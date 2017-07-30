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 Арьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов

Если на анкете, на основании которой Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства, стоит не его подпись, это вызывает подозрения в том, что документ мог быть подделан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на Facebook народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев, ранее опубликовавший саму анкету.

"Саакашвили заявил, что на опубликованной мной анкете не его подпись. Но именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которого было предоставлено гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу (из которой материалы пошли в Администрацию Президента) в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформляли. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос: гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже гораздо серьезнее, чем просто ложь в анкете", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили об анкете, на основании которой его лишили гражданства: "Это не моя подпись и не мною заполненная анкета" (обновлено)

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


Арьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов 01

(Скан-копия со страницы Volodymyr Ariev)
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Vedana - вот я о том же... - Саакашвили наверное подумал, что раз его сам друг Порошенко пригласил, то никаких сложностей потом не будет... А если бы повел себя как простой смертный, то возможно и не стал бы сейчас гражданином мира..., тем более было у него время, когда он увидел, что отношения начинают портится... Понадеялся, что презик не опустится так низко - лоханулся вообщем...
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схоже на те що в анкеті є косяк, про який знають обидві сторони, і обидві сторони не хочуть виносити його на широкий загал
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То мордатый Геращенко "ищет правды" по поводу гражданства Саакашвили, то теперь мордатый Арьев рубит "правду матку"......Наверное у мордатых очень хорошо получается облизывать интимные места босса всех боссов.....)

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Арьеву стоит подумать о предстоящих выборах и стоитли вступаться за Пороха и стрелять из говномёта по Саакашвили.
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Міхеіл Саакашвілі: Аваков і Порошенко просто поділили країну між собою

http://www.pravda.com.ua/articles/2017/07/29/7150823/

.
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просто пока Арьев не подозревает, что скоро михо опубликует его анкету на получение израильского паспорта на фамилию калирович)
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Если Порошенко человек чести, то дал бы возможность заполнить анкету повторно, рассмотреть серьезность обвинений прокуратуры Грузии (а они - фуфло, т.к. даже в международный розыск не подали по линии интерпола), и отменить решение комитета. Но! человек чести и Порошенко - это два разных человека .
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а я подозреваяю что Арьев просто шоколадний пидар
и для єтого есть все основания
--
(ВИДЕО)
https://www.facebook.com/100007885095373/videos/1924957004443784/

Ось такий, да. Порошенко коли був в Грузії міг хоча б сфоткати і більш правдоподібно підробити

Арьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов - Цензор.НЕТ 390
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Главный вопрос повестки дня сегодня такой.
Порошенко конечно - вор, подонок и марзь. Один к одному как Янукович, а может и хуже.
Но что делать?
Люди прекрастно понимают, что если сейчас мочить подонка парашенка, в виде неповиновения, выступлений или какого то подобия Майдана.
То этим непременно воспользуется пуйло.
Ну реально, пока будем смещать Порошенко и его банду, пока призначать и проводить новые выборы... пройдёт определённое время, а это будет анархия и безвластие.
А значит пуйло за это время успеет отхватить ещё кусок территории Украины.
А этого люди не хотят.
Поэтому замкнутый круг получается. Терпеть падаль Порошенко уже не хотят. Но и не хотят наступления пуйла.
Поэтому очевидно одно, что Порошенко держится у власти исключительно на войне на оккупантах пуйла.
Не было бы пуйла, его оккупантов, то Порошенко уже давно бы гнил бы где-нибудь под землёй, или смылся бы давно с Украины.
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Можна провести Загальноукраїнський референдум "ДОВІРИ" чи " НЕ ДОВІРИ" президентові України. Правда нема такого Закону про Загальноукраїнський референдум. Але є стаття в Конституції України.
В тому випадку, коли влада буде заперечувати або перешкоджати проведенню Загальноукраїнському референдуму у народу лишається лише одне право - ПРАВО НА ПОВСТАННЯ проти узурпаторів влади. Це гарантовано Конституцією України і Конвенцією ООП Про права людини.

СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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Порошенко без крови не уйдёт от власти. Это однозначно. В отличие от того же Януковоща, ему есть что терять - фабрики, заводы, телеканалы в Украине.
Поэтому, похлеще Януковоща, Порошенко будет расстреливать людей в Киеве. Он параноик. Не приемлет не только протестов но даже справедливой критики в свой адрес. А людей считает за быдло.
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А про дострокові президентські щось чули? Чому це має відбутись хаос і анархія, якщо проводяться вибори? Здається, ви самі себе лякаєте.
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Если бы.. Саакашвили ввообще бы не подписывал.. тогда да
Но.. ой. Он подписывал, и это не тот документ на основании которого его незаконно (получается) лишили гражданства..
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Саакашвили вообще никаких анкет не заполнял. Шоколадный ему дал гражданство без всяких формальностей. А анкету где-то там рошеновские чинуши сами сляпали для галочки задним числом.

Теперь это выплыло.
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скоріш за все так і було, причому і Порох і Міхо проце знають, і обоє опинилися в неприємній ситуації
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Ну коли вліз лівою ногою, то навіщо влазити правою? Ти ж в курсі, щ9о порушив перший раз то другий раз навіщо порушувати.
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Да, нам нужно окончание войны как можно быстрее. Иначе нам не выжить 😞😢
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все как было через ж так и осталось, при рыгобанде ничего не меняется в лучшую сторону
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Вот так - шуток уже больше не будет, ЦРУ ещё никому не удавалось обмануть:
Арьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов - Цензор.НЕТ 3691


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Первий доклад повинен появитися через декілька місяців.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрьев подозревает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов
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