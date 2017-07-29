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 Политика Украины
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Все про:гражданство (637) Грузия (3432) Деканоидзе (400)

 "Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того как президент Грузии вернул мне гражданство", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

деканоидзе

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире "112 Украина".

"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того как президент Грузии вернул мне гражданство. Было очень много спекуляций, что у нас были двойные гражданства. Не было у меня другого гражданства, кроме украинского. Мы отказались", - рассказала она.

"После того как я оставила пост, через несколько месяцев я подала заявление президенту Грузии и получила во второй раз грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно", - пояснила Деканоидзе.

"У меня есть большое желание принимать активное участие в грузинской политике. Я думаю, сейчас это очень важно, - не только для того, чтобы не допустить откат, но и не допустить возвращения на русскую орбиту. Это очень важно для меня, это дело чести", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакция политиков на лишение Саакашвили украинского гражданства (обновлено)

Напомним, Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине. Возглавляя полицию, Деканоидзе воспользовалась нормой закона Украины "О гражданстве", которая позволяет иностранцу работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов, однако была лишена гражданства Грузии.
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Не нужны нам эти грузины- гастролеры,пусть у себя цивилизацию разводят,у нас есть наши - Ахметов и Петя с Роттердамом плюс,Медведчук с кумом Путиным,Аваков с рюкзаками ,Матиос с особняком,купленным на зарплату,судьи с виллами и яхтами и ГОЛОЖОПЫЙ народ,который их терпит и выбирает,все у нас хорошо,не нужны нам грузины
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" Не нужны нам эти грузины- гастролеры ... "

Кому это нам ? Немцам , чи шо ?
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Немцам из Mossack Fonseca и Юргену Моссаку грузины тоже не нужны,вдруг порядок наведут,кто же ему бабло в оффшора переводить будет,скажешь глупость,Петя этого не допустит
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С немецким флажком на украинском форуме и рассуждать о том , шо надо украинцам , а шо не надо - это конешно круто
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О , ты уже приехал с Германии ? Ну и как там погодка , не дует
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В Панаме все спокойно ,течёт ручеек из Администрации Порошенко прямо в оффшорчик
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Петя лучше знает до надо украинцам- а надо платить в Путин оффшора в Панаму
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Дед b34f2642 - вот как этой дэвушке могли доверить такое ответственное направление такой большой страны как Украина? Слушал ее интервью (по Шеремету)... -" не знаю, не помню, а разве так можно было??" За Саакашвили промолчу, но от ее отъезда только польза ...
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К чему это? Намёк Саакашвили, что бы он принял грузинское гражданство от ставленника пуйла и Газпрома Иванишвили? Ведь именно этот ставленник пуйла сейчас заправляет в Грузии.
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И этому ставленнику прибыла вторая партия военной техники из США.
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За те миллионы валюты что она вывезла с Украины ей не только гражданство Грузии, но и Черновецкий в дворецкие полагается. Она за пару лет "заработала" больше чем Нино Бурджанадзе за десять лет. Разницу улавливаете?
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Гастарбайтеры Деканоидзе,Згуладзе,Сракашвили,Квиташвили,Гецадзе,Сакварелидзе и другие грузины рангом пониже поселились в Украине нехило.Но лавочка закрыта.Как говорит Путлер Утратили доверие...
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а де в тебе діти працюють ? випадково не в Європі ?
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Трое дома,меньший сын в Чехии,таскает Фуры с продуктами в Украину.А что так печёшься?
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та так просто про остарбайтерів ти заговорив.... ну а чого твій син не пішов наприклад працювати експедитором чи водієм на порошенка ? грошей мало ? да ?.так ось- ці люди працювали в Україні не ради грошей . хотіли зробити так як в Грузії.... а порошеску і його авковці-собаковці все зробили по своєму.
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да ладно.Не парься.я научился зарабатывать сам и детей внуков обучил и копейки не брал с бюджета и не просил кредиты..САМ всё САМ..
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я тобі сказав що ти крав ? чи дітей твоїх в цьому звинуватив ? чого ти на інших людей не знаючи їх оббріхуєш ? тобі пєтро індульгенцію виписав ? не правий ти ...... найбільше капіталовклалення це в наших дітей. і це правильно ! а при такій владі майбутнього в нас немає. нажаль......
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к сожалению ты понятия не имеешь что у тебя происходит в стране.а трындеть на Кондитера или Гройсмана я тоже умею...Похлеще каждого из Вас тут.Почему не делаю этого?ответ простой : во время войны с плешивыми КГБистскими убийцами власть в стране не критикуют.Это показал дохлый СССР с 1941 года по 1945 год.Сралина никто не критиковал.хоть и ненавидели Мудака..
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никого у тебя нет, ни трех детей, ни одного, лживое ты ботское мурло, из тебя брехня фонтаном прет, это и дураку ясно. Но "работаешь" ты классически для бота из т.н. "рунета", это очевидно. Вопрос только в том, сколько вам, ботью паршивому, платят, кто конкретно, и в какой валюте. Не удивлюсь, если в руБЛЯх, совсем не удивлюсь....
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живи сьогоденням і майбутнім а не минулим...під час війни владу не критикують ? ну добре-будем розстрідювати ! питання ?
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так як в Грузії, перший крок, другим кроком має бути приклад Ісландії, вивести в онлайн справи не дуже велика проблема, у мене є впевненість, що це відбудеться
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То ли дело наши родные уважаемые Пеця Парашенко, клолик Яйценюк, Ахметов, алкаш Югик с его ведьмой, Сабакян... кстати, большинство(или даже все) они инородцы.
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сьогодні деканоїдзе виступала по 112 каналу. слова були інші. і тема про іванішвілі була розкрита повністю.
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А чего же ты когда в Украине была не говорила,что Аваков коррупционер ?
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Да ясен пень, что как говориться "Эти деньги не заработаны честным трудом/бизнесом."
Завода не построил, поля не вспахал, а Бабок как у Американского успешного Бизнесмена. Ну понятно протягивание сомнительной НОМЕНКЛАТУРЫ, госзаказы, липовые отчёты/сметы, решание через замов "ВЫГОДНЫХ ДЕЛ", вот и ДЕНЕЖКА, вот и бизнес. Все это ПЛОХО ПОПАХИВАЕТ. Как администратор он в принципе и НЕПЛОХОЙ, работать мужик умеет. Ставить другого, а смысл.? Тоже самое будет делать (все мы люди, все мы человеки). Уверен в душе им СТЫДНО, и отвечать им в первую очередь перед Богом. А мы, что у нас вон Янукович не вынесена "судова постанова", один ЕФРЕМ ЛОХ попалился.( а да и Ландик, теперь такой МИЛАШКА)
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Моя любовь, зачем ты покинула меня, почему не вытащила Кольт и не начала стрелять?
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Г. Маргвинашвилли человек Б.Иванишвилли, Иванишвилли понятно, что сотрудник ФСБ, за кого тогда Грузия. Это получается президент Грузии = человек лояльный Москве, а в парламенте какие там силы ?
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Надо признать что "грузинский десант" не смог показать эффективность в наших широтах. Украина -это большая воюющая страна, грузинский опыт здесь не работает... и господин Саакашвили это очередной дармоед-популист на шее украинского народа - в нафталин его... только новые лица в политике надо поддерживать...кроме ряженых комбатов конечно
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Грузия это не Украина,а Рабссия тем более не Украина.
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какой ужОс.Межторговые отношения Украины и РАБссии упали с 34 % до 9 %.Кондитер и тут виноват.
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нет, он спас Неньку, но дальше мішей ловить перестал, понизить в должности до мин. иностранных дел, если не раздуплит..........
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Макрон не разрешает,впереди тесное сотрудничество с Францией,Финляндией ,Хорватией и и Швецией..
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за 5 лет РАБссия закрыла 275 000 вражеских сайтов в интернете.Мировой рекорд Гиннесса...
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Это очень важно для меня, это дело чести...................... это у неё дежурная фраза на все случаи жизни?
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Украина должна стать игроком в политике. Вот Деканаидзе теперь в Грузии - и это будет дружественный политик для Украины. Надо ее поддерживать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того как президент Грузии вернул мне гражданство", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе
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