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Все про:Канада (951) соглашение (1051) торговля (841) ЗСТ (491)

 Канада с нетерпением ожидает вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Украиной, - Министерство международной торговли

канада

Власти Канады с нетерпением ожидают вступления в силу Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор отдела переговоров Министерства международной торговли Канады Дэвид Ашер.

"Это Соглашение облегчит сотрудничество, повысит прозрачность, ослабит регулятивные проблемы и уменьшит операционные расходы предпринимателей. Мы с нетерпением ожидаем возможности, которые оно создаст для канадцев и украинцев", - сказал он.

По его словам, подписание документа стало важным этапом развития межгосударственных отношений. "Как и в Украине, мы очень рады, что это Соглашение вступает в силу. По нашему убеждению, оно стало краеугольным камнем долговременных канадско-украинских двусторонних отношений", - подчеркнул чиновник.

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Напомним, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев. Оно вступает в силу 1 августа этого года. После этого Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. В свою очередь, Украина тоже отменит 86% пошлин на импорт из Канады.
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Ось на цій гарній новині можна йти спати.
Дякую, канадійці!
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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КАНАДСКИЙ флаг в УКРАИНСКИХ цветах это ЧТО ТО !!!!

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Мы тоже ожидаем,может хоть из Канады можно будет авто привезти по нормальной цене,не платя дань в 3000$ в петин оффшор за старую иномарку
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Не угодал. 8000 за канадца. Умные люди подсчитали.
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Сейчас прямо барыги разгонятся и пустят на наш рынок качественный продукт из Канады.
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я не фанат пороха, і агітувати мене за нього марна справа, так що не старайся
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А как так.Про безВиз уже даже НЕ вспоминают? А почему? Может потому что в Канаде уже поняли что имитация реформ это совсем НЕ то чего ожидали от шоколадных ?
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Нормальные люди по поводу таких соглашений радуются, что смогут что-то продать, здесь - наоборот. Зазеркалье...
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Канада ожидает, наивная... Рйанэйр тоже ожидал. Барыги всё пересрут. Все реформы к которым они прикасаются - превращаются в дерьмо. Царь Мидас говённый Петрушка.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКанада с нетерпением ожидает вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Украиной, - Министерство международной торговли
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