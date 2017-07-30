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 США просят Испанию выдать российского хакера Левашова

хакер

Власти США требуют экстрадиции из Испании Петра Левашова - российского хакера с псевдонимом Peter Severa.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", 36-летний Левашов, который, как утверждают американские правоохранители, является первопроходцем спама, находится под стражей в Испании, ожидая экстрадиции в США.

Жена Левашова Мария заявляет о невиновности мужа, утверждая, что он больше бизнесмен, чем программист. На вопрос о его связи с российскими властями женщина ответила: "Я не та жена, которая все знает о своем муже".

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То хакерство і є зараз дуже прибутковим бізнесом- в такі часи живемо. Усе вона вірно сказала.
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Куди би не понесло кацапа на проживаниє, він завжди якусь гидоту та зробе.
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