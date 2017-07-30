 Правозащитники обнародовали доклад о нарушениях прав человека в Крыму

Об этом сообщается на странице группы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Мониторинговый обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании материалов, собранных в мае 2017 года.
Отчет включает в себя информацию про задержания и обыски, политически мотивированные уголовные преследования, нарушения права на свободу собраний, свободу слова и выражения мнения.
Таким образом, правозащитники обращают внимание на политически мотивированные уголовные преследования, в том числе "дело 26 февраля", "дело Хизб ут-Тахрир", "дело украинских диверсантов" и "дело Владимира Балуха", дело крымского журналиста Николая Семены, а также "дело Ильми Умерова" и "дело Сулеймана Кадырова".
Отдельно отмечается, что 25 мая впервые после аннексии оккупанты принудительно призвали и показательно отправили 30 человек служить в российской армии за пределами полуострова.
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... Кроме того, лидеры Германии и Франции выступают за скорейшее восстановление экономических связей между конфликтующими сторонами...
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и ихние педерастические гейРопейские рожи:
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главное шоб не нарушалось священное право - помереть на раиссе
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