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Все про:Еврокомиссия (713) Польша (3973) судебная реформа (587)

 В МИД Польши ответили на санкции Еврокомиссии: Все гарантии и средства правовой защиты останутся в силе

польша

Министерство иностранных дел заявило, что позиция Польши по поводу претензий Еврокомиссии из-за судебной реформы в стране будет подробно изложена.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, польским законодательством установлен возрастной порог, по которому судьи должны уйти в отставку. В МИД Польши заявили, что судья должен уйти со своего поста, когда ему исполнится 67 лет.

"Мы утверждаем, что роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, в то время как их действия не оказывают влияние на правовой статус сторон. Специальными делами занимаются судьи, которые и принимают важные процессуальные решения. Более того, все процессуальные гарантии и средства правовой защиты продолжают оставаться в силе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что социальная политика и решения касательно работы судебных органов остаются в компетенции государств-членов Европейского союза.

Отметим, Европейская комиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши в субботу, 29 июля, из-за судебной реформы в стране.
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Маю надію, що переможе Верховенство Права, а не будь-чиї політичні забаганки.
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Сашко, ви лицемір, про свою Конституцію ви написали, що: "Конституція є. От з механізмами її дотримання та бажанням це робити- дійсно є проблеми".
Я теж вимагаю Верховенство Права в нашій країні відносно до Конституції
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Польская власть зарывается,народ там протестует против судебной реформы,потому что власть хотела подмять суды под себя и контролировать,но не получилось все принять как хотели. Да, жаль что у нас народ жует все,что ему впаривают и не протестует против явно коррупционных и подчиненных власти судов.
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Ваші вподобайки суперечать вашим слова. То хто з нас лицемір?
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можна я ваші слова додам до розділу анекдоти? без дозволу автора, це не гарно робити?
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Якщо для вас казати одне, а робити інше, це анекдот- то додавайте.
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подвійні стандарти застосовуєте). З початку війни, я і не з такими спілкувалася
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Польше нужно предложить ЕС по этому поводу провести переговоры в минске
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А что в Минске были переговоры по анексированому Крыму?
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В Минском договоре есть упоминание обо всей территории Украины, где Крым неотъемлемая часть.
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Так, рейтинг Саакашвілі не може не лякати бариг і любителів договорняків з фуйлом
В МИД Польши ответили на санкции Еврокомиссии: Все гарантии и средства правовой защиты останутся в силе - Цензор.НЕТ 4980
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Вангуй, хто тобі забороняє? А думати колись почнеш, чи це заборонено?
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Розумієш, Сашко, мої погляди на речі сформувались якраз на протязі тривалого часу аналізу оточуючої реальності.
А твої на основі чи то брехливої пропаганди чи то якогось особистого навіювання.
Хоча, може ти й з таких: недавно в особистій бесіді спілкувався з одним фанатично упоротим пороховатником. Нормальна ніби людина, разом стояли на барикадах на Майдані. Так от він категорично доказує, що для того, щоби Порох щось почав робити для України, він спочатку повинен стати дуже багатим, інакше у тому осиному кублі його не будуть сриймати всерйоз і ніякого авторитету у нього не буде.
Отже, на його думку, Порошенко робить все абсолютно правильно, на контрабанді з лугандоном і Кримом, на таможні і інших десятках дільницях Порошенко заробляє собі великі тіньові гроші, АЛЕ, твльуи з однією метою: ставши багатим, він одразу почне дбати про пересічних українців, а поки що ми повинні допомогти Пороху набратися сил.

Ти так само вважаєш?
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Ні, не вважаю. А твій знайомий теж вангує?- бо думаюча людина таке не зморозить.
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Особисто кілька разів на цензорі задавав питання приблизно таке "Кому з укр. політиків ви більше довіряєте". І далі відповіді (під своїм же питанням) - Порошенко, - Ляшко, -Саакашвілі, - Тимошенко, -Ярош, - і т.д. Завжди лайк під Саакашвілі набирав 50-70%. Завжди !!! Ще раз повторю - кілька разів подібне проврдив. Подібне бачив і в фейсбуку. Можеш сам повторити таку процедуру...

Кілька тижнів тому на комерсанті здається до читачів питання було про довіру до Саакашвілі - результат той самий - за 70% довіри. Хто ще з укр політиків поже похвалитись подібним.
Так що щоб не писали різні "Інститути хитромудрх соцопитувань при президенті Україні" - тобі і подібними потрібно з цим фактом змиритись, помовчати і тихенько кусати собі локті.
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Не збираюся витрачати свій час на дурниці. Бо для мене репрезентативність аудиторії, де одна людина може мати не один аккаунт і, відповідно, не один раз проголосувати, дорівнює "нулю".
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Браво!!! Вот это и есть настоящая и всеобъемлющая история Совка-Роисси Вперде.
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Браво Есть песня точно про это. "Царь Николашка" называется. Текст не цитирую, чтобы место не занимать. Ссылку пожалуйста -
http://www.agitclub.ru/singout/songbook/russiasong/nikolaska.htm
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будет много ЕС выпендривася ,американцы и Польще предложат провести "брехит "
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На такій обстріляній машині наші хлопці, які стояли на позиціях в Широкіно поїхали у відпустку за 1500 км, щоб всі знали що йде війна!!

В МИД Польши ответили на санкции Еврокомиссии: Все гарантии и средства правовой защиты останутся в силе - Цензор.НЕТ 8396
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Війна?..................... А хто і коли її оголошував???
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Ніхто, кацапи завжди воювали підло, прикриваючись дітьми й жінками та перевдягнувшись у чужу форму
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Все таки проблема с судебной реформой в Польше есть, поэтому и протесты были.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД Польши ответили на санкции Еврокомиссии: Все гарантии и средства правовой защиты останутся в силе
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