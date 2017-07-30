 Арьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на Facebook народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев, ранее опубликовавший саму анкету.
"Саакашвили заявил, что на опубликованной мной анкете не его подпись. Но именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которого было предоставлено гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу (из которой материалы пошли в Администрацию Президента) в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформляли. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос: гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже гораздо серьезнее, чем просто ложь в анкете", - пишет он.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
(Скан-копия со страницы Volodymyr Ariev)
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http://www.pravda.com.ua/articles/2017/07/29/7150823/
.
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и для єтого есть все основания
--
(ВИДЕО)
https://www.facebook.com/100007885095373/videos/1924957004443784/
Ось такий, да. Порошенко коли був в Грузії міг хоча б сфоткати і більш правдоподібно підробити
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Порошенко конечно - вор, подонок и марзь. Один к одному как Янукович, а может и хуже.
Но что делать?
Люди прекрастно понимают, что если сейчас мочить подонка парашенка, в виде неповиновения, выступлений или какого то подобия Майдана.
То этим непременно воспользуется пуйло.
Ну реально, пока будем смещать Порошенко и его банду, пока призначать и проводить новые выборы... пройдёт определённое время, а это будет анархия и безвластие.
А значит пуйло за это время успеет отхватить ещё кусок территории Украины.
А этого люди не хотят.
Поэтому замкнутый круг получается. Терпеть падаль Порошенко уже не хотят. Но и не хотят наступления пуйла.
Поэтому очевидно одно, что Порошенко держится у власти исключительно на войне на оккупантах пуйла.
Не было бы пуйла, его оккупантов, то Порошенко уже давно бы гнил бы где-нибудь под землёй, или смылся бы давно с Украины.
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В тому випадку, коли влада буде заперечувати або перешкоджати проведенню Загальноукраїнському референдуму у народу лишається лише одне право - ПРАВО НА ПОВСТАННЯ проти узурпаторів влади. Це гарантовано Конституцією України і Конвенцією ООП Про права людини.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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Поэтому, похлеще Януковоща, Порошенко будет расстреливать людей в Киеве. Он параноик. Не приемлет не только протестов но даже справедливой критики в свой адрес. А людей считает за быдло.
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Но.. ой. Он подписывал, и это не тот документ на основании которого его незаконно (получается) лишили гражданства..
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Теперь это выплыло.
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