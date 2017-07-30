 Бомбардировщики США показательно пролетели над КНДР в ответ на ракетные испытания

Об этом информирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что данный полет был прямым ответом на испытание КНДР ракет Hwansong-14.
Бомбардировщики взлетели с американской авиабазы на острове Гуам, после чего к ним присоединились японские и южнокорейские истребители.
"Северная Корея по-прежнему является угрозой для региональной стабильности", - сказал в заявлении командующий Тихоокеанскими ВВС.
Напомним, 28 июля Северная Корея осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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молодець!!!
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Знає,що це якби собі кулю в лоба...
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