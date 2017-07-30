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 "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили

саакашвили

Глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить где-то политическое убежище.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в интервью грузинской телекомпании "Рустави-2".

Политик подчеркнул, что считает себя гражданином Украины. "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


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Експерт Центру Разумкова Віктор Зам'ятін: «Критика Саакашвілі на адресу Петра Порошенка не була настільки ефективною, щоб це шкодило іміджу президента. Досі жодних конкретних фактів корупційної діяльності президента він не повідомив. Було багато галасу, але він не подавав "залізобетонні" докази в антикорупційні органи. Була така собі піар компанія, спрямована на підтримку політичного проекту "Міхеіл Саакашвілі". За роки президентства Порошенко ухвалював рішення, які можуть не подобатися, але вони ніколи не були авантюрними. Він не робить кроків, які би дали юридичні підстави через якийсь час самому опинитися під кримінальним переслідуванням. Я все ж таки припускаю, що під час візиту до Грузії могли бути надані якісь додаткові, неспростовні матеріали. Можливо, ідеться також про те, про що преса і громадськість ніколи не дізнаються". http://www.bbc.com/ukrainian/features-40738663
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Про політичне переслідування Саакашвілі заявили "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Самопоміч" Андрія Садового, "Громадський контроль" Анатолія Гриценка, "Справедливість" Валентина Наливайченка - всі опозиціонери, яким складав конкуренцію "Рух нових сил" Саакашвілі.

Хто найбільше радіє, що Саакашвілі втратив громадянство України?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили
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