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 Саакашвили об анкете, на основании которой его лишили гражданства: "Это не моя подпись и не мною заполненная анкета" (обновлено)

саакашвили

Глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили утверждает, что в анкете, за неправдивые ведомости в которой его лишили гражданства Украины, стоит не его подпись.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Только что посмотрел копию анкеты, которую опубликовал с подачи Администрации Президента один из лидеров его фракции. На основании вот этой бумаги Президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета. Я требую немедленно провести графическую экспертизу, тут мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: "У меня была встреча с Порошенко на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны"

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


Саакашвили об анкете, на основании которой его лишили гражданства: Это не моя подпись и не мною заполненная анкета 01

(Скан-копия со страницы Volodymyr Ariev)







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Независимо от личностей и фамилий, но какой сигнал Украина и ее президент дает Западу и так ожидаемым инвесторам? "Я - Барин этой страны, для меня не существует Закон, я капризен и мстителен, и могу выгнать вас, когда мне что-то не понравится, я и есть Закон!" Табуны, желающих после такого скандала видите? Вот и я тоже. Не имеет права президент так опускать имидж страны. Ибо он представляет сейчас не себя, не свой бизнес. Он представляет Украину. Как оказалось - он ее ПОЗОРИТ. Мелкими, узколичными драчками и склоками. Все это выглядит паршиво.
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мелочный, мстительный трус думал что соорудил себе "перемогу".
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Жаль, что не сохранились мои заспамленные комментарии двух-трехгодичной давности! Вы сейчас практически цитируете их! А тогда, все с пеной у рта восторгались и Порошенко и Яценюком и Саакашвили, и даже Яресько с Гонтаревой!
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Не помню здесь восторгов по поводу Яресько и Гонтаревой, шоколадные не в счет.
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Ни хрена себе сколько ботов против Саакашвили запустили!
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Разбужены по тревоге,заметьте в субботний вечер и до этого на других статьях не появлялись,у кого ещё есть сомнения что они не на окладе?
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Воровство и подделка документов для барыги - стиль жизни. Он всю жизнь так "бизнесом" занимался.
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Как только Саак дорожку перешел боссу порохатых ботов, так сразу вспомнили ему и про галстуки, и про Осетию, и про протесты в Грузии.
А не далее как в 2015 когда Свинорыло ему паспорт выдавало, были в экстазе и рукоплескали.
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Савченко тоже рукоплескали.
А потом каждый из них словами и делами сами все рассказали о себе.
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Это ж какими делами он так разочаровал?
Кроме того, что он на побегушках у порохатых ездил агитировать за жуликов из БПП и предвыборного популизма в чем-то еще его сложно обвинить. Офшоров, во всяком случае, не открывал.
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Все рукоплескали, все проукраинские , проевропейские граждане восторгались и рукоплескали. А потом эта тварь взяла и слила все надежды его сторонников в унитаз размером с его черную пасть. Все улетело со свистом в черную пасть..
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А ты кто такой, что берешь на себя полномочия отвечать от имени всех сторонников?
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На сколько я знаю в порохоботы категорически не берут людей с высшим образованием. 9 классов сельской школы это потолок. А там к сожалению логику не преподают. Попробуй почитай книги образовательные, смотри может и работу нормальную найдешь. Сидеть писать за барыжного подхуйловника, ну это себя не уважать. Если пойдешь дерьмо с выгребных ям у себя в селе выкачивать, это уже будет прогресс.
От чистого сердца желаю тебя удачи. Не унывай, аутизм это не приговор. Уверен ты справишься.
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А ха ха ха Сам подпись постваил а теперь орет не моё подбросили
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Подпись как бы и ни при чем. Это лишь формальное завершение долгой и славной эпопеи.
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Миграционная служба подчиняется Авакову, пошла история с лишением гражданства Саакашвили , пошла после этого ответам от СБУ и ГПУ( подчиняются президенту) на Трояна
Потом дело замяли с Основном. Видаля тёрки какие-то идут наверху.
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а что официальная позиция США по данному вопросу?
так и будут храничть молчание, как води в рот набрали?
страусиная позиция им явно не к лицу
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Це все одна шайка і платять їм кацапи.
Завдання обсирати будь-кого, хто при владі. Зверніть увагу, варто комусь на сподобатися кремлю як ціла орда тролів починає оголошувати його євреєм. І хто у нас тільки євреями не був! І Кучма, і Ющенко, і Тягнибок, І Йулька, навіть.
Для чого обсирати? А щоб у нас був бардак і взаємна недовіра та ненависть. Так вони свого часу знищили Гетьманщину, так знищили УНР і так, боюся, знищать і теперішню Україну, під радісне улюлюкання "патріотичної громадськості".
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не знищать, деякі процеси в українському суспільстві стають не зворотніми. а зрештою з Вами абсолюно згоден, видно порох таки добре залупенфюреру поперек горла став, що його так цькувати почали)
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Ты болезный совсем тронулся скудным умишком При \гетьманщыни\ не было маланценцев при власти в таком количестве И \гетьманом\ небыл иудей-выхресток типа Петручио
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"Крым - последняя авантюра Кремля. - пророческие слова Джохара Дудаева, 1995 год.
Если русские не посадят кремлевских авaнтюристов, то их уничтожат. Крым будет захвачен, но счастья там нет для русских. В кремле бандиты, воюющие с собственным народом. Уже весь Кавказ прямо или косвенно вовлечен в эту авантюру. Мир должен, наконец, проснуться. Согласие с тем, что "Чечня внутреннее дело россии", рано или поздно приведет к тому, что Европа тоже станет внутренним делом Москвы".
(Сейчас мы уже можем заменить "Чечня" на "Ураина")...
https://www.facebook.com/miroslavgai/videos/10154567842012163/
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«В ответ на действия, предпринимаемые правительством в Тбилиси, руководящий орган Интерпола в Лионе принял решение, что любое преследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили недопустимо, поскольку это противоречит уставу Интерпола, что означает наличие явных признаков политического преследования», - сказано в сообщении.
Эту информацию ТАСС подтвердили в Главной прокуратуре Грузии.
«Согласно информации, полученной от национального центрального бюро Интерпола МВД Грузии, генеральный секретариат Интерпола не принял положительное решение относительно объявления в международный розыск Михаила Саакашвили», - говорится в сообщении ведомства.
В Главной прокуратуре Грузии заявили, что вновь направят в Интерпол требование объявить экс-президента в Международный розыск.
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Подавай в суд,только европейский. В Украине все суды под щеколадными рыгоаналами.
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Кто-то может объяснить следующее:

1. Указ, лишающий гражданства Саакашвили, не публикуется со ссылкой на то, что он содержит персональные данные Саакашвили, и его публикация будет нарушением закона (что само по себе - полный бред).
2. Член БПП выкладывает во всеобщий доступ анкету-завление Саакашвили, содержащую персональные данные - и это не является нарушением закона.

По-моему, избирательное применение закона уже никого даже не смущает и на это просто не обращают внимание.
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И насчет подписи. Охотно верю, что Порох сказал "я все устрою, не переживай". Так, что это все-таки это непростительный косяк Михо. Экспертиза не помешает.
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Вариантов два:
-либо пэтя оставил лазейку для отхода
-либо эту лазейку ему подсказали сейчас
Но в любом случае становится очень интересно.
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варіант три, хтось в АП зраз некисло вигрібає від пороха за таку підставу)
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А завтра он похоже скажет, что и заявление на уход с посады одесского главы ОГА не писал.
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Графической экспертизы нет, есть графологическая.
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Не нужно забывать что президент ещё и бизнесмен и олигарх, а на вершине пирамиды должен остаться один из олигархов согласно фильму "горец". Кормовая база стала значительно меньше у олигархов а апетиты прежние.
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Кто-то наверху подставляет Петю. Но... это же отлично! Как выглядит подпись Саакашвили найти очень легко, она есть на многих документах. Сравните наверху с анкетной)


Саакашвили об анкете, на основании которой его лишили гражданства: "Это не моя подпись и не мною заполненная анкета" - Цензор.НЕТ 43
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Да вопрос же не в подписи.

Писал этот балабол в анкете с настоящей своей подписью, что не имеет преследований?
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а ты уверен, что его извещали официально о преследованиях?
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Ну что ,Петюня, накрылся отпуск медным тазом?
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Между тобой и первым фото вааще никаких отличий
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Порохоботов еще не читал. Но представляю какую струю мочи в поддержку уже не знаю, как ее назвать, .######## власти, они выпустили в очередной ваз.
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А почему фото не замазанное напротив личныз данных?? Телефон адрес - нарушение Закона о личной информации
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Ляшко, Тимошенко и Саакашвили тройка лидеров среди популистов в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили об анкете, на основании которой его лишили гражданства: "Это не моя подпись и не мною заполненная анкета" (обновлено)
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