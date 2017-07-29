 Конгрессмены США запросили у государственных ведомств информацию по российской Лаборатории Касперского, - Reuters

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Reuters, ссылаясь на письма от представителей комитета.
Конгрессмены просят предоставить все данные по российской компании с января 2013 года, включая контакты, подрядчиков и субподрядчиков.
По мнению представителей комитета, продукты Лаборатории Касперского могли использоваться против Соединенных Штатов. Они указывают, что компанией может манипулировать Кремль, а ее продукты могут использоваться в качестве инструментов шпионажа и саботажа.
Комитет попросил ведомства дать ответ до 11 августа.
Ранее стало известно, что сотрудникам Пентагона хотят запретить использование программного обеспечения, разработанного Лабораторией Касперского.
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Вот так и надо воспитывать кацапских прихвостней, пусть знают , кто на Бессарабии хозяин.
И в Румынию, хорошо слыхать
Сижу во дворе, в беседке, дом у мамы на берегу Дуная, классно слыхать ,как поют и кричат "Слава Украине! ", вынесла комп ,ну не как не могу сочинить возмущенный коммент, настроение - сплошной позитив.
Горіть у пекли , москалі - вот!
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Лютая книга по домоводству ссср 1960 года
https://www.youtube.com/watch?v=J2LJqpbRL_Q
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За три дня-сначала Винник,теперь Касперский. Кто-то дал команду-Фас !!
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