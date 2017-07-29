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 Высказывание Рогозина о Румынии является "абсолютно неуместным", - министр обороны Цуцуяну

россия украина посол рогозин

Высказывание вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина после отказа румынских властей разрешить полет его самолета над территорией Румынии является неуместным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну.

"Считаю абсолютно неуместным (высказывание Рогозина. - ред.), дабы не использовать другие слова", - сказал он.

"Румыния должна заниматься своими делами, обеспечить экономическое развитие страны, делать все возможное для обеспечения безопасности и предотвращения враждебных действий", - подчеркнул глава Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рогозин пообещал Румынии и Венгрии персональные санкции за срыв его визита в Молдову

Напомним, Рогозин направлялся в Молдову для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине миротворческой миссии в Приднестровье. После отказа румынских авиационных служб дать добро на полет над территорией Румынии самолета, в котором он летел в Молдову, чиновник написал в социальных сетях: "Ждите ответа, гады!" В румынском МИД, в свою очередь, заявили, что российские власти не согласовали заранее полет Рогозина, входящего в санкционный список ЕС.
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Поссорились две сверхдержавы Румыния и Расия,в честь примирения слепите совместно петушка из говна
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ГУЛАГ- НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РАШИСТОВ !!! ТАМ ИЛИ СИДЯТ ИЛИ ОХРАНЯЮТ ТЕХ КТО СИДИТ ,ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО .
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А тем временем
В Комсомольске-на-Амуре полыхают склады Таллиннского полка. Сегодня вечером в российском городе Комсомольск-на-Амуре начался пожар на военных складах, где хранятся снаряды, сообщает Корреспондент
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Само существование рашковской пидерации является абсолютно неуместным .
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респект и уважуха , , , рогозина комментировать глупо , или даже западло ,,, , хуйла озвучивает , как и жирик , крайние взгляды-позиции , , узнают реакцию оппонентов ( сша-запада-той же румынии ,,, ) , , именно поэтому лучше не реагировать на провокационные , неадекватные месседжи раша-придурков от политики ,,,
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Высказывание Рогозина о Румынии является "абсолютно неуместным",

Очень даже уместное. В унисон с Лавровым ( ДБ ) - верх дипломатии российских представителей...
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там исчо песков / жирик , , заучивают текст хуйла , скоро огласят
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повезло мну , когда геной назвали ,,, ім"я діма вже не подобається
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Да сам Рогозин абсолютно неуместен... В любом виде...
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Пусть румыны на раисю не обращают внимания .Там живут больные НЕЛЮДИ !!!
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мамалыжник от страха подумал шо рогозин будет швырять бомбочки на бухарест
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Мамалыжники напомнили рогозину, шо нефиг шастать над Европой, пока из-под санкций не вылез.
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Румыны лапотников не бояться. Они их развернули - и советуют сидеть тихо лапотникам и не вякать. Всего то..
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Та все они герои, пока Украина между ними и ордой...
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А нах там думать ? Это кацапское чмо под санкциями ЕС, так шо - за поребрик нах!
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Спочатку спробуй справжню мамалигу зі шкварками і сором. Під горілочку. А потім будеш людей мамалижниками обзивати. Колись її добре подавали на "перевалі" під Кам"янцем, з шашликом. Завдяки мамализі наші батьки і бабусі виживали після 45-го. Не будь дурнем, більше поваги до людей і національної кухні.
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Оно не дурень, оно старый рсукий троль, неоднократно тут посылаемый нах....
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... І у Колибі в 4 км від Яблуницього перевалу, якщо їхати в бік Яремче. 70-ті роки.
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Само существование мордора есть неуместным...
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Жаль эпоха умных людей подходит. А хуйло еще топчет землю
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санкции американцев против россии .настолько серьезны , что перспектива рашки остаться без денег и друзей в ближайшие годы реальна
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Подпись к гифке : Дмитрий Рогозин-выразил решительный протест под посольством Румынии в Рассее!
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Переделываю:
Дмитрий Рогозин-выразил решительный протест
под посольством Румынии в Рассее!


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Надо было сбить рогозинский самолёт и сказать ,что он сам упал,потому,что тяжелей воздуха .
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Да если бы он там был сам или только со своей свитой то да...
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это был рейсовый самолет с обыкн пассажирами в том числе
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Считаю абсолютно неуместным (высказывание Рогозина. - ред.), дабы не использовать другие слова", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n449622

______________________
ну і даремне, бо якраз другіє слова кацапня розуміє найкраще
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"Краткость - сестра таланта "(с). Вроде и нах послал...а вроде и нет.
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Сынок ротозина такойже дебил? Интересно как он авиокорпорацией руководит.
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Козломордо-винторогие варвары по другому себя не умеют вести---ДИКАРИ.
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На месте этого румына,я бы не опускался до ответов этой обезьяне из дурдома
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мене рассєйськая пєдєрація не цікавить взагалі. історія вона тамне діло-кінців не найдете....
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Под Хабаровском загорелся склад с авиационно-ракетными боеприпасами. Хунта ставим лайки у рукожопов склад взорвался)
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Румынам респект, показали раше как Европу нужно любить.
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В ответ на то, что румыны не пустили его в Молдову, Рогозин распорядился изготовить самый большой в мире вентилятор и установить его на границе с Румынией... Однако, был сильно разочарован, когда ему доложили, что ввиду отсутствия совместной русско-румынской границы его дерьмо до Румынии не долетит...
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Румуни, як не дивно, давно вже обставили Рашку. Навіть у Румунії роблять техніку, яку не може повторити Рашка...
http://testdrive.com.ua/zhenevskij-avtosalon-2010-dacia-dacia-duster/
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Гейропа не пустила пидараса... Вот это номер!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВысказывание Рогозина о Румынии является "абсолютно неуместным", - министр обороны Цуцуяну
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