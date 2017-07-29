 Высказывание Рогозина о Румынии является "абсолютно неуместным", - министр обороны Цуцуяну

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну.
"Считаю абсолютно неуместным (высказывание Рогозина. - ред.), дабы не использовать другие слова", - сказал он.
"Румыния должна заниматься своими делами, обеспечить экономическое развитие страны, делать все возможное для обеспечения безопасности и предотвращения враждебных действий", - подчеркнул глава Минобороны.
Напомним, Рогозин направлялся в Молдову для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине миротворческой миссии в Приднестровье. После отказа румынских авиационных служб дать добро на полет над территорией Румынии самолета, в котором он летел в Молдову, чиновник написал в социальных сетях: "Ждите ответа, гады!" В румынском МИД, в свою очередь, заявили, что российские власти не согласовали заранее полет Рогозина, входящего в санкционный список ЕС.
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Дмитрий Рогозин-выразил решительный протест
под посольством Румынии в Рассее!
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ну і даремне, бо якраз другіє слова кацапня розуміє найкраще
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