 "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".
Политик подчеркнул, что считает себя гражданином Украины. "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - сказал он.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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