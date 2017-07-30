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Все про:КНДР (231) ракеты (540) самолет (2218) США (13078)

 Бомбардировщики США показательно пролетели над КНДР в ответ на ракетные испытания

бомбардировщик

Два американских бомбардировщика В-1В, а также истребители Японии и Южной Кореи, пролетели над Корейским полуостровом вслед за недавним испытанием баллистической ракеты Северной Кореей.

Об этом информирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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Сообщается, что данный полет был прямым ответом на испытание КНДР ракет Hwansong-14.

Бомбардировщики взлетели с американской авиабазы ​​на острове Гуам, после чего к ним присоединились японские и южнокорейские истребители.

"Северная Корея по-прежнему является угрозой для региональной стабильности", - сказал в заявлении командующий Тихоокеанскими ВВС.

Напомним, 28 июля Северная Корея осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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Комару в левый глаз - вот на что способно русское ПВО. Но, к сожалению, комар тот летает, учитывая кривизну Земли, а С-400 - нет.
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трамп виразив чергову занепокоєнність???
молодець!!!
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Матерь всех бонб нужно сбросить на его дворец. Ведь на Афган метнули. Только Ын ракету вверх - в ответку бонбу вниз. Типа ракета вернулась. Неудачный запуск.
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Корейський царьок не настільки дураком виявився щоб збити кілька бомбардувальників ....
Знає,що це якби собі кулю в лоба...
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Не знаю как сейчас , но раньше основными спонсорами по гуманитарной помощи для Северной Кореи были - Южная Корея , США и Китай. То есть они постоянно помогали жратвой и тд. Так как мягко говоря с территорией Северной Кореи не повезло , выращивать особо там нельзя. Ещё до конца 2016 года у Украины был безвизовый режим с Северной Кореей. Мало кто об том знает. Конечно местные никогда бы не воспользовались , но сам смысл этого поступка с Северной Кореей как минимум вызывает недоумения... Про то что Украина продаёт зерно много лет Северной Кореи можно промолчать (сейчас не знаю).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБомбардировщики США показательно пролетели над КНДР в ответ на ракетные испытания
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