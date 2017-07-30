 Участникам пикетирования суда в Одесской области, сопровождавшегося беспорядками, избраны меры пресечения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", следственный судья Виктор Попревич рассмотрел ходатайства полиции об избрании меры пресечения в отношении восьми задержанных участников пикетирования Ширяевского райсуда Одесской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Подсудимые свою вину не признали. Они подтвердили лишь участие в антикоррупционной акции, а причастность к метанию бутылок с зажигательной смесью в стену админздания отрицали.
Заслушав участников суда, стороны следователей и адвокатов, суд вынес решения: шестерых правонарушителей заключить под стражу, а двух - под домашний арест.
Как сообщалось, около 30 человек в пятницу, 21 июля, заблокировали здание Ширяевского районного суда в Одесской области. Участники акции требовали от одного из судей суда принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.
Среди основных претензий местных жителей к судье было вынесение оправдательного приговора супруге местного прокурора, сбившей мужчину, из-за чего тот остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.
По факту этих событий правоохранительные органы начали ряд уголовных производств по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.296 (хулиганство), ст.376 (незаконное вмешательство в действия судебных органов), ст.377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.
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пеця @poroshenko понабирал в партию долбо"бов и сам стал долбо"бом. и поделом
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Выходит так, кто за справедливость, за торжество закона, того в кутузку. Кто против справедливости и против закона - тому свобода действий.
Аморальная ситуация. И это после Майдана, после Небесной Сотни.
Выходит, зря люди гибли за идеи справедливости?
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