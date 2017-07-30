 С 98 медалями сборная Украины занимает второе место на Дефлимпиаде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины, по сумме наград команда занимает вторую позицию на соревнованиях.
Команды "Украина 1" и "Украины 2" в финале боролись друг с другом. Победила пара Кошкаров Антон - Цапкаленко Николай, обладателями серебряной награды стали Донченко Дмитрий и Тарасов Сергей. В женском пляжном волейболе Ярошевская Юлия и Черненко Юлия завоевали "бронзу". Затылкина Анна и Рылова Раиса одолели команду Литвы и завоевали "золото".
Утренний марафон завершился серебряной медалью Свинобий Марии. Позже добавилось еще 5 серебряных медалей:
- Сидоренко Анастасия в беге на 5000 м;
- эстафета 4х100 м, женщины - Кочмарик Виктория, Шаповал Юлия, Куприч Соломия, Езловецкая Наталья;
- эстафета 4х400 м, женщины - Кочмарик Виктория, Шаповал Юлия, Куприч Соломия, Езловецкая Наталья;
- эстафета 4х100 м, мужчины - Пендрак Максим, Вышинский Дмитрий, Дмитриенко Александр, Руденко Дмитрий;
- эстафета 4х400 м, мужчины - Кулик Николай, Компаниец Сергей, Драч Сергей, Руденко Дмитрий.
В спортивном ориентировании были получены две серебряные награды в женской и мужской эстафетах (Федосеева Анна, Бида Татьяна, Мельник Яна, а также Плахотник Дмитрий, Николаенко Руслан и Санькин Александр).
Бронзовая медаль, полученная в мужском баскетболе, - это первая высокая награда в мужском баскетболе за всю историю участия Украины в Дефлимпиаде.
17-летний Боярин Вадим в тхэквондо (керуги, весовая категория до 58 кг) завоевал серебряную награду.
На предыдущих Дефлимпийских играх (София, 2013) сборная Украины завоевала 21 золотую медаль, 30 серебряных и 37 бронзовых.
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