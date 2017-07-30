Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор отдела переговоров Министерства международной торговли Канады Дэвид Ашер.
"Это Соглашение облегчит сотрудничество, повысит прозрачность, ослабит регулятивные проблемы и уменьшит операционные расходы предпринимателей. Мы с нетерпением ожидаем возможности, которые оно создаст для канадцев и украинцев", - сказал он.
По его словам, подписание документа стало важным этапом развития межгосударственных отношений. "Как и в Украине, мы очень рады, что это Соглашение вступает в силу. По нашему убеждению, оно стало краеугольным камнем долговременных канадско-украинских двусторонних отношений", - подчеркнул чиновник.
Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев. Оно вступает в силу 1 августа этого года. После этого Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь, Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
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Дякую, канадійці!
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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https://www.versatile-ag.com/NA/pages/gallery.php
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