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Все про:день рождения (378) искусство (245) Крым (20244) Порошенко (13497) художник (146)

 Порошенко о 200-летии со дня рождения Айвазовского: "Давайте уважать наше наследие!". ВИДЕО

По случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского Президент Петр Порошенко призвал уважать украинское наследие.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Давайте уважать наше наследие!", - говорится на странице Порошенко с хештегом #GloryToUkraine.



Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии (Крымский полуостров, сейчас аннексированный Россией). Умер 2 мая 1900 года там же.

Известен, прежде всего, как художник-маринист и баталист. Является автором более 6000 различных произведений.
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РАБссия просрала Крым Туркам в 1854-55 годах,Значит Айвазовский Туркцкоподданый..
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это еще что за альтернативная история?)скорее англичане с французами там нагибали
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Шоколадному куску дерьма больше не на чем попиариться. Прш ПНХ!
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Хруще насильно впихнул Крым Украине.в обмен на сопредельны районы Харьковской и Сумской и Полтаской области.По сути был обмен землями равными по квадратокилометрам с Крымом..вот кадзьол Курский...Ютьюб
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Так вже і "укранское наследие".................
У "Вікіпедії" написано - "....Ованнес (Иван) Константинович Айвазовский родился в армянской семье купца Геворка (Константина) и Рипсиме Айвазян. 17 (29) июля 1817 года священник армянской церкви города Феодосии сделал запись о том, что у Константина (Геворка) Айвазовского и его жены Рипсиме родился «Ованнес, сын Геворка Айвазяна»[6]. Предки Айвазовского были из армян, переселившихся в Галициюиз Западной Армении[7][8] в XVIII веке[9]. .............."
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Тогда уже лучше Девлет Герая украинским Наследием признать - тем блее тот так удачно Москву сжег
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Свого часу дехто дарував його картини Якуноващу, на день народження!!!
Звідки вони іх могли взяти в Украіні???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о 200-летии со дня рождения Айвазовского: "Давайте уважать наше наследие!". ВИДЕО
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