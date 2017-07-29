 ФИФА оштрафовала Турцию за поведение фанатов во время матча с Украиной

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 футбол", турки оштрафованы на 3 тыс. швейцарских франков за поведение фанатов во время матча с Украиной 6 октября 2016 года. Болельщики швыряли посторонние предметы и пытались выбежать на поле.
В целом Федерация футбола Турции получила штраф в 13 тыс. швейцарских франков (за поведение фанатов на матчах против Косово и Финляндии).
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