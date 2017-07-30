 60 населенных пунктов до сих пор обесточены из-за непогоды

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 28-29 июля из-за срабатывания систем защиты линий электропередач в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях. По состоянию на 7:00 восстановлено электроснабжение в 279 населенных пунктах и остаются обесточенными 60 населенных пунктов: Киевская область - 13 н. п., Житомирская - 12 н. п., Донецкая - 10 н. п., Луганская - 10 н. п., Черкасская - 7 н. п., Полтавская - 4 н. п. и Харьковская - 4 н. п.
Были убраны поваленные деревья с проезжих частей и частного сектора. Районные администрации решают вопросы восстановления крыш поврежденных домов.
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