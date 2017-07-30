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 Правозащитники обнародовали доклад о нарушениях прав человека в Крыму

правозащитники

Крымская правозащитная группа опубликовали очередной мониторинговый обзор о нарушениях прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму.

Об этом сообщается на странице группы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Мониторинговый обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании материалов, собранных в мае 2017 года.

Отчет включает в себя информацию про задержания и обыски, политически мотивированные уголовные преследования, нарушения права на свободу собраний, свободу слова и выражения мнения.

Таким образом, правозащитники обращают внимание на политически мотивированные уголовные преследования, в том числе "дело 26 февраля", "дело Хизб ут-Тахрир", "дело украинских диверсантов" и "дело Владимира Балуха", дело крымского журналиста Николая Семены, а также "дело Ильми Умерова" и "дело Сулеймана Кадырова".

Отдельно отмечается, что 25 мая впервые после аннексии оккупанты принудительно призвали и показательно отправили 30 человек служить в российской армии за пределами полуострова.

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Презик жабоедов с Риббентропшей требуют от Украины восстановления торговых взаимоотношений с молодыми террористическими республиками - ДНР и ЛНР.
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Как раз сегодня вспоминал об этом. Это в Крыму сейчас проходят репрессии, которые россия хотела бы применять и в материковой Украине.
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Ти тепер в кожну новину Міхо пхатименш? От до чого це в темі про Крим?
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"Отчет включает в себя информацию про задержания и обыски, политически мотивированные уголовные преследования, нарушения права на свободу собраний, свободу слова и выражения мнения"

главное шоб не нарушалось священное право - помереть на раиссе
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Для чего Крым нужен россии? Есть мнение, что для военной базы, поднятия рейтинга путина, отдыха россиян ...А скорее, что бы российскому народу показать, что везде должна быть рабская жизнь. Украина ведь раздражает россию?
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Подвійне відношення до правозахисників- з однієї сторони, вони оприлюднюють систематизовану інфу про ті чи інші порушення прав людини. З іншої- а що це дає відносно тих, хто їх порушує? "А Васька слушает да ест". Якось так...
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На сьогоднішній день на основі цих свідчень прийнято попередне рішення у Міжнародному суді (Гаага), розгляд продовжується...
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Я це знаю- та це триватиме роками, якщо не десятиріччями. А люди прямо зараз страждають. Ось у чому подвійність відчуття.
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Звичайно, що поки репресії в росії не досягли рівня 1937 року, але тенденція репресій почалась. Тоді Захід теж нічого не вдіяв.
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"Спасение утопающих дело рук самих утопающих"- десь так.
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А хто що зробить "братьям"? Завезли атомну зброю в Крим і що всі тоті трампи здєлали? Такі ж як і ті що забудували Совок заводами, знаючи куди ця авіація і консервні банки попруть.
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Та щось таки роблять- тільки тим, хто зараз там за ґратами, це ніяк не допомагає.
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А я б здивувався якби допомогло. Саддам коли опупував Кувейт теж думав що обмежаться озабочєностями і звинуваченнями, але як США гепнули, то ще дотепер ржавіє совковий хлам в пустелі. Так би і Окурку... ех, мєчти, мєчти.
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Цензор.Нет. Серьезный сайт, лидер информационного фронта Украины, а завешаный полуголыми рекламными бабами, стыдоба.....
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Ватники зашли в украинский Крым как те дикие Псы,вы когда нибудь замечали в своих дворах многоэтажных домов, когда когда один или два двуногих Пса придут сядут на лавочку и начинают бухать.кричать .разбрасывать мусор ,кидаться на жителей "Крыма"(домов),потом зайдут в подъезд и по обсцыкают и её что похуже могут со своего овна петуха слепить.По тому Московию во всём Мире не уважают
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В Крыму идет манипулирование понятием терроризм согласно оккупационному российскому законодательству. Так признаны террористическими организации крымских татар и их деятельность. А как относится к тем, кто ссылается на российское определение терроризма?
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