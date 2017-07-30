 В МИД Польши ответили на санкции Еврокомиссии: Все гарантии и средства правовой защиты останутся в силе

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, польским законодательством установлен возрастной порог, по которому судьи должны уйти в отставку. В МИД Польши заявили, что судья должен уйти со своего поста, когда ему исполнится 67 лет.
"Мы утверждаем, что роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер, в то время как их действия не оказывают влияние на правовой статус сторон. Специальными делами занимаются судьи, которые и принимают важные процессуальные решения. Более того, все процессуальные гарантии и средства правовой защиты продолжают оставаться в силе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД подчеркнули, что социальная политика и решения касательно работы судебных органов остаются в компетенции государств-членов Европейского союза.
Отметим, Европейская комиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши в субботу, 29 июля, из-за судебной реформы в стране.
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Я теж вимагаю Верховенство Права в нашій країні відносно до Конституції
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Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі заявив, що документ, через який його позбавили українського громадянства, є фальшивим
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А твої на основі чи то брехливої пропаганди чи то якогось особистого навіювання.
Хоча, може ти й з таких: недавно в особистій бесіді спілкувався з одним фанатично упоротим пороховатником. Нормальна ніби людина, разом стояли на барикадах на Майдані. Так от він категорично доказує, що для того, щоби Порох щось почав робити для України, він спочатку повинен стати дуже багатим, інакше у тому осиному кублі його не будуть сриймати всерйоз і ніякого авторитету у нього не буде.
Отже, на його думку, Порошенко робить все абсолютно правильно, на контрабанді з лугандоном і Кримом, на таможні і інших десятках дільницях Порошенко заробляє собі великі тіньові гроші, АЛЕ, твльуи з однією метою: ставши багатим, він одразу почне дбати про пересічних українців, а поки що ми повинні допомогти Пороху набратися сил.
Ти так само вважаєш?
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Кілька тижнів тому на комерсанті здається до читачів питання було про довіру до Саакашвілі - результат той самий - за 70% довіри. Хто ще з укр політиків поже похвалитись подібним.
Так що щоб не писали різні "Інститути хитромудрх соцопитувань при президенті Україні" - тобі і подібними потрібно з цим фактом змиритись, помовчати і тихенько кусати собі локті.
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http://www.agitclub.ru/singout/songbook/russiasong/nikolaska.htm
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