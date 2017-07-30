 Зейтуллаев слаб, через 8-10 дней будет с трудом передвигаться, - адвокат Курбединов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радио" сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
"Когда мы видели его 27 числа, и перед этим его видел мой коллега Эдем Семедляев, он отошел от двух голодовок, он чувствовал себя более-менее нормально и, на момент когда он объявил голодовку, он также чувствовал себя удовлетворительно: набрал в весе то, что потерял при первых двух голодовках. Сегодня, если я не ошибаюсь, четвертый день голодовки. Мы предполагаем, что он ослаб. Если вспомнить первые две голодовки, он очень ослаб через 8 -10 дней. Думаю, что через 8 -10 дней состояние его будет таким, что он с трудом будет передвигаться", - сказал Курбединов.
Говоря об оказании медицинской помощи Зейтуллаеву, адвокат отметил, что только во время его второй голодовки к нему допустили консула и начали следить за состоянием здоровья.
"Это сводится к чему? Просто измерять давление. Если давление упало, попросят его что-то выпить. Он, конечно, отказывается от приема лекарств," - добавил Курбединов.
Напомним, 27 июля 2017 года Верховный суд России приговорил Зейтуллаева к 15 годам лишения свободы. Его задержали в Крыму и обвинили в создании ячейки запрещенной в России партии и религиозной организации Хизб ут-Тахрир.
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