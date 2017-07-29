EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 За рубежом
  1192  36
Все про:киберпреступление (360) Россия (71609) США (13076) шпионаж (679)

 Конгрессмены США запросили у государственных ведомств информацию по российской Лаборатории Касперского, - Reuters

касперский касперского

Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям запросил у государственных ведомств, в том числе у Министерства торговли и NASA, документы, связанные с Лабораторией Касперского (Россия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Reuters, ссылаясь на письма от представителей комитета.

Конгрессмены просят предоставить все данные по российской компании с января 2013 года, включая контакты, подрядчиков и субподрядчиков.

По мнению представителей комитета, продукты Лаборатории Касперского могли использоваться против Соединенных Штатов. Они указывают, что компанией может манипулировать Кремль, а ее продукты могут использоваться в качестве инструментов шпионажа и саботажа.

Комитет попросил ведомства дать ответ до 11 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российских хакеров подозревают в атаке на энергетику Ирландии, - The Times

Ранее стало известно, что сотрудникам Пентагона хотят запретить использование программного обеспечения, разработанного Лабораторией Касперского.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да , анаконда рулит , , сша методично и жестоко прессуют рашку , , взялись за хакеров / компьютерные технологии , , на смену гаджетам придут соха и бурлаки на волге ,,, , картина ильи репина маслом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это продолжение. Их сразу после "Вонакрай" вируса начали вызывать на беседу в ФБР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шулеры они-обманом деньги заработали,Шо касперский,Шо кашпировский....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и все вернулось на круги своя, к истокам ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
приехала к матери на выходные в Измаил ,здесь третий день идет международный фестиваль Дунайска Сичь, группы из Украины , Литвы ,Беларуси , много аматорских групп , например участников АТО, люди, третий день аншлаг не смотря на грозу и ливень , народ прет с украинскими флагами к Дунаю, ватоголовые попрятались по норам.
Вот так и надо воспитывать кацапских прихвостней, пусть знают , кто на Бессарабии хозяин.
И в Румынию, хорошо слыхать
Сижу во дворе, в беседке, дом у мамы на берегу Дуная, классно слыхать ,как поют и кричат "Слава Украине! ", вынесла комп ,ну не как не могу сочинить возмущенный коммент, настроение - сплошной позитив.
Горіть у пекли , москалі - вот!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы правы- на Измаил не обращали внимания предыдущие власти - а город чудесный на Дунае!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А дорога от Одессы как ? За сколько доехали 250(?) км?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Касперский серьёзная контора. У меня стоит его антивирус уже очень давно. Как-то здорово помог против какой-то дряни, когда никакой другой не срабатывал. Сейчас понимаю, что возможно то был вирус Касперского
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Михайло , я тебе как доктор , доктору скажу . Если ты накачаешь натуральных вирусов и запустишь их в свободное плавание на своем компе , то это будет безопаснее , чем пользоваться касперским
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Считаешь подлое Хуйло накачает у меня тайн с компа? Да плевать, пусть качает. Ничего секретного там нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Касперский в каждый закуток компа лазил,загружая вредными прогами,за это ПРохиндеям ещё деньги платили- за выращивание и обезвреживание ихних же вирусов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какую страну просрали :D
Лютая книга по домоводству ссср 1960 года

https://www.youtube.com/watch?v=J2LJqpbRL_Q



 показать весь комментарий
Ответить
 
Касперский один из самых "тяжёлых" антивирусов особенно это заметно на слабом железе, небезосновательно он может ещё посторонние функции выполнять кроме тех что заявлены производителем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
верните Украине ядерное оружие, сами будем отстреливаться по агрессору. а то руки выламали, яо вывезли и укринцы на фронте гибнут Кто за это ответит???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лихо ФБР и другие спецслужбы за росиян взялись.
За три дня-сначала Винник,теперь Касперский. Кто-то дал команду-Фас !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Касперский лаб давно фигурирует в скандалах с вирусами. Сейчас они всё отрицают, но в начале 90-х Евгений Касперский официально подтвердил авторство знаменитого вируса-конструктора naebisoseda, который крал пароли жертвы и отрпавлял их по почте.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгрессмены США запросили у государственных ведомств информацию по российской Лаборатории Касперского, - Reuters
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти