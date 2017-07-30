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Все про:Крым (20243) Россия (71613) черный список (40) артисты (132)

 Музыканты российской рок-группы "Воскресение" попали в базу "Миротворца" за концерты в оккупированном Крыму

миротворец

Участники российской рок-группы "Воскресение" Юрий Смоляков, Дмитрий Леонтьев, Алексей Коробков и Алексей Романов пополнили базу данных сайта "Миротворец", где публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе или оккупации Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о них появилась в разделе "Чистилище".

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"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", - называется причина, по которой каждый из музыкантов попал в "черный список".

Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Туда регулярно попадают российские артисты.
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и мать их туды! кому интересен дюша в 70 лет и с песнями в плесени? крымской вате? ну и нехай! слушаем украинское!
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Батюшка,вы с московского патриархату ?---- Так точно !
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Нююю...Им исчо и павезло... Некоторыя поют и пляшут на дне Черного моря...
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Кто виноват? Скажи мне брат? (с)
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не хочется портить воскресное настроение, хотя... в стране война и мы должны знать ху есть ху.
Пилот Александр Акопов, который успешно посадил поврежденный самолет в Турции, якобы является выходцем из Донецка и поклонником "русского мира".

на аватарке со страницы Акопова в Facebook на вас смотрит ...Лавров, который виноват в смертях тысяч украинских бойцов и мирных жителей.

https://www.obozrevatel.com/society/76804-v-seti-razgorelsya-skandal-vokrug-ukrainskogo-pilota-spasshego-samolet-v-turtsii.htm
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А чего скандалить? Еще один дебил? Лишь бы наши законы не нарушал и налоги исправно платил. А верует пусть хоть в Говорящего Коня.
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все таки в голове не укладывается ,спасти 128 жизней и почитать убийц тысяч людей , в том числе малышей Сирии отравленных газом.
они ненавидят Украину?Они ненавидя весь мир.
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А вот его соплеменник:

Самвел Адамян, известный украинский певец и солист Днепровского театра оперы и балета, съездил на отдых в Крым и поделился впечатлениями.

Как информирует replyua.net, соответствующее видео было опубликовано на его канале в YouTube. Адамян отметил, что успел отдохнуть сразу на нескольких курортах полуострова - он побывал в Симеизе, Ялте и Алупке. Певец пришел в восторг от очень низких цен на полуострове, а также от местной кухни и крымских пейзажей. «Ребятки, здесь все супер», - заявил автор видео. Также Адамян добавил, что в Крыму «прекрасно и люди все равно едут отдыхать». Нужно отметить, что работники Днепровского театра уже неоднократно делали скандальные заявления, и Адамян - не первый из них...
http://replyua.net/news/krym-poluostrov/71386-pevec-adamyan-prishel-v-vostorg-ot-otdyha-v-krymu.html30.07.2017 10:30
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Ви не розумієте простої речі: якщо громадянин України працює цивільним пілотом, то з точки зору МО він є офіцером запасу з варіантами "пілот винищувача, бомбардувальника, військово-транспортного літака". Чи можна буде в разі мобілізації довіряти такому пілоту?
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Все,пилот больше не герой?
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Все могут ошибаться, еще три года назад я сама верила, что кацапия, нам родня.
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Пилот перестал быть героем?
Я то изначально писал-что это его работа.
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не знаю, если мы хорошо делаем свою работу, значит мы все герои, не надо забывать, что он и свою жизнь спасал.
может у любителей "русского мира" животный стах смерти.
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Да не так чтобы" упс" гражданских возит и спасает, а не Украину бомбит, в сетях против Украины не выступает, а фото,,, может лавруха ему нравиться как мужчина, в Турции все возможно, в кацапии то жить не захотел.
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И сколько таких украинских героев внутри ватники. Лилия, советую вам хорошенько присмотреться к соседям.
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и что ? соседи с трех сторон приезжие из кацапии, у меня во дворе круглогодично висит флаг Украины, не пакостят, одни из них даже здоровается-" слава Украине", москвич, женившийся на нашей местной, пока не делают гадости - вопросов нет,но я присматриваюсь , будьте уверены и Украину в обиду не дам.
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название группы ВоскресенИе. Без Сапунова это уже не группа. Кстати он пренципиально не ездил в Крым. Романов - старый идиот.
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Узко мыслят эти срокмузыканты. Могли гастролировать по всей Украине, а так, только Крым и РоSSия. Ну и конечно северная Корея, хотя там их не поймут и ещё расстреляют...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМузыканты российской рок-группы "Воскресение" попали в базу "Миротворца" за концерты в оккупированном Крыму
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