 Освобожденная из плена Людмила Сурженко подвергалась пыткам в застенках "МГБ ЛНР", - замглавы Луганской ОГА

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"МГБ ЛНР" оказывало давление на нашу гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы", - написал он.
По его словам, 29 июля 2017 Людмилу Сурженко отпустили на свободу, ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ "Станица Луганская" в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей была оказана необходимая медицинская помощь.
"Областная власть оказывает Людмиле всю необходимую помощь. Подготовлены обращения в международные организации и судебные инстанции по поводу вопиющего нарушения прав человека! Очередной материал для Гаагского трибунала", - отметил Клименко.
13 июля 2017 года Людмилу Сурженко задержали на КПВВ "Станица Луганская". У женщины с детства проблемы со слухом. По словам ее матери, на тот момент когда она находилась на линии разграничения, вышли из строя батарейки на слуховом аппарате и она не смогла ответить террористам, когда они к ней обращались.
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http://svoboda.org.ua/news/events/00117067/
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Слід направити енергію активістів на організацію постійного пікетування рос. ресторанів, магазинів, інформувати народ про те, які контори є кацапськими, аби не мали з ними справ та нічого у них не купували. Заєдно низова партійна ланка набуде хоч якогось досвіду органцзаційної роботи, з'ясується хто базікало, а хто дійсно здатен працювати.
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