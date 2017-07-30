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Все про:Грузия (3433) олигарх (523) Россия (71613) Деканоидзе (402)

 "Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе

деканоидзе

Сегодня Грузия, в которой имеет огромное влияние олигарх и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, возвращается в сферу российского влияния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в эфире "112 Украина".

"Грузия возвращается на орбиту Москвы. Демократические процессы, которые важны для развития страны, остановились", - сказала она.

По ее словам, акционер "Газпрома" Иванишвили сейчас неформально руководит Грузией. "Невозможно, чтобы люди, заработав несколько миллиардов в России, не имели никаких отношений с Путиным. Этого пророссийского олигарха, Иванишвили, заслали в Грузию, и он хотел захватить власть", - подчеркнула Деканоидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 тыс. граждан Грузии, въехавших в Европу по безвизу, не вернулись назад, - МВД

"Пришел пропутинский олигарх, сказал людям, что он их накормит, и в людях проснулся "совок". Они реально поверили, но сразу после выборов, как только он стал премьер-министром, он вернул через бюджет свои 80 миллионов, которые он потратил после стихии в Кахетии. Сейчас в Грузии не только откат назад, но и демократии уже нет, потому что он правит неформально. А это первый принцип демократии: неформально править нельзя. Все государственные институты подчинены ему, и сейчас они хотят поменять Конституцию и убрать прямые выборы президента", - рассказала политик.

По ее словам нынешнее руководство Грузии - "это красная советская элита". "Иванишвили содержит их много лет, выплачивает зарплату. И этой элите вообще неинтересно современное грузинское государство. Они реально думают, что современное грузинское государство - это летать за 36 рублей в Москву", - добавила она.
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Все - занавіс ! Дякую всім порохоботам !
Значить Саакашвілі був поганий ? Безвіз у них заберуть як і у нас.побачте.
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плачь громче а то не слышно
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соплі підітри зі своїх вух.
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ай маладца ! всьо думаєш о штирях ? ну який кацап опро них не думає і не згадує !
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"Финита! Вам некуда будет уходить, наконец-то каждый предатель народа Украины получит по заслугам": знаковое решение США на ура восприняли украинские патриоты

Пророссийским друзьям Путина с Украины придется несладко. Штаты на законодательном уровне закрепили ежегодное обязательство для своего Минфина и разведки публиковать имена политиков, олигархов и бизнесменов, связанных с режимом хозяина Кремля. И делать это обязательно в открытом доступе. Волонтер Мирослав Гай назвал это потрясающей новостью, опубликовав соответствующий пост в Facebook, передает "Диалог.UA". Обличение стартует совсем скоро, в 2018 году как раз перед выборами. "Всех этих пророссийских в****дков и замаскированных под патриотов фсбшников, все фирмы, торгующие с РФ пусть даже через десятые и сотые фирмы, публично назовут и введут против них санкции и другие карательные меры", - отметил волонтер. Американская разведка ежегодно будет предоставлять необходимый доклад. "Некуда будет уходить. Финита", - подытожил известный волонтер.

https://www.dialog.ua/news/126130_1501317758
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Та медведчук то ладно А липецкая фабричка и еще около сорока фирм и фирмочек с капиталом Петручио Как с ними біть Неужели диабетная мразь с горя повесится
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Бери больше, не сорока фирм а двухсот, а лучше трехсот. Маловато на вентилятор набрасываешь... Денег не дадут.
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Не факт что до опубликования в следующем году этих документов петруччо ещё будет президентом.....
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Напомним, что новый пакет санкций в отношении России уже лежит на столе американского президента Трампа, и не исключено, что в самые ближайшие часы он поставит свою подпись на документе, который будет означать конец для РФ. Также добавим, что в преддверии санкций международные компании начали массовый уход с российского рынка.
"Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе - Цензор.НЕТ 2488
https://www.dialog.ua/news/126130_1501317758
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та він уже і пляшку приготівав. громадянство росії просто так не дають....
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Вы еще скажите что безвиз заберут из-за Саакашвили)
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такі заяви вже озвучувались на жаль... ми котимся до полійейської держави....
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та задрали вы уже со своим Саакой...
Американцы не совки - они не дают безвиз
- Саакашвили, Додону или Порошенку...
У них реально прощитанные долгосрочные интересы...
Которые не имеют никакого отношения к:
Саакашвили, Додону или Порошенку!


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Поэтому Порошенко и не надо хвастаться безвизом, безвиз бы дали и без него, но сворачивание демократических ценностец не прокатит. Порошенко ссцыкло и пойдет на попятную ибо сцыт от всего
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безвиз не заберут,но гнилой поступок гаранта на западе уже оценили...
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Деканоидзе - таким чином у завуальованій формі говорить громадянам України - отямтеся! Саме нещодавно 2 президенти зустрічалися в Грузії і саме після цих подій був позбавлений громадянства Саак. Чи це не збіг. А сьогодні така заява.

Україна вже третій рік поспіль виходить на орбіту Росії через перемовини продажного.
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Україна третій рік поспіль намагаеться зійти з тіеї орбіти...
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Ага покупая уголь у убийц своих соллдат И снабжая убийц електричеством и ваодой Потихоньку отдаляемся Правда в сторону дурдома
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Грузия возвращается в орбиту Москвы,
Хата - в Грузию...
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Хата поверне хату, що їй вручили за рехформи? Вибачте за каламбурчик.
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Грузинская аферистка избавилась от украинского гражданства

Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вернула грузинское гражданство.
Об этом она сообщила вечером 29 июля в эфире телеканала "112 Украина".
"У меня не было другого гражданства, кроме украинского. Через несколько месяцев после того, как я покинула должность (главы Нацполиции), я подала заявление президенту Грузии и получила повторно грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это возможно", - отметила Деканоидзе.
"Я беру очень активное участие в грузинской политике после того, как президент Грузии вернул мне гражданство", - добавила она.
Как известно, после назначения главой Нацполиции в Украине Деканоидзе лишили гражданства Грузии, несмотря на норму Закона Украины "О гражданстве", что позволяет работать на госслужбе два года.
Вот и сказке конец! Провалила реформу полиции, обокрала бюджет на десятки миллионов долларов и сбежала обратно в Грузию.
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Огоооо как вонючими лаптями потянуло......... Вечно немытые и обосраные кацапы торжествуют. Не рановато ли...?
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Ну так сними лапти,иди помойся и не торжествуй,дерьмовый ты наш
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чого ж вона аферистка? В неї одночасно не було 2-х громадянств.
Все по закону. В чому саме афера?
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Приехала в Украину посмотреть, как из-за провала реформы Полиции Деканоизде на дорогах аварии , а в городах Украины - бандитизм ..
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Не всё. Ещё есть Михо и Тимошенко. Теперь всё.
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ну тогда ещё вышки бойка,депутат розенблат,тарифы на комуналку...
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рошен-друг )(уйла,кто ещё не понял,тот дурак наивный.
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Он друг луки и додона. А это конкретные подхуйловники.
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опять эта чурчхела-очьень важьно вылезла из какой то щели.
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Wevelsburg - да ладно, вот здесь она права... - многие грузины, как и у нас хотят в совок.. Грузия была самой богатой, привелегированной республикой в СССР (еще со Сталина)... Всесоюзная здравница, дэвушки с всего СССР на отдыхе, сдачи не надо - был я там в то время...Когда в Украине за недостачу в 5 рублей могли посадить..., там в магазинах сдачу ниже 50 копеек просить было западло... Грузинская мафия рулила по всему совку... - открывали кабинеты ногами и заносили бабло кейсами... Положение было почти как у чеченцев в рашке тогда... Но народ грузинский мне нравится - веселый, щедрый и не подлый...- скучают по вольнице и приключениям совка...., что есть, то есть...
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недаремно офшорний злодій їздив в Грузію недавно - це все договорняк із х у йлом!
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Орбита только покосилась уже, как бы запчасти самой РФии не начали мимо пролетать.
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Именно потому в стране проходят учения враждебного НАТО а не братской россии викусите порохоботи
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а наши воруют и не убегают!А хто всравсь?Невістка!Авакян и банда все гарно,порохо мафия гарно !А грузины виноваты!!Регионалы правят бал!Рада забила на страну!А у страны достоинство зашкалило!!!
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"Грузия возвращается на орбиту Москвы"

Значит, очень скоро улетит вместе с масквой и московией в ад...
А я все-таки думал, что грузины лучше, чем армянцы.
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путь в Евро, безвиз, война, потеря земель.....неужели от такого совок может проснуться или путин опять всех переиграл.
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Кто там мне вчера рассказывал, что у Грузии сейчас не подконтрольное кремлю правительство? Вот вам и ответ почему Порошенко и грузины договорились убрать Саакашвили.
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история с Саакашвили,только начинается, он как и Крым вернется в Украину и все будет хорошо...
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Ну логика проста ! Допустим она червячок который жил в груше ! Ее груша начала подгнивать и она перебралась в другую грушу а та оказалась еще более гнилой и она вернулась обратно ! В гнилых грушах живут патриоты а умные понимают что дерево большое и всегда можно найти грушу получше !
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Точно, возвращается в орбиту Москвы ... бред ...
Поэтому учения НАТО проводят в Грузии, поэтому Совет Нато проходил в Грузиии, поэтому безвизовый режим получила Грузия , поэтому ни Президент, ни Премьер ни разу не приезжали в Москву и не вели переговоры с Москвой ...
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на мацкву делать ставки теперь может только полный идиот,это как ждать ребенка от окоченевшего трупа.
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Скоро путинская консерва Петя сообщит нам о вхождении в Таёжный Союз !!!
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Придётся петрухе сообщить, что он идёт в Ростов.
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Вот к чему приводит хваленая демократия, Грузия и Молдова постепенно возвращаются на орбиту Москвы, это неизбежно и такая же участь ждет и Украину.
Если Украина не выработает внутренние юридические механизмы препятствующие этому, тогда все, что сделано и делается, все это бесполезно.
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А при чем тут Грузия? У нас тоже путают банду Барыги и Украину,уверен что Грузины и их правящая банда Бензина Иванишвили,это две разные вещи.
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[Экс-нардеп составил необычный антирейтинг Президентов | Новости - МИР]: Посмотри! https://iamir.info/49489-jeksnardep-sostavil-neobychnyj-antirejting-prezidentov

Фуууу...
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на цензоре более интересные эпитеты раздают как бывшим, так и будущим
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Вот живут же люди в какой-то Дании, Голландии, Норвегии или Швеции и не знают всей этой ху@ты с московской орбитой. Ходят себе на работу, получают нормальную зарплату, имеют нормальные цены и спокойную жизнь. О них позаботилось государство. Всё справедливо. А потому что между ними и ордой есть Грузия, Украина, Молдова, Беларусь. Орда не может до них дотянуться.
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В Польше и Румынии тоже люди ходят спокойно и не боятся орды,попросту у них президенты и парламент не подпевают путину
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Украина уже идёт в сторону раши полным ходом,ещё больше чем Грузия и Молдова.Нам впаривают,шо там пророссийские президенты,а у нас какой,если у него бизнес в раше.
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обнови методичку. нынче в моде тезис "порошенко по требованию путина лишил саакашвили гражданства!"
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Вот куда надо возвращаться саакашвили! домой! толкать реформы свои! Грузия в опасности.. а он по заграницам околачивается..
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"Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе

В Грузии начинаются военные учения с участием стран НАТО 2017г 30 июля,В учениях примут около 2,8 тысяч военнослужащих
В Грузии на военной базе "Вазиани" в пригороде Тбилиси 30 июля начинаются крупнейшие военные учения "Достойный партнер 2017" при участии пяти стран Организации Североатлантического договора.
Сообщается, что совместные с США военные учения "Noble Partner 2017" в Грузии в этом году будут более масштабными как с точки зрения количества стран, так и по числу задействованных и военной техники. Экс-глава Нацполиции Деканоидзе вернула грузинское гражданство Напомним, после назначения Деканоидзе головой Нацполиции в Украине ее лишили гражданства в Грузии
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Во времена януковоща и мы с НАТО ученья проводили. Это не показатель.
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ПУЦІН - ХУЙЛО!
ЛА-ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-ЛА,
ПЄЦЯ - СЦИКЛО!
ЛА-ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-ЛА.

"Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе - Цензор.НЕТ 650
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Не думаю, что Россия сможет вернуть себе Грузию, по крайней мере в это поколение. Я был в Грузии в 2005-м, РФ там возненавидели глубоко и надолго. Грузинские лидеры могут не любить друг друга, даже сажать друг друга, но ни один грузинский лидер, даже будучи в душе пророссийским (в семье не без урода) не решится высказывать свою "пророссийскость" ни словами, ни тем более делами.
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Рік тому, ми чули від неї, що вона громадянка України, що це її країна, а сьогодні екс-голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе підтвердила, що повернула собі грузинське громадянство. «Я беру дуже активну участь у грузинській політиці, після того, як президент Грузії повернув мені громадянство. У мене не було іншого громадянства, окрім українського. Ми відмовилися. Після того, як я залишила пост, через кілька місяців я подала заяву до президента Грузії й отримала вдруге грузинське громадянство». https://www.rbc.ua/ukr/news/dekanoidze-podtverdila-vozvrashchenie-gruzinskogo-1501356247.html
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Те ж саме буде і у нас стараннями патрідіотів та ФСБшної клаки.
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То , что Грузия сильно тормознулась с реальными реформами - это факт . Является ли это возвращением на "орбиту Москвы" ? - да , является . У нас вообще нет никаких реформ - т.е. вообще ничего , пустота , вакуум.....является ли это возвращением на "орбиту Москвы" ? - да , является . "Орбита Москвы" - это единственный и фактический путь для деспотических режимов , которые сейчас рулят , что в Грузии , что в Украине .
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Все судебные иски против пана Михеко проходят исключительно через гражданина России миллиардера, друга путина Иванишвили. Все, что они могут нарыть на Саакашвили, это сравнить Батум и Сухум, где в первом случае грузинский Рай а во втором случае кацапо-абхазский Ад.

Саакашвили из самого воровского чиновничьего пост-советского дерьма за 8 лет создал страну - эталон для постсовка, кроме Прибалтики, а сейчас эту прекрасную страну обратно кацапы пытаются превратить в совдепо-кацапское дерьмо, которым эта страна была от Горбачева до Саакашвили.

Почитайте комменты в грузинской прессе,http://www.apsny.ge/
хотя там 70% кацапских троллей пасутся но все равно можно понять ситуацию.
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С таким президентом, как у нас, Украина тоже может повернуться в сторону рашки.
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С такой "системой"...
Поменяй это гавно, на другое, хоть бы на ту же жабу-колясочницу, будет то же самое!
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Некоторым, что бы понять значение слова "убожество", для наглядности нужна "вторая серия"...
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Вот ведь что забавно. Та же Деконоидзе :"После того как я оставила пост, через несколько месяцев я подала заявление президенту Грузии и получила во второй раз грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно", - пояснила Деканоидзе.
Источник: https://censor.net.ua/n449624

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Не ожидала такого выступления от Деканоидзе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе
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