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 60 населенных пунктов до сих пор обесточены из-за непогоды

непогода прикарпатье

В Украине остаются обесточенными 60 населенных пунктов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, 28-29 июля из-за срабатывания систем защиты линий электропередач в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях. По состоянию на 7:00 восстановлено электроснабжение в 279 населенных пунктах и остаются обесточенными 60 населенных пунктов: Киевская область - 13 н. п., Житомирская - 12 н. п., Донецкая - 10 н. п., Луганская - 10 н. п., Черкасская - 7 н. п., Полтавская - 4 н. п. и Харьковская - 4 н. п.

Были убраны поваленные деревья с проезжих частей и частного сектора. Районные администрации решают вопросы восстановления крыш поврежденных домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Украине объявлено штормовое предупреждение, - Укргидрометцентр
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Чось нагадало як закарпатці роз'їжджали кожного року всюди і жебрали: на затопило, денги давай, давай денги. Затопило, відбудували і чекають на другий рік щоб знов затопило, і так по колу. Так і тут - знов начіпили дроти і чекають знову негоди(списуючи неплохі кошти). Ті всі комунікації прийде час міняти, і тут буде як Омелян, чи Розенко(ну, мін. інфраструктури) - нем не хватає 200 млрд. на ремонт доріг.(то шо ви, падли збираєте акцизів на бензину на більшу суму, як назвати?)
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