 Порошенко о 200-летии со дня рождения Айвазовского: "Давайте уважать наше наследие!". ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Давайте уважать наше наследие!", - говорится на странице Порошенко с хештегом #GloryToUkraine.
Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии (Крымский полуостров, сейчас аннексированный Россией). Умер 2 мая 1900 года там же.
Известен, прежде всего, как художник-маринист и баталист. Является автором более 6000 различных произведений.
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У "Вікіпедії" написано - "....Ованнес (Иван) Константинович Айвазовский родился в армянской семье купца Геворка (Константина) и Рипсиме Айвазян. 17 (29) июля 1817 года священник армянской церкви города Феодосии сделал запись о том, что у Константина (Геворка) Айвазовского и его жены Рипсиме родился «Ованнес, сын Геворка Айвазяна»[6]. Предки Айвазовского были из армян, переселившихся в Галициюиз Западной Армении[7][8] в XVIII веке[9]. .............."
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Звідки вони іх могли взяти в Украіні???
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