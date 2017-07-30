 "Патрульная полиция - это первая состоявшаяся реформа в Украине", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в эфире "112 Украина".
"Я бы не сказала, что реформы украинской полиции были провальными. Первая волна реформ, которую мы сделали, - это патрульная полиция. Если вы остановите каждого человека, например, в Киеве - я со многими людьми общаюсь, и с таксистами, и с простыми людьми - и если вы зададите вопрос о том, какая реформа успешная, все скажут: полиция. Почему? Потому что первое, что почувствовали люди, - это полиция, человек в форме, который не грабит людей", - сказала она.
"Могут быть трудности, но, я думаю, патрульная полиция - это первая состоявшаяся реформа в Украине. Что у нас есть другое? У нас ничего нет, я не припоминаю", - добавила Деканоидзе.
"Но это первая волна реформ. После первой волны должна быть вторая волна, третья, и самое главное - реформирование криминальной полиции, которая очень чувствительна", - подчеркнула она.
"Сопротивление было большим, конечно, был прессинг очень серьезный. Были очень серьезные заявления и возмущения, были даже демонстрации во время аттестации, мы тогда начали ресертифицироваться в Киевском гарнизоне. Помню, у меня была командировка, это наши первые переговоры с канадской стороной, и собрались несколько тысяч человек на Богомольца. Они протестовали и говорили, что разрушают систему, были очень серьезные обвинения, что Хатия разрушила систему и так далее. Аттестация не была идеальным процессом, потому что мы сами не живем в идеальной стране", - заявила экс-глава Нацполиции.
"Полиция или милиция - это система, часть общества, которая здесь у нас есть, мы с Марса никого не брали. Это доказало, что неприкасаемых не бывает. Я думаю, это было очень важно", - добавила Деканоидзе.
Напомним, Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украины с 4 ноября 2015 года по 16 ноября 2016 года.
282 31
Материалы по теме: Новая полиция
Нацполиция планирует возродить в своем составе вертолетные группы, - Князев(53)
Полиция Донетчины получила катер для патрулирования побережья Мариуполя. ФОТОрепортаж(86)
Аваков вручил награды и передал служебную технику полицейским и нацгвардейцам Одесчины. ФОТОрепортаж(34)
Аваков и Князев вручили 51 новый автомобиль полицейским Запорожья. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(52)
Реформа МВД: старая милиция берет реванш и усиливает свои позиции(0)
До конца года дорожная полиция будет работать на всех трассах государственного значения, - Шкиряк(205)
Полиция Херсонщины и Николаевщины пополнилась 40 спецназовцами КОРД(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А. Райкин
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Грузинский аул.
Выходит пожилой грузин на крыльцо покурить и видит как петух топчет
курицу. Поглядев, он бросает горсть пшена, тут же петух соскакивает с
курицы и начинает клевать пшено. Грузин, тяжко вздохнув: "Вах, вах, вах, не дай бог так
оголодать!"
Ответить
https://ria.ru/politics/20100119/205355465.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или в полиции...
Ответить
весь мир нужен!
Михо - Президент Галактики!!!
иначе он не справится!
Тебе дать пример того, как молодой пацанчик село поднял?
Ответить
Ответить
Ответить
До крышки гроба, знает каждый псих
Армяне шьют фартовые сапожки
А я пришью кого-нибудь из них
Александр Новиков
----------
переодеть людей в другую одежду, еще не значит провести реформу
может задумка била и хорошая, но не с Аваковим или Луценко ее реализовивать
а Юга посадить никого не может по одной простой причине - бо все кто крадут, свои
а Арсєну и подавно не до того, он свои рюкзаки еще не все распродал
Ответить
А у него и зам. по связям с Европой такая молодая - так что реформы налицо...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
простота хуже воровства.
я общаюсь исключительно с думающими людьми.
Ответить
Ответить
Ответить