 За полгода 156 украинцев пострадали от торговли людьми, установлены 69 злоумышленников, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, среди пострадавших больше всего женщин (119). Также потерпевшими от действий злоумышленников стали 37 мужчин и 12 детей.
В целом зафиксировано 144 преступления (против 60 в 2016 году), предусмотренных ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Правоохранители установили 69 злоумышленников, причастных к такой деятельности. В 96 уголовных производствах по этой статье объявлены подозрения.
Специалисты полиции отмечают, что в настоящее время приобретают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией. В частности, речь идет о трудовой эксплуатации. Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан.
Кроме этого, в течение 2016 года и в начале 2017-го выявлены случаи вербовки граждан Украины с целью вовлечения их в преступную деятельность. Вербовка происходит путем создания специализированных сайтов, соответствующих групп в социальных сетях, прямого контакта на сайтах знакомств, размещения объявлений о трудоустройстве и тому подобное.
Наиболее уязвимыми для торговли людьми являются женщины в возрасте от 18 до 26 лет, дети от 13 до 18 лет и мужчины от 25 до 60 лет. Основные страны назначения "живого товара" - Россия, Польша, Турция, Украина, Германия, Израиль, Греция, Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, 30 июля отмечается Всемирный день противодействия торговле людьми. В соответствии с приказом Министерства внутренних дел, 2017-й объявлен в Украине годом противодействия торговле людьми.
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https://youtu.be/U3kHlYlNSKE
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