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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5776) Одесская область (1626) пикет (734) суд (21327)

 Участникам пикетирования суда в Одесской области, сопровождавшегося беспорядками, избраны меры пресечения

ширяево

Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения для 8 участников пикетирования Ширяевского райсуда Одесской области, которые заблокировали работу учреждения и допустили правонарушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", следственный судья Виктор Попревич рассмотрел ходатайства полиции об избрании меры пресечения в отношении восьми задержанных участников пикетирования Ширяевского райсуда Одесской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Подсудимые свою вину не признали. Они подтвердили лишь участие в антикоррупционной акции, а причастность к метанию бутылок с зажигательной смесью в стену админздания отрицали.

Заслушав участников суда, стороны следователей и адвокатов, суд вынес решения: шестерых правонарушителей заключить под стражу, а двух - под домашний арест.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В здание суда в Одесской области кидали коктейлями Молотова. ФОТО

Как сообщалось, около 30 человек в пятницу, 21 июля, заблокировали здание Ширяевского районного суда в Одесской области. Участники акции требовали от одного из судей суда принять правомерные решения по ряду судебных разбирательств или написать заявление об отставке. В свою очередь судья отказался общаться с людьми и закрылся в кабинете.

Среди основных претензий местных жителей к судье было вынесение оправдательного приговора супруге местного прокурора, сбившей мужчину, из-за чего тот остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.

По факту этих событий правоохранительные органы начали ряд уголовных производств по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст.296 (хулиганство), ст.376 (незаконное вмешательство в действия судебных органов), ст.377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса Украины.
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tyazhelo vate





пеця @poroshenko понабирал в партию долбо"бов и сам стал долбо"бом. и поделом
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Саакашвили убрали, теперь в Одессе порядок.
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Среди основных претензий местных жителей к судье было вынесение оправдательного приговора супруге местного прокурора, сбившей мужчину, из-за чего тот остался инвалидом. По словам жителей, за это решение судья получил $1 тыс.
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Выходит так, кто за справедливость, за торжество закона, того в кутузку. Кто против справедливости и против закона - тому свобода действий.
Аморальная ситуация. И это после Майдана, после Небесной Сотни.
Выходит, зря люди гибли за идеи справедливости?
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вася п - должны сесть - сами виноваты... Дадут нормальные сроки.., отсидят и выйдут уже опытными революционерами... - пройдут тюремную школу... Кто же им виноват, что они не знают простых вещей - в открытой борьбе с государством, государство всегда поставит тебя раком... Здесь только две дороги - или всеобщая революция, или нелегальная скрытая борьба....(например пресануть судью на пустынной улице) Скучно даже...
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Власть так ничему и не научилась, это очень плохо...
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так стимулов нет..румыны, например, создали прицидент..а нашей "жлоб-элите" пока всё сходило с рук..
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Только самосуды спасут Украину. И больше ничего
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Очень жаль, что судебная власть пошла на противостояние с народом. Метание бутьілок с горючим конечно терроризм, но и те, кто довел до єтого тоже террористьі.
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Ali Hasan - метание бутылок с горючим это не терроризм, а форма уличного протеста... Терроризм - это запугивание, устрашение... - не путайте понятия...
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Бутьілки и кидали с целью устрашения. Ножи, коктели молотова ...єто все терроризм.
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Жаль что не сожгли этого "судью" вместе с "прокурором" и его мразью-женой...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастникам пикетирования суда в Одесской области, сопровождавшегося беспорядками, избраны меры пресечения
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