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 Общество
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Все про:Нацполиция (8192) статистика (384) торговля людьми (124)

 За полгода 156 украинцев пострадали от торговли людьми, установлены 69 злоумышленников, - полиция

торговля людьми

За 6 месяцев 2017 года Национальная полиция оказала помощь 156 пострадавшим от преступлений в сфере торговли людьми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, среди пострадавших больше всего женщин (119). Также потерпевшими от действий злоумышленников стали 37 мужчин и 12 детей.

В целом зафиксировано 144 преступления (против 60 в 2016 году), предусмотренных ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Правоохранители установили 69 злоумышленников, причастных к такой деятельности. В 96 уголовных производствах по этой статье объявлены подозрения.

Специалисты полиции отмечают, что в настоящее время приобретают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией. В частности, речь идет о трудовой эксплуатации. Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан.

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Кроме этого, в течение 2016 года и в начале 2017-го выявлены случаи вербовки граждан Украины с целью вовлечения их в преступную деятельность. Вербовка происходит путем создания специализированных сайтов, соответствующих групп в социальных сетях, прямого контакта на сайтах знакомств, размещения объявлений о трудоустройстве и тому подобное.

Наиболее уязвимыми для торговли людьми являются женщины в возрасте от 18 до 26 лет, дети от 13 до 18 лет и мужчины от 25 до 60 лет. Основные страны назначения "живого товара" - Россия, Польша, Турция, Украина, Германия, Израиль, Греция, Объединенные Арабские Эмираты.

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Напомним, 30 июля отмечается Всемирный день противодействия торговле людьми. В соответствии с приказом Министерства внутренних дел, 2017-й объявлен в Украине годом противодействия торговле людьми.
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Панкратов. Ты реальный дебил, что маловероятно (сумел пройти регистрацию и умеешь тыкать клаву). Ты просто дешевый москальский провокаторо и 3,14 здун. В спам.
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Тупые, ленивые рабы с Дуаунбаса - это проблема, из-за которой пострадали многие украинцы!
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До речі, сьогодні день бувшого ВМФ СРСР. Мене вже привітали.
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"Наиболее уязвимыми для торговли людьми являются женщины в возрасте от 18 до 26 лет.." А то эти девки не знают куда и зачем они едут! Можно подумать!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа полгода 156 украинцев пострадали от торговли людьми, установлены 69 злоумышленников, - полиция
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