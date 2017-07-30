EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Политика Украины, Общество
  282  31
Материалы по теме:
Все про:Нацполиция (8189) реформы (2756) патрульная полиция (1361) Деканоидзе (401)

 "Патрульная полиция - это первая состоявшаяся реформа в Украине", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

деканоидзе

Реформирование милиции и превращение ее в полицию было одной из успешных реформ в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в эфире "112 Украина".

"Я бы не сказала, что реформы украинской полиции были провальными. Первая волна реформ, которую мы сделали, - это патрульная полиция. Если вы остановите каждого человека, например, в Киеве - я со многими людьми общаюсь, и с таксистами, и с простыми людьми - и если вы зададите вопрос о том, какая реформа успешная, все скажут: полиция. Почему? Потому что первое, что почувствовали люди, - это полиция, человек в форме, который не грабит людей", - сказала она.

"Могут быть трудности, но, я думаю, патрульная полиция - это первая состоявшаяся реформа в Украине. Что у нас есть другое? У нас ничего нет, я не припоминаю", - добавила Деканоидзе.

"Но это первая волна реформ. После первой волны должна быть вторая волна, третья, и самое главное - реформирование криминальной полиции, которая очень чувствительна", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деканоидзе не хотела быть главой Нацполиции, но назначению посодействовал Президент, - Геращенко

"Сопротивление было большим, конечно, был прессинг очень серьезный. Были очень серьезные заявления и возмущения, были даже демонстрации во время аттестации, мы тогда начали ресертифицироваться в Киевском гарнизоне. Помню, у меня была командировка, это наши первые переговоры с канадской стороной, и собрались несколько тысяч человек на Богомольца. Они протестовали и говорили, что разрушают систему, были очень серьезные обвинения, что Хатия разрушила систему и так далее. Аттестация не была идеальным процессом, потому что мы сами не живем в идеальной стране", - заявила экс-глава Нацполиции.

"Полиция или милиция - это система, часть общества, которая здесь у нас есть, мы с Марса никого не брали. Это доказало, что неприкасаемых не бывает. Я думаю, это было очень важно", - добавила Деканоидзе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Отдел расследований криминальной полиции не свободен от коррупции", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Напомним, Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украины с 4 ноября 2015 года по 16 ноября 2016 года.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сейчас тимошенковские путинцы расскажут тебе, какая это ЗРАДА.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там нет красоты, а ботокс, силикон и нарощенные волосы, она уже как резиновая женщина из секс шопа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но если в тёмной комнате прислонить к тёплой стенке, ещё очень и очень можно

А. Райкин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ж с анекдота. Помнишь? Кстати, про грузина.
Грузинский аул.
Выходит пожилой грузин на крыльцо покурить и видит как петух топчет
курицу. Поглядев, он бросает горсть пшена, тут же петух соскакивает с
курицы и начинает клевать пшено. Грузин, тяжко вздохнув: "Вах, вах, вах, не дай бог так
оголодать!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заключенные Украины на выборах президента проголосовали за Тимошенко :D

https://ria.ru/politics/20100119/205355465.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они что за дважды законтаченного голосовать будут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
...как раз под моим окном Бундесполицаи трудятся...*)

 показать весь комментарий
Ответить
 
Нельзя провести реформы отдельно в Одессе,
или в полиции...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
или в Украине...

весь мир нужен!

Михо - Президент Галактики!!!

иначе он не справится!

Тебе дать пример того, как молодой пацанчик село поднял?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а построить социализм в отдельно взятой стране можно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Куда-куда ведут пути дорожки?
До крышки гроба, знает каждый псих
Армяне шьют фартовые сапожки
А я пришью кого-нибудь из них
Александр Новиков

----------
переодеть людей в другую одежду, еще не значит провести реформу
может задумка била и хорошая, но не с Аваковим или Луценко ее реализовивать
а Юга посадить никого не может по одной простой причине - бо все кто крадут, свои
а Арсєну и подавно не до того, он свои рюкзаки еще не все распродал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зато фото девочек-полицейских с Авакяном хороши...
А у него и зам. по связям с Европой такая молодая - так что реформы налицо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Первая состоявшаяся рехформа это повышение цен на газ в разы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все нормальные страны через это прошли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
133133 - и роттердам++ (тоже все нормальные страны через это прошли)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В нормальных странах за это к стенке ставили
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"с простыми людьми - и если вы зададите вопрос о том, какая реформа успешная, все скажут: полиция" - это правда? так и скажете, простые люди?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не общаюсь с простыми людьми.

простота хуже воровства.

я общаюсь исключительно с думающими людьми.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это она уже с Тбилиси вещает? Повезло..., успела вернуть грузинское гражданство...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Патрульная полиция - это первая состоявшаяся реформа в Украине", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти