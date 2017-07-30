 За минувшие сутки погиб один украинский воин, семь получили ранения, зафиксировано 14 обстрелов, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Сложнее всего вечером и ночью было на Донецком направлении. Из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки бандиты трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки. Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие возле поселка Пески и шахты Бутовка. На каждый обстрел со стороны бандформирований наши бойцы открывали плотный огонь, жестко заставляя преступников соблюдать режим тишины.
На Луганском направлении преступники из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по нашим укреплениям в районе Станицы Луганской. А около полуночи вражеская БМП работала по Новозвановке.
На Мариупольском направлении почти в течение часа из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь.
В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще семь получили ранения.
Напомним, 28 июля российские наемники 19 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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І це одне місто-держава з населенням 5 млн і площею МЕНШОЮ за Київ!
Тож не мандіть не розібравшися у ситуації.
Ппросто бісять ці "патрідіоти" Винь та поклади їм усе на чаора.
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Погибшие это уже статистика и народ уже привык к этому.
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Ну хоч думайте ідіоти що несете! Ви ж повністю нівелюєте тонку пропагандистську роботу ФСБ такими заявами!
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