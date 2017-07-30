 Освобожденная из плена Людмила Сурженко подвергалась пыткам в застенках "МГБ ЛНР", - замглавы Луганской ОГА

Об этом он написал на своей странице в Facebook , передает Цензор.НЕТ





"МГБ ЛНР" оказывало давление на нашу гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы", - написал он.





По его словам, 29 июля 2017 Людмилу Сурженко отпустили на свободу, ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ "Станица Луганская" в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.





"Областная власть оказывает Людмиле всю необходимую помощь. Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции по поводу вопиющего нарушения прав человека! Очередной материал для Гаагского трибунала", - отметил Клименко.



