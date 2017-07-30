 Музыканты российской рок-группы "Воскресение" попали в базу "Миротворца" за концерты в оккупированном Крыму

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о них появилась в разделе "Чистилище".
"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", - называется причина, по которой каждый из музыкантов попал в "черный список".
Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Туда регулярно попадают российские артисты.
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"У меня 7 книг на русском языке, в театре пьесы - на русском. В Украине я - народный артист. Как еще меня можно "ущемить"?", - Барский. ВИДЕО(296)
Законопроект против российских артистов-нарушителей зарегистрирован в Раде, - Кириленко(35)
Российские артисты смогут выступать в Украине, только после согласования с СБУ, - вице-премьер Кириленко(44)
С начала года 70 артистам запрещен въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба(37)
Как создать черный список подрядчиков: мировой опыт(0)
Кириленко предлагает обязать организаторов концертов предупреждать о приглашении российских артистов(22)
Кириленко: "Надо составить реестр организаторов, которые приглашают на концерты нарушителей украинских законов из России"(82)
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Пилот Александр Акопов, который успешно посадил поврежденный самолет в Турции, якобы является выходцем из Донецка и поклонником "русского мира".
на аватарке со страницы Акопова в Facebook на вас смотрит ...Лавров, который виноват в смертях тысяч украинских бойцов и мирных жителей.
https://www.obozrevatel.com/society/76804-v-seti-razgorelsya-skandal-vokrug-ukrainskogo-pilota-spasshego-samolet-v-turtsii.htm
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они ненавидят Украину?Они ненавидя весь мир.
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Самвел Адамян, известный украинский певец и солист Днепровского театра оперы и балета, съездил на отдых в Крым и поделился впечатлениями.
Как информирует replyua.net, соответствующее видео было опубликовано на его канале в YouTube. Адамян отметил, что успел отдохнуть сразу на нескольких курортах полуострова - он побывал в Симеизе, Ялте и Алупке. Певец пришел в восторг от очень низких цен на полуострове, а также от местной кухни и крымских пейзажей. «Ребятки, здесь все супер», - заявил автор видео. Также Адамян добавил, что в Крыму «прекрасно и люди все равно едут отдыхать». Нужно отметить, что работники Днепровского театра уже неоднократно делали скандальные заявления, и Адамян - не первый из них...
http://replyua.net/news/krym-poluostrov/71386-pevec-adamyan-prishel-v-vostorg-ot-otdyha-v-krymu.html30.07.2017 10:30
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Я то изначально писал-что это его работа.
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может у любителей "русского мира" животный стах смерти.
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