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Все про:адвокат (972) голодовка (581) Крым (20243) репрессии (1777) суд (21328) Курбединов (50)

 Зейтуллаев слаб, через 8-10 дней будет с трудом передвигаться, - адвокат Курбединов

зейтуллаев

Политзаключенный Руслан Зейтуллаев, которого Верховный суд России приговорил к 15 годам тюрьмы, голодает уже четыре дня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радио" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

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"Когда мы видели его 27 числа, и перед этим его видел мой коллега Эдем Семедляев, он отошел от двух голодовок, он чувствовал себя более-менее нормально и, на момент когда он объявил голодовку, он также чувствовал себя удовлетворительно: набрал в весе то, что потерял при первых двух голодовках. Сегодня, если я не ошибаюсь, четвертый день голодовки. Мы предполагаем, что он ослаб. Если вспомнить первые две голодовки, он очень ослаб через 8 -10 дней. Думаю, что через 8 -10 дней состояние его будет таким, что он с трудом будет передвигаться", - сказал Курбединов.

Говоря об оказании медицинской помощи Зейтуллаеву, адвокат отметил, что только во время его второй голодовки к нему допустили консула и начали следить за состоянием здоровья.

"Это сводится к чему? Просто измерять давление. Если давление упало, попросят его что-то выпить. Он, конечно, отказывается от приема лекарств," - добавил Курбединов.

Напомним, 27 июля 2017 года Верховный суд России приговорил Зейтуллаева к 15 годам лишения свободы. Его задержали в Крыму и обвинили в создании ячейки запрещенной в России партии и религиозной организации Хизб ут-Тахрир.
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"Напомним, 27 июля 2017 года Верховный суд России приговорил Зейтуллаева к 15 годам лишения свободы. Его задержали в Крыму и обвинили в создании ячейки запрещенной в России партии и религиозной организации Хизб ут-Тахрир", - не просто запрещенной партии и организации, а в россии манипулируют понятием терроризм, называя так это движение. У нас же некоторые заглядывают в рот россиянам сверяясь с ними по понятию терроризм.
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Скорее всего вывезли из Крыма, оккупанты там всегда так делали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗейтуллаев слаб, через 8-10 дней будет с трудом передвигаться, - адвокат Курбединов
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