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 Политика Украины
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 ФСБ расследует хищения и контрабанду оружия на оккупированном Донбассе, - разведка

оружие

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ расследует преступления, связанные с оборотом оружия на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, расследуются хищения со складов Вооруженных сил РФ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые, согласно документам, якобы были отправлены боевикам на Донбасс.

В свою очередь, командование оккупационных войск под контролем ФСБ начало принимать комплексные меры по выявлению и пресечению каналов контрабанды оружия и боеприпасов на территорию РФ, организованных российскими военнослужащими и представителями спецслужб.

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В соединениях и частях боевиков начали работу специальные комиссии Вооруженных сил РФ, в состав которых включены сотрудники ФСБ. Комиссии выявили многочисленные нарушения в сфере учета и хранения оружия и боеприпасов, а также факты сокрытия неучтенного вооружения в подразделениях "9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск), "11-го отдельного мотострелкового полка" (Донецк), "3-й отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) "1-го армейского корпуса", а также "6-го отдельного мотострелкового полка" (Кадиевка), "4-й" (Алчевск) и "7-й" (Брянка) "отдельных мотострелковых бригад 2-го армейского корпуса".
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ТА ВЫ ШО ??? Шо -- "БУКИ" похитили??? И потом из них стреляли??? Террористы,, наверное... Роцияне так не смогли бы...
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Танк Т-72, 10 штук. Завалило в шахте при откапывании...
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херои только тяжелой техники бросили 400 штук, а помелочи!!!

ФСБ расследует хищения и контрабанду оружия на оккупированном Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 1477
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О, войска фельдмаршала Захерченко уже Лондон взяли! Пацан обещал - пацан сделал.
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так в отличии от ваших переможных бредний, на каждую единицу есть фото или видео
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Побольше бы этого оружия, которое ватоголовые завезли на Донбасс под видом "Гумконвоя" возвратилось в саму РоSSию нелегальными путями и начало "работать" против Путлера и самой власти...
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"Оружие из военторга" начинает возврачатся в россию.
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надо гражданам свинорейха внешнего агрессора иметь, а то брать на себя вину за развал страны, гражданскую войну, нищету и развал не по свински, не по украински!
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Желательно чтоб это все оружие разошлось по всему казлостану и Х#йло подохло
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Так ихтамнеты должны честно ответить: егоздесьнет
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