знаю кто такой Стёпа Чубенко (Слава Герою!). Я служил в 89-90 г в Азербайджане, и я знаю что это за народ - днем они вам улыбаются, хлеб да соль; а ночью не дай вам Бог повернуться к ним спиной.
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Ещё при союзе,это было,отдавали своих родственников(наркоманов,алкоголиков)в отдалённые села на Кавказе,там они работали и жили как рабы,думаю до сих пор на московии это практикуют,возможно и у нас.
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Звучит как откровенный бред. Знаю полно случаев, когда в начале 90-х начался повальный исход русских из Азербайджана, семьи уезжали, продав недвижимость, престарелых своих оставляли на съёмных квартирах, типа устроимся и через пару-тройку месяцев заберём и пропадали с концами, а соседи всем миром присматривали за стариками, находя им пристанище, многих перевозили на дачи и они там жили. А потом и хоронили за свой счёт. Этого что.......к стене прикованного держали 18 лет?
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Читати вмієш? Написано-перепродували,як раба.
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Это тот случай, когда не верю. Верю в то, что в определённый момент, с наступлением пенсионного возраста решил вернуться в Украину. А так как всё это время пребывал в стране на нелегальном положении, то и появилась эта легенда.
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зачем к стене? достаточно паспорт забрать у человека.
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Для Вас возможно эта версия и "съедобна", для меня - нет.
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Цікаво було би почути з цього приводу дописувача нашого форуму Алі Хасана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинца, который провел 17 лет в рабстве в Азербайджане, скоро вернут на родину, - Аброськин
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