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 Фотографии погибших бойцов АТО в Херсоне испачкали краской

херсон

В Херсоне неизвестные испачкали краской фотографии погибших бойцов АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на ул. Перекопской, у входа в парк "Херсонская крепость", неизвестные закрасили красной краской объемные буквы "Украина" и фотографии бойцов, расположенные на "Аллее Героев Украины".

Предварительная правовая квалификация - ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре вандалы изуродовали Аллею Памяти героев АТО. ФОТО
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Достаточно руки отрубить.Какой прок от этих животных?
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Зачем такое быдло на фронте, оно же в спины нашим стрелять будет. Лучше выдворять туда, куда они Украину загнать хотят. Там Путлер их примет, накормит, "Бояркой" напоит и пачпорт с мутированной курицей выдаст. Чем больше он своих поклонников примет, тем быстрее мы избавимся от этого ненужного балласта...
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Мабуть російські диверсанти........................ Адже на Україні всі поважають "атошників".
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К сожалению, подлецов, негодяев, сволоты, рашистов, путинистов в Украине в процентном отношении, столько, сколько этой сволоты в зРаде. На вскидку, Киваловы, Шуфричи, Голубовы, добкины, Бойки, Климовы ...долго перечислять. Вот они страшнее российских диверсантов, да еще прикрытые неприкосновенностью.
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Дайте угадаю. СБУ и аваковская полиция опять "забыли" камеру наблюдения поставить. Хотя, скорее забили.
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Сколько камер видеонаблюдения необходимо поставить, чтобы перекрыть весь город? (количество камер многократно возрастёт, если необходимо будет различать лица, а в ночное время необходимо будет освещать всё то, что будет попадать на камеру).
Сколько необходимо Терабайт памяти, чтобы сохранить эти записи?
Сколько средств необходимо на то, чтобы это закупить, установить и обслуживать?
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Для поимки преступников достаточно 4-6 камер, чтоб попадали стенды с фотографиями и окрестности. Можно 2-4 на подъездах к этому месту. Сейчас накопители десятки терабайт в даже в свободной продаже есть, а обычно камеры хранят записи за 1 сутки и несколько часов.
Во многих банках системы безопасности посложнее стоят. По-любому такая система будет дешевле, чем работа 2-3 десятков СБУшников, которые год-два будут этих сепаров ловит и хрен поймают, а тут они сами придут.
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Мне видится решение, при недостатке средств, что жильцы подъездов могут скинутся и установит камеры, которые будут мониторить дворы, можно и согласовать со службами, чтобы город был перекрыт так, чтобы хоть в одну камеру фиксировалось перемещение/пересечения кого-то или чего-то в узловые точки. А потом по времени совершения преступления можно уже иметь кого-то на подозрении.
P.S. У меня только USB HDD 1 Тбайт, но в масштабах города нужна огромная сумма..
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любители" русского мира" никак .не угомонятся
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поймайте кого-нибудь, наконец, и испачкайте, только не краской
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кацапская работа- ничтожества и пакостники , любители спрятаться за женщинами и детьми .
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Да нет, ето не кацапская работа а скорее работа украинских сепаров и неработа СБУ с правохрантелями если они конечно у нас еще существуют...
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знаете, я уверена, нет украинских сепаров, есть кацапня получившая украинское гражданство и ненавидящая все украинское.
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Запитання до місцевої поліції та СБУ. Це характеризує їхню роботу.
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что не поставили у каждого памятника вооруженный почётный караул?совсем плохие полицаи стали...
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кацаПсины всегда делали и делают всё из подтишка,подло,мерзко и гадко.
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с завтрашнего дня по всей Украине возле памятников выставят вооруженную охрану Порошенко Турчинов и Полторак
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а там где лежат красные армейцы Сралина чЛенина поставят роту Спецназа
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а чому не переправити к русскому міру?- виловлювати і-і-і-і к русскому міру-..путлер сразу гражданство ...і жизнь улучітся і чтото улітучітся....
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Не было бы обидно так,если бы это сделали рассеяно,но шо то больше верится,что делают наши гниды.
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Тут правильно выше написано. Поймать и на фронт,на передовую. А сзади пулеметы. Не по-человечески, а эти мрази по-людски поступают.
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Какой фронт, какие пулеметы? Таким сукам разве можно оружие давать в руки? Или возле каждой такой твари вартового ставить? Да они залюбки шугануть через линию розмежування до бандытив з тим оружием. Таким тварям только буцыгарня.
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Никогда такого не было и вот опять. (с)
Такое впечатление, что СБУ упорно саботирует поимку сепаратистов.
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Вот кого нужно лишать украинского гражданства.
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Жестоко но таких тварей надо поймать и оставить инвалидами
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это системно, народ говорит - убирайтесь с наших землей, свинофашисты, и забирайте свои сраные святыни!
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Юрик, судя по флажку, ты ужо давно убралси и туалеты моешь, но всё бредишь "РюSSким миром"...
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Ну да, типа неизвестные...Да все знают кто и все знают, что это так называемая оппозиция и ихние проплаченые молодчики. Словить их и испачкать ихние рожи не краской, а собственной кровью. Не те времена, чтобы играть в толерантность...
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из Батиных мемуаров о войне,той социалистической с Гитлером.
в Венгрии у озера Балатон,меня ранило в ногу и в руку.ребята на руках вынесли в медсанбат.списали типа на дембель.Те кого призвали со мной дембельнулись аж в 1953 году.Мужиков после поБеды осталось в батальонах всего ничего после штурма Берлина..
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Из кремля человеческой жизни просто небыло ! Любой ценой . Погибни за вождя
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агония и бессилие кацапского мира . держимся подальше от этих вурдулаков !!!
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нормальный народ понимает, что все это псевдопатриотизм - в гражданской войне не может быть героев! тем более на стороне свинорейха
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О какой гражданской войне ты бредишь тролль ? В твоей ватной башке идёт гражданская война между тараканами. Читай Википедию, что такое гражданская война.
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в Гражданской войне в дохлой РАБссии убито было с 8 ноября 1917 года и по 30 декабря 1922 года, 23 миллиона красно-белых и всяких разных кадетов,ранено около 28 миллионов.чЛенинский Майдан а Питере сожрал нормальных мужиков до нитки...
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каждый свинооккупант должен помнить, что он чужой на русской земле
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФотографии погибших бойцов АТО в Херсоне испачкали краской
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