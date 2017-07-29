 Саакашвили об анкете, на основании которой его лишили гражданства: "Это не моя подпись и не мною заполненная анкета" (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации Президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги Президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета. Я требую немедленно провести графическую экспертизу, тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики", - пишет он.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
(Скан-копия со страницы Volodymyr Ariev)
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А не далее как в 2015 когда Свинорыло ему паспорт выдавало, были в экстазе и рукоплескали.
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А потом каждый из них словами и делами сами все рассказали о себе.
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Кроме того, что он на побегушках у порохатых ездил агитировать за жуликов из БПП и предвыборного популизма в чем-то еще его сложно обвинить. Офшоров, во всяком случае, не открывал.
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От чистого сердца желаю тебя удачи. Не унывай, аутизм это не приговор. Уверен ты справишься.
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Потом дело замяли с Основном. Видаля тёрки какие-то идут наверху.
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так и будут храничть молчание, как води в рот набрали?
страусиная позиция им явно не к лицу
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Завдання обсирати будь-кого, хто при владі. Зверніть увагу, варто комусь на сподобатися кремлю як ціла орда тролів починає оголошувати його євреєм. І хто у нас тільки євреями не був! І Кучма, і Ющенко, і Тягнибок, І Йулька, навіть.
Для чого обсирати? А щоб у нас був бардак і взаємна недовіра та ненависть. Так вони свого часу знищили Гетьманщину, так знищили УНР і так, боюся, знищать і теперішню Україну, під радісне улюлюкання "патріотичної громадськості".
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Если русские не посадят кремлевских авaнтюристов, то их уничтожат. Крым будет захвачен, но счастья там нет для русских. В кремле бандиты, воюющие с собственным народом. Уже весь Кавказ прямо или косвенно вовлечен в эту авантюру. Мир должен, наконец, проснуться. Согласие с тем, что "Чечня внутреннее дело россии", рано или поздно приведет к тому, что Европа тоже станет внутренним делом Москвы".
(Сейчас мы уже можем заменить "Чечня" на "Ураина")...
https://www.facebook.com/miroslavgai/videos/10154567842012163/
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Эту информацию ТАСС подтвердили в Главной прокуратуре Грузии.
«Согласно информации, полученной от национального центрального бюро Интерпола МВД Грузии, генеральный секретариат Интерпола не принял положительное решение относительно объявления в международный розыск Михаила Саакашвили», - говорится в сообщении ведомства.
В Главной прокуратуре Грузии заявили, что вновь направят в Интерпол требование объявить экс-президента в Международный розыск.
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1. Указ, лишающий гражданства Саакашвили, не публикуется со ссылкой на то, что он содержит персональные данные Саакашвили, и его публикация будет нарушением закона (что само по себе - полный бред).
2. Член БПП выкладывает во всеобщий доступ анкету-завление Саакашвили, содержащую персональные данные - и это не является нарушением закона.
По-моему, избирательное применение закона уже никого даже не смущает и на это просто не обращают внимание.
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-либо пэтя оставил лазейку для отхода
-либо эту лазейку ему подсказали сейчас
Но в любом случае становится очень интересно.
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Писал этот балабол в анкете с настоящей своей подписью, что не имеет преследований?
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