 Двое военнослужащих с ранениями глаз эвакуированы в Днепр из зоны АТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
У одного бойца тяжелое проникающее ранение - осколок зашел через верхнее веко в кость орбиты, затронут зрительный нерв, акубаротравма. У вторго защитника глаз травмирован во время выполнения боевой задачи.
В больнице им. Мечникова проведены дополнительные обследования после чего военнослужащие переведены в областной офтальмологический центр и сейчас их оперируют.
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