EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Происшествия, Общество
  4216  49
Все про:погода (2467) прогноз (507) стихия (937) предупреждение (31)

 По Украине объявлено штормовое предупреждение, - Укргидрометцентр

укргидрометцентр

В связи с ожидаемыми сильными порывами ветра по Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

"До конца суток 29 июля в Украине порывы ветра 15-20 м/с; на Левобережье грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. 30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, один человек погиб - ГСЧС

На Киевщине и в столице до конца суток 29 и в течение суток 30 июля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Штормом народного гнева будет сметено ворьё захватившее власть в Украине !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кто на освободившееся место? Есть варианты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так и в 14-ом, без вариантов было, но ведь смели...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Той , хто скине це "ворьё захватившее власть в Украине" той і візьме всю владу ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вакарчука в президенты !
 показать весь комментарий
Ответить
 
))) Кацап, ти б менше пиздів, а взяв би і змів раз в підмітайли записався.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты думаешь только в ольгино знают,что из себе петя представляет ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я думаю только специальные люди лезут в тему про погоду писать лозунги
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Мы и сами видим, что уже все повалено и залито.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Додик, у тебя клиника? Я о погоде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" По Украине объявлено штормовое предупреждение "

В магазин успею сходить ? Помидоров хочу
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем коммуниста цитируешь? Ща в бан отправят)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шевченко тоже пол жизни в рашке прожил, еще вопросы будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глупый пИнгвин робко прячет тело жирное в утёсах... Ода президенту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глупый пИнгвин робко прячет , бабки жирные , в офшорах ... Ода президенту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А під столом злитків золота точно нема?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отже - Аваков зрозумів "тонкий натяк" наїзду на його заступників - по ходу там вже домовились ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может это заработанные честным трудом деньги) Может одолжил. А может дали на сохранение. Может подбросили, как Розенблату... Не, это не хабарь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как же лодка? Её же нельзя раскачивать... Может нашу крысу смоет за борт?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит нужно из немецкой сказки вызывать мальчика с дудочкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крысу может и смоет,но какова вероятность того,что в лодке она была одна ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну , змиє і що ..? Лайно все одно не тоне ... ((
 показать весь комментарий
Ответить
 
То хай пливе собi за вiтром. Навiщо воно у човнi?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас тоже...со вчерашнего дня...пока все сухо и тихо. Метеорологи с синоптиками,бодай их комар в дупу! Я на рыбалку не поехал... А погода - рыбацкая сказка : пасмурно,безветрено.Форель сейчас кормится,як скаженна,а я вдома сижу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Политику в любую новость приплетут) так и крыша может поехать от постоянной депресии, придётся ещё лечиться или суицид склонных к депрессии.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо Украине объявлено штормовое предупреждение, - Укргидрометцентр
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти