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Все про:бизнес (1059) жалоба (69) СБУ (14652)

 За полгода бизнес-омбудсмену жаловались на СБУ 13 раз

сбу

За первое полугодие 2017 года в Совет бизнес-омбудсмена поступило 13 жалоб на действия сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует СБУ на Facebook.

Количество жалоб в первом квартале составило 5, во втором - 8. "При этом каждый подобный случай находится на контроле руководства СБУ, а между Службой и Советом бизнес-омбудсмена в Украине налажено эффективное взаимодействие", - подчеркнули в ведомстве.

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