 "Грузия возвращается на орбиту Москвы", - Деканоидзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в эфире "112 Украина".
"Грузия возвращается на орбиту Москвы. Демократические процессы, которые важны для развития страны, остановились", - сказала она.
По ее словам, акционер "Газпрома" Иванишвили сейчас неформально руководит Грузией. "Невозможно, чтобы люди, заработав несколько миллиардов в России, не имели никаких отношений с Путиным. Этого пророссийского олигарха, Иванишвили, заслали в Грузию, и он хотел захватить власть", - подчеркнула Деканоидзе.
"Пришел пропутинский олигарх, сказал людям, что он их накормит, и в людях проснулся "совок". Они реально поверили, но сразу после выборов, как только он стал премьер-министром, он вернул через бюджет свои 80 миллионов, которые он потратил после стихии в Кахетии. Сейчас в Грузии не только откат назад, но и демократии уже нет, потому что он правит неформально. А это первый принцип демократии: неформально править нельзя. Все государственные институты подчинены ему, и сейчас они хотят поменять Конституцию и убрать прямые выборы президента", - рассказала политик.
По ее словам нынешнее руководство Грузии - "это красная советская элита". "Иванишвили содержит их много лет, выплачивает зарплату. И этой элите вообще неинтересно современное грузинское государство. Они реально думают, что современное грузинское государство - это летать за 36 рублей в Москву", - добавила она.
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"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того как президент Грузии вернул мне гражданство", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе(80)
Реакция политиков на лишение Саакашвили украинского гражданства (обновлено)(333)
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Значить Саакашвілі був поганий ? Безвіз у них заберуть як і у нас.побачте.
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Пророссийским друзьям Путина с Украины придется несладко. Штаты на законодательном уровне закрепили ежегодное обязательство для своего Минфина и разведки публиковать имена политиков, олигархов и бизнесменов, связанных с режимом хозяина Кремля. И делать это обязательно в открытом доступе. Волонтер Мирослав Гай назвал это потрясающей новостью, опубликовав соответствующий пост в Facebook, передает "Диалог.UA". Обличение стартует совсем скоро, в 2018 году как раз перед выборами. "Всех этих пророссийских в****дков и замаскированных под патриотов фсбшников, все фирмы, торгующие с РФ пусть даже через десятые и сотые фирмы, публично назовут и введут против них санкции и другие карательные меры", - отметил волонтер. Американская разведка ежегодно будет предоставлять необходимый доклад. "Некуда будет уходить. Финита", - подытожил известный волонтер.
https://www.dialog.ua/news/126130_1501317758
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https://www.dialog.ua/news/126130_1501317758
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Американцы не совки - они не дают безвиз
- Саакашвили, Додону или Порошенку...
У них реально прощитанные долгосрочные интересы...
Которые не имеют никакого отношения к:
Саакашвили, Додону или Порошенку!
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Україна вже третій рік поспіль виходить на орбіту Росії через перемовини продажного.
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Хата - в Грузию...
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Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вернула грузинское гражданство.
Об этом она сообщила вечером 29 июля в эфире телеканала "112 Украина".
"У меня не было другого гражданства, кроме украинского. Через несколько месяцев после того, как я покинула должность (главы Нацполиции), я подала заявление президенту Грузии и получила повторно грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это возможно", - отметила Деканоидзе.
"Я беру очень активное участие в грузинской политике после того, как президент Грузии вернул мне гражданство", - добавила она.
Как известно, после назначения главой Нацполиции в Украине Деканоидзе лишили гражданства Грузии, несмотря на норму Закона Украины "О гражданстве", что позволяет работать на госслужбе два года.
Вот и сказке конец! Провалила реформу полиции, обокрала бюджет на десятки миллионов долларов и сбежала обратно в Грузию.
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Все по закону. В чому саме афера?
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Значит, очень скоро улетит вместе с масквой и московией в ад...
А я все-таки думал, что грузины лучше, чем армянцы.
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Поэтому учения НАТО проводят в Грузии, поэтому Совет Нато проходил в Грузиии, поэтому безвизовый режим получила Грузия , поэтому ни Президент, ни Премьер ни разу не приезжали в Москву и не вели переговоры с Москвой ...
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Если Украина не выработает внутренние юридические механизмы препятствующие этому, тогда все, что сделано и делается, все это бесполезно.
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Фуууу...
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В Грузии начинаются военные учения с участием стран НАТО 2017г 30 июля,В учениях примут около 2,8 тысяч военнослужащих
В Грузии на военной базе "Вазиани" в пригороде Тбилиси 30 июля начинаются крупнейшие военные учения "Достойный партнер 2017" при участии пяти стран Организации Североатлантического договора.
Сообщается, что совместные с США военные учения "Noble Partner 2017" в Грузии в этом году будут более масштабными как с точки зрения количества стран, так и по числу задействованных и военной техники. Экс-глава Нацполиции Деканоидзе вернула грузинское гражданство Напомним, после назначения Деканоидзе головой Нацполиции в Украине ее лишили гражданства в Грузии
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ЛА-ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-ЛА,
ПЄЦЯ - СЦИКЛО!
ЛА-ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-ЛА.
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Саакашвили из самого воровского чиновничьего пост-советского дерьма за 8 лет создал страну - эталон для постсовка, кроме Прибалтики, а сейчас эту прекрасную страну обратно кацапы пытаются превратить в совдепо-кацапское дерьмо, которым эта страна была от Горбачева до Саакашвили.
Почитайте комменты в грузинской прессе,http://www.apsny.ge/
хотя там 70% кацапских троллей пасутся но все равно можно понять ситуацию.
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Поменяй это гавно, на другое, хоть бы на ту же жабу-колясочницу, будет то же самое!
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Источник: https://censor.net.ua/n449624
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