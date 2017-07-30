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Все про:награда (1200) сборная Украины (229) Турция (2031) соревнования (138)

 С 98 медалями сборная Украины занимает второе место на Дефлимпиаде

дефлимпиада

На Дефлимпийских играх в Самсуне (Турция) сборная Украины завоевала уже 98 медалей, среди которых 21 золотая, 41 серебряная и 36 бронзовых.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины, по сумме наград команда занимает вторую позицию на соревнованиях.

Команды "Украина 1" и "Украины 2" в финале боролись друг с другом. Победила пара Кошкаров Антон - Цапкаленко Николай, обладателями серебряной награды стали Донченко Дмитрий и Тарасов Сергей. В женском пляжном волейболе Ярошевская Юлия и Черненко Юлия завоевали "бронзу". Затылкина Анна и Рылова Раиса одолели команду Литвы и завоевали "золото".

Утренний марафон завершился серебряной медалью Свинобий Марии. Позже добавилось еще 5 серебряных медалей:
- Сидоренко Анастасия в беге на 5000 м;
- эстафета 4х100 м, женщины - Кочмарик Виктория, Шаповал Юлия, Куприч Соломия, Езловецкая Наталья;
- эстафета 4х400 м, женщины - Кочмарик Виктория, Шаповал Юлия, Куприч Соломия, Езловецкая Наталья;
- эстафета 4х100 м, мужчины - Пендрак Максим, Вышинский Дмитрий, Дмитриенко Александр, Руденко Дмитрий;
- эстафета 4х400 м, мужчины - Кулик Николай, Компаниец Сергей, Драч Сергей, Руденко Дмитрий.

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В спортивном ориентировании были получены две серебряные награды в женской и мужской эстафетах (Федосеева Анна, Бида Татьяна, Мельник Яна, а также Плахотник Дмитрий, Николаенко Руслан и Санькин Александр).

Бронзовая медаль, полученная в мужском баскетболе, - это первая высокая награда в мужском баскетболе за всю историю участия Украины в Дефлимпиаде.

17-летний Боярин Вадим в тхэквондо (керуги, весовая категория до 58 кг) завоевал серебряную награду.

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На предыдущих Дефлимпийских играх (София, 2013) сборная Украины завоевала 21 золотую медаль, 30 серебряных и 37 бронзовых.
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Россия. Видел данные на 26.07 - 65 золотых, 44 серебряных, 36 бронзовых.
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Лучше бы ты не написал, сразу настроение упало.
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Почему? Украинские спортсмены прекрасно выступили! Надо гордится тем что есть, и не оглядываться на тех у кого больше! Об этом прекрасно знают украинские СМИ, поэтому и не пишут, про первое место!
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Цензор.НЕТНовостиСпортС 98 медалями сборная Украины занимает второе место на Дефлимпиаде
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