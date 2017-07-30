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 Общество
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Все про:пенсионная реформа (953) пенсия (1652) Гройсман (3218)

 "Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман

гройсман

Пенсионная реформа предусматривает адекватное пенсионное обеспечение для разных категорий граждан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.

Он привел вопрос читательницы: "Говорят, что от пенсионной реформы выиграют те, кто уже находится на пенсии, поскольку для них будет произведен перерасчет, то есть осовременивание. Но проигрывают те, кто будет выходить на пенсию в следующем году. Потому что реформа предусматривает снижение коэффициента, по которому учитывается страховой стаж, с 1,35 до 1".

Глава правительства ответил: "От предложенной нами пенсионной реформы не проигрывают ни те, кто уже на пенсии, ни те, кто только собирается выходить на пенсию. По крайней мере, уже потому, что без изменений в нынешней пенсионной системе через пару лет без пенсий могут остаться все".

Читайте: После реформирования солидарной пенсионной системы будет введена накопительная, - Гройсман

"Что касается коэффициента 1,35, то в свое время его введение было этакой предвыборной манипуляцией, которая позволила разово поднять пенсии. В дальнейшем наличие этого коэффициента сдерживало перерасчет пенсий, так как для этого нужны были значительные средства для поднятия размера базовой заработной платы, используемой при начислении пенсий, да еще и с коэффициентом. В результате пенсии тех, кто уже вышел на пенсию, "замораживались". В результате раз начисленная пенсия с годами становилась в реальном выражении все меньше и меньше", - пояснил он.

"Мы исправляем эту ситуацию, делаем осовременивание всех пенсий, закладываем механизм, когда назначенные пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции. При этом ни одна уже начисленная пенсия не уменьшится, а в целом для практически 75% пенсионеров увеличится уже в этом году. А в дальнейшем, чем быстрее будет расти украинская экономика, тем больше будут расти и доходы наших пенсионеров", - пишет Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запомните: пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет", - Гройсман

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.




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И при вспышках на Солнце и цунами в Японии....
Харош киздеть!!!
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Гройсман предложил создать совет премьер-министров Украины
На совете премьер-министров Украины можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития страны, заявил глава правительства Владимир Гройсман.

Рассматривать вопросы будут приглашенные бывшие ПМ: Азаров, Янукович, Ющенко, Масол, Тимошенко, Звягильский и т.д.
Список вопросов, который интересует бывшего директора рынка - схемы и возможности для личного обогащения.
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Звягильский и т.д. что то новое в истории Украины
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Остап Сулейман Берта Мария Бендер Гройсман
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базарный жидок,исполняй законы Украины.Закон Украины «Об индексации денежных доходов населения» дает общее определение понятию индексации и подразумевает под этим механизм увеличения денежных доходов населения, который дает возможность полностью или частично возместить подорожание потребительских товаров и услуг. Пенсии, наряду с оплатой труда, стипендиями и пр. являются одним из объектов, которые подлежат индексации.хватит нам тухту свою нести базарную.
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Адекватное пенсионное обеспечение для разных категорий граждан ???????---- Все цены в Украине практически, особенно на продукты -- выше мировых цен уже . В ЕС ( ЕВРОПЕ ) гражданин тратит на продукты и коммунальные услуги ЖКХ всего лишь 15 - 20 % своего дохода . Кто ответит на вопрос -- АДЕКВАТНОЕ пенсионное обеспечение по Гройсману --это как ???
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Средина лета а помидоры у нас в Киеве по 38 грн кило Ой ощущаю Гросино возростание пенсий и прочего Больно видеть стариков под дождем (в Киеве был ливень) стоящих в очереди из таких же бедолаг На маршрутку По пенсионному водитель берет толдько двух В кого превращаемся или уже превратились Непонятно
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превратились в слуг базарных жидов,но думаю не долго им осталось,хотя мне очень стыдно,что до сих пор их терпим(
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Моя пенсия - два гаража в аренде . Верить надо только себе .
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Нахрена тебе тогда такое правительство если верить "только в себя"? Зачем тогда налоги платят люди которые практически во всем - буханку хлеба купил, а в ее цене как минимум 30% - это налог???
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А я и не призываю молиться правительству . О себе и своей семье думай .
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ну хочется челу камуто платить даром - ну пускай - привык чел отстегивать

если каму нравится платить управляющему который на вас забил и откровенно грабит -- ну вы махохист батенька)))
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Глава правительства ответил: "От предложенной нами пенсионной реформы не проигрывают ни те, кто уже на пенсии, ни те, кто только собирается выходить на пенсию. По крайней мере, уже потому, что без изменений в нынешней пенсионной системе через пару лет без пенсий могут остаться все"То что я подчеркнул-итог и цель работы этих пейсатых. Как минимум еще 2 года они собираются грабить украинцев и через тарифы и через субсидии и другие коррупционные схемы.Если понятными словами,то этот барыга дал понять-пока мы не украдем из Украины последнюю гривну-мы никуда не свалим.
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Да потому, что глядя на план «рефформ» правительства незаконченно средне школьно-образованного Вовочки Гройсмана, со всей очевидностью начинаешь понимать, что чем меньше будет результатов от жизнедеятельности его КМ, тем меньше будет вреда, который он сможет причинить стране и ее гражданам.

Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.

Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».

А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.

Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …

произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»

А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).

Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!

Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.

Короче, об «эффективных» долбоебах собственниках и управленцах можно продолжать и далее....
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Какой может быть рост благосостояния в условиях войны у простого украинца ?
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А где война? На Мальдивах, куда разъехались "слуги народа" - война??? У них разве война???
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война у нас а наша задача заставить их за неё заплатить!!!

как тока заставим уверяю быренько все закончится
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"Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно" - у тех, кто сможет их до смерти заработать. Нынешним 45-59 летним это похоже не светит.
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А в дальнейшем, чем быстрее будет расти украинская экономика, тем больше будут расти и доходы наших пенсионеров", - пишет Гройсман. .......... наша экономика расти не может, её Сеня с Яреськой продали, нам больше 3% незяяяяяя, так что не мели чушь о прекрасном будущем !!!!!!
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Что-то вроде- цены вырастут втрое, зарплаты вдвое, пенсии в полтора раза.
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Смотрящий президента Украины Пети по грабежу через Нафтогаз бабла из субсидий через Ахметова .
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Зрадофилам опять не подходит. Больная публика...
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конечно, когда они говорят: сделаем, сделаем сделаем... а могут хоть в чем-то нормальном признаться: уже сделали?
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Алексей Иванович 353f574d. ты, слизь вонючей промежности ботоксного педофила - потомственная гнида объевшаяся шоколада, пшел вон!
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Хотелось бы узнать, в чем позитив этого заявления?
Произнесенных монологов по поводу пенсий, от правительства было множество.
Но это, только слова.
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Как остохерел этот директор колхозного рынка. Верни сначала заработанное, которое до сих пор отнимаете, а потом поговорим о будущем. Надоел голый киздеж.
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зачем говорить о том что будет или не будет. Гнося говори о том что есть сейчас. А именно люди еле выживают с мизерными доходами, с тарифным геноцидом и постоянной инфляцией...
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А с чего они будут платиться? С траншей и кредитов?
А потом дети и внуки будут эти кредиты отрабатывать.
Главное-сделать громкое заявление.
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Такі обіцянки оголошуються кожною обраною народом владою. Тільки виробництво конкурентних товарів служить основою підвищення реальних пенсій!
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Какое может быть ВЫРОБНЫЦТВО если само же Правительство разогнало Налоговую --- на 100 тысяч населения всего 25 челоек Налоговой вместе с таможенниками и уборщицами в налоговой . Кто вам соберет вам ПЕнсии и бюджет МЕЧТАТЕЛИ ???
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Гройсер, а у вас бюджет бува не лусне?
Повіяв вітер передчасних виборів, чи шо?
підніми ше кримлядям та лугандонам, депутатів не забудь, службовців та й усіх ледарів докупи.
Коротше на осінь буде - ей, лалалєй, доллар став вже сто гривнЄй.
Ліпше би не пхався до ринку(не того що в Вінниці).
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На западе и по Украин с нашей пенсией НЕ попутешествуешь
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Гнойсман - брехуча базарна гнида! Вонючий Кріль з Пастором розпочавли, а ти, базарний "інтелектуал" продовжив порушення конституційного права людини на достатній життєвий рівень тим, що перші припинили щорічне підвищення пенсій в березні та індексацію пенсій відповідно до ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення". А ти, кандидат на гілляку, показуючи, як треба "керувати державою" продовжив їхнє "починання" і не виправив положення, а продовжив вручну керувати, разом з Розенком та Ревою, під орудою Офшоропітека пенсійним фондом України...
Твоє і твоєї Ко місце на нарах, у кращому випадку, а в найкращому на гілляці, а ще краще на палі! Ти геноцидне ніщо, здохни!!!
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и там и там должно быть у них 00 кол-во чел и количество выплат
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Рассмешили вы меня На ее скоро не то что в европы не попутешествуешь На ее в Украине не проживешь Разве что впроголодь и без лекарств
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...а вас упырей Мы по осени будем "пересчитывать".. типа - на раз-два рассчитайся
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долготерпящее украинское население. Терпим дальше.
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Брешет Фафик Шестерила . Доказательство : ни разу такого этот импотент не провёл , а обычную индексацию превратил в комедию под названием Рехворма . Ишо и транш за это требует от МВФ . Нет . Эти недоноски Пети и Фафики не способны поднять пенсию .
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Странное заявление!Существует норма закона которая предусматривает эту процедуру независимо кто у власти Гройсман или Яценюк. Вопрос в другом кто понесет уголовную ответственность за невыполнение уже предусмотренных норм Закона Украины «Об индексации денежных доходов населения»
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да полконституции не выполняется лет 20)))

дошло уже до того что любова мона сажать
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Ты там сидиш в США и не расказывай мне о процедуре пересчета -я сам на пенсии уже пять лет и знаю как это делалось -если ты не пойдеш в пенсионный отдел и не напишеш заяву о просьбе пересчитать пенсию то не кто тебе ее пересчитывать не будет а учитывая что пенсинеры в основном в Украине люди сработанные то любые дальные путешествия в пенсионный отдел всегда были вызвано трудностями -одни больные ,другие инвалиды ,третьи не могут оставить вдома самого тяжелобольного человека а так автоматически будут пересчитывать и при поступлении в банк информации с пенсионного отдела тебя уведомляют смс сколько ты будеш по новому получать и то главное вдома это узнаеш и не надо не куда ходить.
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"Что касается коэффициента 1,35, то в свое время его введение было этакой предвыборной манипуляцией, которая позволила разово поднять пенсии. В дальнейшем наличие этого коэффициента сдерживало перерасчет пенсий, так как для этого нужны были значительные средства для поднятия размера базовой заработной платы, используемой при начислении пенсий, да еще и с коэффициентом. В результате пенсии тех, кто уже вышел на пенсию, "замораживались".

Пенсии не замораживались сами по себе, их заморозили революционеры, чтоб олигархи - спонсоры революции, вроде Бени, могли украсть им положенное за героизм. Европейские рекомендации по уровню пенсии - 45 - 50% от средней зарплаты, долгие годы при том коэффициенте 1, 35 мы выходили на уровень 40 - 43% и уже давно придуман закон про автоматическое индексирование, который революционеры отменили, безнаказанно нарушив Конституцию.
Теперь уровень средней пенсии относительно средней зарплаты провалил ниже 30%, т.е. и так был ниже европейских пропорций, а стал еще ниже в полтора раза. Таким образом, пенсионеры назначены главными терпилами от кризиса и войны, революция практически провозгласила, что для счастья нации они должны сдохнуть, а один из вождей героев теперь им что то обещает под свое "честное слово"!
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Вот это приятная новость для пенсионеров а то приходилось каждый год ходит и делать пересчет пенсии учитывая инфляцию а это забирало время ,здоровья бо еще надо было добраться до социальной службы и нервов -ожидаеш на одну сумму а оказывается что она ниже а так в спокойной обстановке можеш сам сесть и пересчитать -правильно сделано повышение или нет.
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тибе сиравно больше не будет - а мне не будет вовсе - так что расслабся уважаемый
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Был у нас Гена Допкин --- консультант по финансовым операциям , похоже появился еще один консультант Боря Гройсман .
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«- Шахматы! - говорил Остап. - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?»
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"По крайней мере, уже потому, что без изменений в нынешней пенсионной системе через пару лет без пенсий могут остаться все"
Мог бы уже и точную дату назвать. Скромничает Вова...
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Почти 4 года после Майдана и даже не довели пенсии и зарплаты до уровня российских, не говоря уже о Восточной Европе. Такая же власть, финансово.олигархическая, такая же страна, ничего не изменилось.
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60% населения Украины ВАТА.я бы и доллара старикам не добавил бы..
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Как бы эта базарная морда органично смотрелась болтающая на веревке...
И рядом остальные его подельники
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман
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