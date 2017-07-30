 "Пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции", - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Facebook.
Он привел вопрос читательницы: "Говорят, что от пенсионной реформы выиграют те, кто уже находится на пенсии, поскольку для них будет произведен перерасчет, то есть осовременивание. Но проигрывают те, кто будет выходить на пенсию в следующем году. Потому что реформа предусматривает снижение коэффициента, по которому учитывается страховой стаж, с 1,35 до 1".
Глава правительства ответил: "От предложенной нами пенсионной реформы не проигрывают ни те, кто уже на пенсии, ни те, кто только собирается выходить на пенсию. По крайней мере, уже потому, что без изменений в нынешней пенсионной системе через пару лет без пенсий могут остаться все".
"Что касается коэффициента 1,35, то в свое время его введение было этакой предвыборной манипуляцией, которая позволила разово поднять пенсии. В дальнейшем наличие этого коэффициента сдерживало перерасчет пенсий, так как для этого нужны были значительные средства для поднятия размера базовой заработной платы, используемой при начислении пенсий, да еще и с коэффициентом. В результате пенсии тех, кто уже вышел на пенсию, "замораживались". В результате раз начисленная пенсия с годами становилась в реальном выражении все меньше и меньше", - пояснил он.
"Мы исправляем эту ситуацию, делаем осовременивание всех пенсий, закладываем механизм, когда назначенные пенсии будут автоматически перерассчитываться ежегодно с учетом роста средней заработной платы и инфляции. При этом ни одна уже начисленная пенсия не уменьшится, а в целом для практически 75% пенсионеров увеличится уже в этом году. А в дальнейшем, чем быстрее будет расти украинская экономика, тем больше будут расти и доходы наших пенсионеров", - пишет Гройсман.
Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла правительственный проект пенсионной реформы за основу.
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Харош киздеть!!!
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На совете премьер-министров Украины можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития страны, заявил глава правительства Владимир Гройсман.
Рассматривать вопросы будут приглашенные бывшие ПМ: Азаров, Янукович, Ющенко, Масол, Тимошенко, Звягильский и т.д.
Список вопросов, который интересует бывшего директора рынка - схемы и возможности для личного обогащения.
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если каму нравится платить управляющему который на вас забил и откровенно грабит -- ну вы махохист батенька)))
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Поскольку озвученные «рефформы» (пенсионная, здравоохранения, рынка с/х земли) ориентированы исключительно на интересы заказавших их олигархов и соответственно носят антисоциальный и антиконституционный характер.
Возьмем ту же пенсионную.
В ситуации, когда бюджета страны и кредитов МВФ, пацанам катастрофически не хватает для распила и складирования в оффшорных закромах своих панамских и т.п. «малых родин», необходимость наполнять средствами еще и в пенсионный фонд, это с точки зрения олигархов уж совершенно неоправданные расходы из разряда ... «как серпом по одному месту».
А раз мыслЯ о вариантах наполнения ПФ в «державных» головах и не зарождалась, а сбалансировать его как-то нужно, то самое простое по своей мерзопакосности решение - это резко сократить его расходование.
Затем пристально смотрим на среднюю продолжительность жизни мужчин в Украине - 62,2 года и вспоминаем классика … «Ежели, конечно, задаться целью извести народ, как-то уменьшить нагрузку на почву».
Гы-гы, необходимо просто пенсионный возраст поднять, а дальше со скорбным лицом …
произнести - «Тут на перделе усех сил рехформируешь рехформируешь, копейка к копеечке складывая, стараясь им на оте пенсии наскрести, а эти казлы до них даже не доживають!»
А на Вовочку еще озарение снизошло, тех кто от нищенских зарплат уехал официально работать за рубеж, вообще из списков будущих пенсионеров исключить. И это именно тех, благодаря чьему труду Украина ежегодно получает более 14 миллиардов евро, которые питают ее внутренний потребительский рынок (строительство жилья, обучение детей, содержание стариков и т.п.).
Короче свои долги перед теми, кто своим трудом создавал те активы, которые затем были «прихватизированы» и активно эксплуатируются олигархами, не вкладывающими в их развитие и технически-инновационное переоснащение ни копейки, эти уроды себе прощают. А фули ж, … рынок?!
Правда откуда в среде жестко поделенных монополий возьмется отот рынок, это неразгаданная загадка, усугубленная тем шо рынок, оте «эффективные собственники», понимают исключительно как свои, взятые с потолка - «рыночные цены», делая вид, что о существовании «рыночных зарплат» им даже невдомек.
Короче, об «эффективных» долбоебах собственниках и управленцах можно продолжать и далее....
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как тока заставим уверяю быренько все закончится
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Произнесенных монологов по поводу пенсий, от правительства было множество.
Но это, только слова.
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А потом дети и внуки будут эти кредиты отрабатывать.
Главное-сделать громкое заявление.
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Повіяв вітер передчасних виборів, чи шо?
підніми ше кримлядям та лугандонам, депутатів не забудь, службовців та й усіх ледарів докупи.
Коротше на осінь буде - ей, лалалєй, доллар став вже сто гривнЄй.
Ліпше би не пхався до ринку(не того що в Вінниці).
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Твоє і твоєї Ко місце на нарах, у кращому випадку, а в найкращому на гілляці, а ще краще на палі! Ти геноцидне ніщо, здохни!!!
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дошло уже до того что любова мона сажать
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Пенсии не замораживались сами по себе, их заморозили революционеры, чтоб олигархи - спонсоры революции, вроде Бени, могли украсть им положенное за героизм. Европейские рекомендации по уровню пенсии - 45 - 50% от средней зарплаты, долгие годы при том коэффициенте 1, 35 мы выходили на уровень 40 - 43% и уже давно придуман закон про автоматическое индексирование, который революционеры отменили, безнаказанно нарушив Конституцию.
Теперь уровень средней пенсии относительно средней зарплаты провалил ниже 30%, т.е. и так был ниже европейских пропорций, а стал еще ниже в полтора раза. Таким образом, пенсионеры назначены главными терпилами от кризиса и войны, революция практически провозгласила, что для счастья нации они должны сдохнуть, а один из вождей героев теперь им что то обещает под свое "честное слово"!
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Мог бы уже и точную дату назвать. Скромничает Вова...
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И рядом остальные его подельники
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