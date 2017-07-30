 Фотографии погибших бойцов АТО в Херсоне испачкали краской

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на ул. Перекопской, у входа в парк "Херсонская крепость", неизвестные закрасили красной краской объемные буквы "Украина" и фотографии бойцов, расположенные на "Аллее Героев Украины".
Предварительная правовая квалификация - ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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Сколько необходимо Терабайт памяти, чтобы сохранить эти записи?
Сколько средств необходимо на то, чтобы это закупить, установить и обслуживать?
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Во многих банках системы безопасности посложнее стоят. По-любому такая система будет дешевле, чем работа 2-3 десятков СБУшников, которые год-два будут этих сепаров ловит и хрен поймают, а тут они сами придут.
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P.S. У меня только USB HDD 1 Тбайт, но в масштабах города нужна огромная сумма..
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Такое впечатление, что СБУ упорно саботирует поимку сепаратистов.
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в Венгрии у озера Балатон,меня ранило в ногу и в руку.ребята на руках вынесли в медсанбат.списали типа на дембель.Те кого призвали со мной дембельнулись аж в 1953 году.Мужиков после поБеды осталось в батальонах всего ничего после штурма Берлина..
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