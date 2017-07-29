 Путин помиловал двух женщин, осужденных за sms о российской военной технике накануне войны в Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены по статье "государственная измена" за то, что прислали своим знакомым в Грузии SMS-сообщения о российской военной технике, которую они увидели на железной дороге в Сочи незадолго до конфликта в Южной Осетии.
Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо, она была арестована в 2012 году. Через год Краснодарский краевой суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Кесян в 2015 году приговорили к 8 годам колонии.
По аналогичному обвинению в 2015 году была осуждена Оксана Севастиди, ее приговорили к 8 годам колонии. В марте 2017 года она была помилована.
1389 20
Путин одобрил ответ МИД РФ на новые санкции США(118)
"То дипломатов вышлют, то собственность отторгнут. И санкции незаконны", - Путин пожаловался на не дипломатичное поведение партнеров. ВИДЕО(250)
Президент Финляндии Ниинисте призвал Путина освободить украинских заложников(54)
Вместо Чуркина постпредом России при ООН назначен зам Лаврова Небензя(59)
Население бежит из РФ, ибо понимает, что дальше будет хуже, чем в эпоху развала СССР(0)
Путин ратифицировал размещение авиагруппы ВС РФ в Сирии на 49 лет(88)
"Финансовая выгода от аннексии Крыма": ЕС уточнил причины включения в черный список друга Путина - миллиардера Ротенберга(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нагадало:
- Владимир Ильич очень любил детей. Бывало, сидит он на скамейке, а если рядом присядет девочка, он бритвочку достанет и о ремень точит-точит. Посмотрит на девочку и снова точит-точит.
- Так при чём же здесь любовь, Надежда Константиновна?
- А ведь мог бы и полоснуть!
Ответить
Сжечь нафиг!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В от
О н
Д обрый
К акой
А ндропов
дешёвая, чтобы смыть неприятный осадок после ареста в любом помещении кроме места работы. Не так уж давно это было, руснячий мир до сих пор ностальгирует.
Ответить
Позбавлення громадянства Україниекс-перезидента Грузії Міхо Саакашвілі залишається головною темою обговорення у соцмережах.
Свою думку в Фейсбуці виклав і Герой України Степан Хмара:
«Позбавивши громадянства М. Саакашвілі, Порошенко ще раз підтвердив наскільки він підлий і мстивий пігмей. Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами....
Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.
Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!
Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.
Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.
А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.
Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.
Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!»
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Суспільство- безголосе.
Середньовіччя- хачу казню, хачю мілую!
Законсервована реальність
Ответить