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 Политика Украины
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Все про:боевик (19029) Луганщина (4073) плен (1835) Клименко Юрий (32)

 Освобожденная из плена Людмила Сурженко подвергалась пыткам в застенках "МГБ ЛНР", - замглавы Луганской ОГА

сурженко

Заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко сообщил, что женщину, которую террористы "ЛНР" 13 июля взяли в плен на КПВВ "Станица Луганская" со стороны подконтрольной им территории, пытали.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"МГБ ЛНР" оказывало давление на нашу гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы", - написал он.

По его словам, 29 июля 2017 Людмилу Сурженко отпустили на свободу, ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ "Станица Луганская" в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.

"Областная власть оказывает Людмиле всю необходимую помощь. Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции по поводу вопиющего нарушения прав человека! Очередной материал для Гаагского трибунала", - отметил Клименко.

13 июля 2017 года Людмилу Сурженко задержали на КПВВ "Станица Луганская". У женщины с детства проблемы со слухом. По словам ее матери, на тот момент когда она находилась на линии разграничения, вышли из строя батарейки на слуховом аппарате и она не смогла ответить террористам, когда они к ней обращались.
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Помогайте ей, но не делайте из нее Савченко.
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Де кримінальна справа за тероризм проти торгових партнерів порошенка?
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Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус" та "Правий сектор" оголосили про початок довгострокової акції "Чорний список", що має на меті знищення окупаційного бізнесу в Україні. Заяву про це під час спільної прес-конференції 25 липня 2017 року зробили народний депутат України свободівець Андрій Іллєнко, нардеп Олег Петренко, депутат Київської міської ради від ВО "Свобода" Володимир Назаренко та представник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров. Націоналістичні сили спільно формуватимуть чорний список компаній і ділків, які пов'язані з державою-окупантом, з метою домогтися ліквідації цього ворожого бізнесу на території України

http://svoboda.org.ua/news/events/00117067/

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Це хороша ідея.
Слід направити енергію активістів на організацію постійного пікетування рос. ресторанів, магазинів, інформувати народ про те, які контори є кацапськими, аби не мали з ними справ та нічого у них не купували. Заєдно низова партійна ланка набуде хоч якогось досвіду органцзаційної роботи, з'ясується хто базікало, а хто дійсно здатен працювати.
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максимальний репост ФБ та Твіттер. 21 століття, а ці у.обки глуху жінку інваліда піддають тортурам. За х.ї би їх плоскогубцями
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Направо и налево с пеной на губах клеймят украинцев фашистами, а сами творят беспредел хуже самих же фашистов.
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Громче всех «держи вора» кричит сам вор! Это давно известный приём!
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Как это вы рассказали?! Вы же стараетесь все скрыть,чтобы не дай Бог,украинцы еще больше не возненавидили лугандон,который кормит порох и с которого кормиться
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденная из плена Людмила Сурженко подвергалась пыткам в застенках "МГБ ЛНР", - замглавы Луганской ОГА
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