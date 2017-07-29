 По Украине объявлено штормовое предупреждение, - Укргидрометцентр

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"До конца суток 29 июля в Украине порывы ветра 15-20 м/с; на Левобережье грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. 30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы.
На Киевщине и в столице до конца суток 29 и в течение суток 30 июля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
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В спам, рузькэ!
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В магазин успею сходить ? Помидоров хочу
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