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Все про:алкоголь (1618) Россия (71610) РПЦ (405) цены (2111)

 Иерарх РПЦ Иларион предлагает повысить цены на алкоголь в России

алкоголь фальсификат

В России нужно повысить цены на алкогольную продукцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион в эфире "Россия-24".

"Ограничительные меры важны. Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей", - сказал он.

По его словам, крепкие спиртные напитки низкого качества, продаваемые по низкой цене и употребляемые в больших количествах, очень опасны для здоровья. "Помимо того, что сам алкоголь вредит организму, ему также вредят химические добавки, которые в таких напитках присутствуют, и мы не знаем, что это за добавки. Часто о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего, и человек не знает, что он покупает", - сказал митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ: Люди десятками мрут как мухи от отравлений алкоголем, - Путин

21 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, ограничивающий продажу спиртосодержащей пищевой продукции, а президент РФ Владимир Путин несколькими днями позже подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольных и спиртосодержащих жидкостей.
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какую цену? там варят бражку и пьют лет с 2-х, ее не доварив.
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Вот этого нельзя !кацапы за это дело порвут любого!
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На святоє замахнулсі!
Пакайся чрєз іпітімью,
нєто Гундяй в анафєму наложіт!
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какой-то не совсем скрепный иерарх... засланный казачек))
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ага, это уже второй признак развала, первый признак- продовольственные карточки
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Вспомнилось. И что папа теперь ты будешь меньше пить? Нет сынок теперь ты будешь меньше есть.
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Зараз в кацарилих почнеться когнітивний диссонанс - святий на святе посягнув!
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Ну канєшно. Рузгоправославна церква живе за рахунок певних фінтів з тютюном і алкоголем. Бо хто ж подасть "за просто так"?
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они все с верху до низу идиоты независимо от положения и пола!!! тот кто хочет пить, тому всё равно, где, когда, что и почём!!
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Хуйло это не одобрит. А вдруг кацапня начнет трезветь?...
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на рассии такого не потерпят... ))
все на красну площадь!
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это повод для революции в лаптестане. поп не понимает что ли?
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Это че, геноцид расейского нарота хотят попы устроить?!
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каюк таперича иллариону-рюссская свинья должна мочь много пить,иначе никак..народишко поганый вопросы ненужные задавать норовит..
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єрєтік якийсь, ще ампіратріца Катька заповідала споювати кацапню, бо ними так простіше керувати
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Абсолютно правильное решение ! А возле каждой кассы приставить попа - чтоб освящал каждую бутылку шмурдяка за отдельную плату !!! Все должно быть скрепно и чинно .
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Тема про золотую медаль юной украинской легкоатлетки за 20 минут набирает 9 комментариев. Тема про учения украинских артиллеристов за 15 минут - 14 комментариев. Тема про повышение цен на водку в России за 5 минут - 25!!! А как же слова Порошенко: "Прощай немытая Россия"! Что? Не отпускает?
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да ты трёшься здесь семь часов кацап - не отпускает...?
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Я ещё вчера заходил. И кажется позавчера!
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Сегодня - выходной. А вчера я с рабочего компа заходил.
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Вы мне советовали ходить на работу, я и ответил, что вчера там был. А за МАРАЛА спасибо! Cervus elaphus. Знаете как переводится? Пусть и олень! Но Благородный!
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Я в принципе подозревал, что Вы латынь не знаете, но думал, что когда произносите слово марал, то знаете что оно означает!
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приємно читати як вас, кацапів, чмирять. Будь хто.
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Не думаю, что в моих генах, течёт удмуртская кровь. Но если Вам очень нужно, могу побыть пару часов и удмуртом! А Вам это зачем нужно знать?
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Ну-ну....пойду рюмочку своей домашней абрикосовки за упокой раба божия иллариошки под Сальце приму.

Иерарх РПЦ Иларион предлагает повысить цены на алкоголь в России - Цензор.НЕТ 9638
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Тогда и на сахар нужно поднимать и на табуретки
"Какой угодно: картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку»
- Остап Бендер поясняет суть самогоноварения американскому туристу («Золотой телёнок»).
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А эта новость у москалей в рубрике "экстремизм".
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єкстремизм религиозного характера.
может хотят в мусульманство перейти,там алкоголь запрещен...
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Не-а,не так шоб уж вовсе наповал запрещен.Только продукты ферментации лозы(винограда) и зерна. Татары,к примеру,перешли в Ислам,но продолжают по сей день наливаться кумысом и аракой(самогон из кумыса).Не все так однозначно в Исламе.
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Большой грех у мусульман - выбрасывать пищу,которую можно отдать тому,кто в ней нуждается.
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У 2014 я відпочивав у готелі де нажаль була помітна кількість кацапів. Якось вони побачили що турки - службовці пляжу о 7-й ранку чимось підгодовували рибу біля пирсу, ловили кілька рибок і тут же смажили для себе. Кацапи відрядили гінця за вудками, винесли з ресторану пакет булок і почали кидати у воду. На моє зауваження - навіщо вони тут смітять, тут купаються жінки та діти, спробували хамити. Персонал ухилявся від прямого втручання - мовляв, офіційно тут не заборонено ловити рибу. Я покликав хлопців, з якими встиг заприятелювати - казаха, азербайджанця і уродженця Чечні (але не чеченця), усі зростом за 180 см і провести виховну роботу серед кацапів. Каци неохоче змінили місце риболовлі. Наступного року я поставив турагенції умову - готель де кацапів мінімум. І спостерігав як на безрозмірному пляжі біля позначки "Fishing Area" літні англійці та німці інтелігентно стоять із вудками і нікому не заважають.
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Это правда. И так же грехом считается не накормить голодного человека если у тебя есть такая возможность.
И это очень правильно.
Но тут должна существовать одна оговорка - если голодный не касаб.
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Смотрел сегодня ватную передачу 60 минут из жЫзни мордвы, так они сцут кипятком и раздувают щеки - типа мы проклятому госдепу ответим санкциями, правда никто из русни так и не проблеял внятно как и чем ответят.
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По мотивам песни "Ландыши". Исполняется впервые. Автором.
___

Ты сегодня мне принёс не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии...
Промычал угрюмо ты, что без водки нам кранты
И упал в бессилии.

Санкции, санкции - русскому миру привеет!
Санкции, санкции - в казне денег неет!

Всю зарплату отдавать, чтоб хуйлушу поддержать -
Его с колен вставание...
Пётр Первый так учил, Брежнев тоже повторил
Что за наказание!

Санкции, санкции - русскому миру привеет!
Санкции, санкции - в казне денег неет!
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"Боярка" это и есть РЕЛИГИЯ для россиян, ну ещё и ВОРОВСТВО у своих ,и у соседей
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Шо?!!На водку?!!Повісить?!!ПАДЛА,на святое покусился!!!
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Пьяницы Царства Небесного не наследуют.Покупайте алкоголь только в РПЦ.Не дайте попам усохнуть.
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Иерарх РПЦ Иларион предлагает повысить цены на алкоголь в России
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Вот жеш ирод, ентот иерарх! Собралса расеянцам поднять цену на скрепу

Иерарх РПЦ Иларион предлагает повысить цены на алкоголь в России - Цензор.НЕТ 6692 , ЁПТ!!! Русафоообия!!! путенпамагиии!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИерарх РПЦ Иларион предлагает повысить цены на алкоголь в России
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