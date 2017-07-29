 "Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того как президент Грузии вернул мне гражданство", - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире "112 Украина".
"Я очень активное участие принимаю в грузинской политике, после того как президент Грузии вернул мне гражданство. Было очень много спекуляций, что у нас были двойные гражданства. Не было у меня другого гражданства, кроме украинского. Мы отказались", - рассказала она.
"После того как я оставила пост, через несколько месяцев я подала заявление президенту Грузии и получила во второй раз грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это можно", - пояснила Деканоидзе.
"У меня есть большое желание принимать активное участие в грузинской политике. Я думаю, сейчас это очень важно, - не только для того, чтобы не допустить откат, но и не допустить возвращения на русскую орбиту. Это очень важно для меня, это дело чести", - подчеркнула она.
Напомним, Деканоидзе была лишена гражданства Грузии после того, как ее назначили главой Нацполиции в Украине. Возглавляя полицию, Деканоидзе воспользовалась нормой закона Украины "О гражданстве", которая позволяет иностранцу работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов, однако была лишена гражданства Грузии.
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Кому это нам ? Немцам , чи шо ?
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Завода не построил, поля не вспахал, а Бабок как у Американского успешного Бизнесмена. Ну понятно протягивание сомнительной НОМЕНКЛАТУРЫ, госзаказы, липовые отчёты/сметы, решание через замов "ВЫГОДНЫХ ДЕЛ", вот и ДЕНЕЖКА, вот и бизнес. Все это ПЛОХО ПОПАХИВАЕТ. Как администратор он в принципе и НЕПЛОХОЙ, работать мужик умеет. Ставить другого, а смысл.? Тоже самое будет делать (все мы люди, все мы человеки). Уверен в душе им СТЫДНО, и отвечать им в первую очередь перед Богом. А мы, что у нас вон Янукович не вынесена "судова постанова", один ЕФРЕМ ЛОХ попалился.( а да и Ландик, теперь такой МИЛАШКА)
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