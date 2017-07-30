 США просят Испанию выдать российского хакера Левашова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", 36-летний Левашов, который, как утверждают американские правоохранители, является первопроходцем спама, находится под стражей в Испании, ожидая экстрадиции в США.
Жена Левашова Мария заявляет о невиновности мужа, утверждая, что он больше бизнесмен, чем программист. На вопрос о его связи с российскими властями женщина ответила: "Я не та жена, которая все знает о своем муже".
647 4
Компании, пострадавшие от кибератаки, освобождены от штрафов за несвоевременную уплату налогов(34)
Российский хакер приговорен в США к пяти годам заключения(16)
Хакеры взломали серверы отелей Трампа(53)
Парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны, - Турчинов(99)
Как Путин признался в собственном хамстве миру(0)
Закупленные международными агентствами стенты из-за хакерской атаки были задержаны в транзитном аэропорту перед поставкой в Украину, - Супрун(22)
Киберполиция получила около 3 тыс. обращений об атаках вируса Petya.A(42)
Ответить
Ответить
Ответить