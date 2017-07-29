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Все про:помилование (154) Путин (24068) Россия (71609) государственная измена (165)

 Путин помиловал двух женщин, осужденных за sms о российской военной технике накануне войны в Грузии

путин

Президент России Владимир Путин помиловал двух женщин - Марину Джанджгаву и Анник Кесян, осужденных за SMS-сообщения о российской военной технике накануне войны в Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Марина Джанджгава и Анник Кесян были осуждены по статье "государственная измена" за то, что прислали своим знакомым в Грузии SMS-сообщения о российской военной технике, которую они увидели на железной дороге в Сочи незадолго до конфликта в Южной Осетии.

Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо, она была арестована в 2012 году. Через год Краснодарский краевой суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Кесян в 2015 году приговорили к 8 годам колонии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Матери Клыха и Агеева обратились к Путину и Порошенко с просьбой помиловать сыновей. ВИДЕО

По аналогичному обвинению в 2015 году была осуждена Оксана Севастиди, ее приговорили к 8 годам колонии. В марте 2017 года она была помилована.
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А он и не спасается . Просто отводит внимание москалей от собственного позора во внешней политике .
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Война была 6 лет назад,хорошее помилование,они 6 лет оттянули за смс
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Який добрий царь )))
Нагадало:

- Владимир Ильич очень любил детей. Бывало, сидит он на скамейке, а если рядом присядет девочка, он бритвочку достанет и о ремень точит-точит. Посмотрит на девочку и снова точит-точит.
- Так при чём же здесь любовь, Надежда Константиновна?
- А ведь мог бы и полоснуть!
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Это же как надо вову не любить, чтоб такое вытворить...
Сжечь нафиг!
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Что-то похожее уже было:
В от
О н
Д обрый
К акой
А ндропов
дешёвая, чтобы смыть неприятный осадок после ареста в любом помещении кроме места работы. Не так уж давно это было, руснячий мир до сих пор ностальгирует.
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Хмара: Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в УкраїніКатегорія: Суспільство Опубліковано: 29 липня 2017 Перегляди: 281

Позбавлення громадянства Україниекс-перезидента Грузії Міхо Саакашвілі залишається головною темою обговорення у соцмережах.
Свою думку в Фейсбуці виклав і Герой України Степан Хмара:
«Позбавивши громадянства М. Саакашвілі, Порошенко ще раз підтвердив наскільки він підлий і мстивий пігмей. Засліплений ненавистю і мстивістю,перейнятий збереженням влади будь-якою ціною, заради ненаситного збагачення, Порошенко нездатний зрозуміти , що цей його вчинок вдарить бумерангом по ньому. І це буде не за горами....
Цим фактом Порошенко продемонстрував зневажливе ставлення до закону( найвищого - Конституції) і відсутність у нього таких понять як честь, гідність, моральність і врешті-решт,здорового глузду. Порошенко мстить Саакашвілі, бо боїться цієї правди, яку публічно висловлює Саакашвілі. І робить це Порошенко особливо підленько, скориставшись відсутністю Міхо в Україні.
Не треба сумніватися, як це сприймуть у країні - справжньому нашому стратегічному партнерові США. Там добре розуміють, хто такі Саакашвілі і Порошенко!
Саакашвілі здійснив історичний подвиг - він докорінно змінив Грузію, зміцнив її суверенітет і національну безпеку до такої степні, що ніякі " іванішвілівці" не в стані суттєво змінити цей курс. Він назавжди ввійшов в історію Грузію з найкращого боку, як великий патріот і мужній державний діяч( некорумпований, що так важливо у наш підступний час), який за будь-яких обставин не здатен прогинатися перед Москвою.
Все, що Михайло робив в Україні, він намагався спрямовувати на зміцнення нашої держави, бо він розуміє, що сильна і незалежна Україна в інтересах незалежної Грузії( як і решти цивілізованого світу), про що він завжди наголошував.
Тому, він діяв не заради особистої державної кар'єри чи вигоди , на яку він не мав жодних юридичних підстав і добре це розумів.
А як виглядає на його фоні Порошенко? Кому не відомо, що Порошенко не просто олігарх - він глава мафії в Україні, жадібний барига, який використовує високий державний пост у своїх власних КОРИСЛИВИХ цілях, на шкоду Україні. Порошенко торгує національними інтересами, йдучи на таємні договорняки з режимом Путіна, поступаючи як дрібна маріонетка Кремля, боячись визнати юридично факт російської агресії проти України, розірвати дипломатичні стосунки з агресором( до речі. Грузія досі не відновила дипломатичних відносин з РФ, які розірвав Саакашвілі). І в той час, коли США вводить додаткові санкції проти РФ, завдяки Порошенкові( бо він узурпував у своїх руках всі важелі влади) російський бізнес в Україні процвітає.
Напевно, вибір часу для авантюри проти Саакашвілі, не випадково співпав з подіями в Конгресі США?! Аби відвернути увагу від того, Україна фактично нічого не робить в дипломатичній, економічній, безпековій сферах в протидії агресору і переключити увагу суспільства на Саакашвілі.
Але, до яких би хитрощів не вдавався Порошенко, у світі ціну йому знають і знають, де де він ховає свої статки, розкидані в офшорах по цілому світі. Головне, щоб українці нарешті зрозуміли, що Порошенко здійснює політику ганьби і зради, і його потрібно зупинити, якщо хочемо зберегти державу!»
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А потрёт этого убийцы зачем давать? Или рога дорисуйте
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Зря он с народом не посоветовался! Народ против такого необдуманного помилования! Повесить надо было, на радость оголтелому быдлу! Вот бы эрекция скрепов настала! А так, в угоду человеколюбам, лишил народ зрелищ, а себя поддержки! Решат московиты, что фюрер не способен принимать решения, а потом скажут, что царь не настоящий!
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Типо , добрый. 5 лет женщинам за "измену родине" . А кадырову " героя" России . Вся Россия
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Царі, вони такі))
Суспільство- безголосе.
Середньовіччя- хачу казню, хачю мілую!
Законсервована реальність
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