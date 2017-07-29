 Иерарх РПЦ Иларион предлагает повысить цены на алкоголь в России

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион в эфире "Россия-24".
"Ограничительные меры важны. Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей", - сказал он.
По его словам, крепкие спиртные напитки низкого качества, продаваемые по низкой цене и употребляемые в больших количествах, очень опасны для здоровья. "Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего, и человек не знает, что он покупает", - сказал митрополит.
21 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий продажу спиртосодержащей пищевой продукции, а президент РФ Владимир Путин несколькими днями позже подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольных и спиртосодержащих жидкостей.
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Пакайся чрєз іпітімью,
нєто Гундяй в анафєму наложіт!
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все на красну площадь!
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"Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку»
- Остап Бендер поясняет суть самогоноварения американскому туристу («Золотой телёнок»).
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может хотят в мусульманство перейти,там алкоголь запрещен...
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И это очень правильно.
Но тут должна существовать одна оговорка - если голодный не касаб.
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Ты сегодня мне принёс не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии...
Промычал угрюмо ты, что без водки нам кранты
И упал в бессилии.
Санкции, санкции - русскому миру привеет!
Санкции, санкции - в казне денег неет!
Всю зарплату отдавать, чтоб хуйлушу поддержать -
Его с колен вставание...
Пётр Первый так учил, Брежнев тоже повторил
Что за наказание!
Санкции, санкции - русскому миру привеет!
Санкции, санкции - в казне денег неет!
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Вот жеш ирод, ентот иерарх! Собралса расеянцам поднять цену на скрепу
, ЁПТ!!! Русафоообия!!! путенпамагиии!!!
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