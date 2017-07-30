 За полгода бизнес-омбудсмену жаловались на СБУ 13 раз

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует СБУ на Facebook.
Количество жалоб в первом квартале составило 5, во втором - 8. "При этом каждый подобный случай находится на контроле руководства СБУ, а между Службой и Советом бизнес-омбудсмена в Украине налажено эффективное взаимодействие", - подчеркнули в ведомстве.
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