EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1062  21
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6697) смерть (5111) Донбасс (15593) Антитеррористическая операция (17202)

 За минувшие сутки погиб один украинский воин, семь получили ранения, зафиксировано 14 обстрелов, - штаб

штаб ато

В конце минувших суток ситуация в зоне АТО в очередной раз обострилась.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Читайте также: Двое военнослужащих с ранениями глаз эвакуированы в Днепр из зоны АТО

Сложнее всего вечером и ночью было на Донецком направлении. Из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки бандиты трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки. Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие возле поселка Пески и шахты Бутовка. На каждый обстрел со стороны бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь, жестко заставляя преступников соблюдать режим тишины.

На Луганском направлении преступники из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим укреплениям в районе Станицы Луганской. А около полуночи вражеская БМП работала по Новозвановке.

На Мариупольском направлении почти в течение часа из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь.

В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще семь получили ранения.

Читайте также: 70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая Украину, - Полторак

Напомним, 28 июля российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока россию не развалят, то и конца войне не видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......Сумуємо....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тысячи погибших-светлая им память и Царствие Небесное! Небесной Сотни самопожертвование! Власть приучает народ к тому, что смерть это статиска! Соболезнование в горе родным и близким погибших! Но что дальше!? Доколе будут продолжаться СМЕРТИ!? Где Ваша совесть Власть имущие!? Вспомните из "Борис Годунов" (с)"... и мальчики кровавые в глазах. И хочется бежать! Да некуда. Ужасно. Да , жалок тот в ком совесть нечиста!" Шел четвертый год Президента Порошенко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы не связывайте эти потери с Порошенко, не он войну начал,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да понятно, что не Порошенко войну начал, а Путлер. Но что Порошенко и Рада сделали чтобы за это время провести реформы и сломать хребет коррупции?! чтобы народ видел и положительные изменения в стране.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы пишете так, как будто не знаете, что реформы делаются не по взмаху палочки и время тоже не малое для их реализации. Сколько лет понадобилось Польше? без войны? Так что давайте уважать Героев и знать, что их дорога В Небесную не была напрасной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в Сингапуре сколько лет понадобилось? И не знаю как в Польше, а Украине в основном болтовня от Порошенко и депутатов Рады. Посмотрите на полупустые залы Рады, они даже на заседания не хотят ходить, а пятницу вообще считают своим дополнительным выходным. И это нормально когда в стране идет война?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
7 років! СІМ!
І це одне місто-держава з населенням 5 млн і площею МЕНШОЮ за Київ!
Тож не мандіть не розібравшися у ситуації.
Ппросто бісять ці "патрідіоти" Винь та поклади їм усе на чаора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но надо ее как-то заканчивать! Может провести референдум - и отделиться от этого гныдныка, может еще что-нибудь. Надо останавливать этот кровавый конвейер. Столько погибших! А сколько покалеченных каждый день молодых парней (если вошли в статистику, то это не ранения мягких тканей, как у семена было). Минские "договоренности" - пустопорожняя суходрочка. Нужен другой выход, но нашему верховному нарциссу это на хрен, похоже, не нужно. Без войны он по Конституции никто, так, ритуальная фигура, его никто и на минуту не примет в предбаннике, как с Трампом было. А каждый день гибнут и калечатся наши ребята, общество привыкает к этим ужасам, страна переполняется оружием и преступностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порох на войне бабло зарабатывает , ему и путину НЕ ВЫГОДНО заканчивать войну.
Погибшие это уже статистика и народ уже привык к этому.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яким чином? Патрони з цікерок роблять?
Ну хоч думайте ідіоти що несете! Ви ж повністю нівелюєте тонку пропагандистську роботу ФСБ такими заявами!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки погиб один украинский воин, семь получили ранения, зафиксировано 14 обстрелов, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти