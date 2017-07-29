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 Политика Украины
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 Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений

тиллерсон

Принятые Конгрессом США новые санкции против России отображают желание американского народа видеть шаги по улучшению отношений со стороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Почти единодушное голосование за законодательство о санкциях в Конгрессе отображают сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам и эти санкции больше не понадобятся", - сказал он.

Тиллерсон добавил, что США будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы в России, КНДР и Иране четко поняли послания Запада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России

Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
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по больше разных и своеобразных санкций!!!)))по больше!!!)))
АЛЕНИ!!! Вас ждет СеРуСеРу 2.0))))
НО!!! Окорочка Буша вы все таки получите после изьятия ядерной дубинки у вас)))))
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Зашибись, как тролит! Только больше Украину тролит своей озабоченностью. Я бы не хотел, чтобы казахов так тролил... ну... у нас менталитет другой... Каждому свое...
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нас не затролишь, сами каго хош затролим, каждому свое.......
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Какой у тебя мент менталитет, только ментовской запоребриковый
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Дружеские санкции для драгоценного партнера от брацкого американского народа...
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Тиллерсон дает мастер-класс по дипломатическому троллингу. Вроде дружелюбно, а так мордой мокнул.
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шо він вже не путінській орденоносець та агент крем бля?
ліберасти, аууу!
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Дорогие Родственники из Рачки, по доброте душевной не советуем приезжать нам на Неньку, мы фошизды и бандеровцы, Хунта, стремно.
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Еге ж, після цього Рекс став держсекретарем США.
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полностью соглашусь! парашенцы же сами твердят, что санкции им на пользу, поэтому они должны быть благодарны)
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Пружины не надо - дверь сама закрывается под весом...
Отличная выдумка.
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Про санкции против ваты надо у пети спросить ,он в курсе фабрику имеет в липецке,заводик в севастополе,да и гройсамн знает ,что от тех санкций Украине только вред !!!
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до речі так - чим меньше у кацапів бабла, тим меньше канхфєток рашен вони куплять. ну чистий тобі разор (для бариги)
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ну крым их сакральный регион типо, дедываевали))ну и база понятно что
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Правильными шагами для улучшения отношений будут деоккупация Крыма и Донбасса. Как результат - смерть кремлёвского карлика. Всё будет Украина!
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Гіркі ліки завжди в солодку оболонку поміщають.
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Само собой получилось :D
Как там говорил киногерой Юрия Никулина в давнем фильме (названия и не помню)? "Помнят руки-то! Помнят родимые!"

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Если чистый лист бумаги признавали в Рашке как агитацию то подобная шнуровка - призыв к эстремизму .
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Вот уже и американцы заявляют что санкции помогают возрождению экономики раиси,вставанию с колен.А вофка тупин и конь лафров так переживали что Америка их не поддержит .
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Ну да, кацапы 400 американских дипломатов высылают с такой же целью. Явно потепление отношений уже близко.
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Тиллеросн- наивный американец. Россия всегда будет агрессивной.
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ну да кацапам по мусоркам побиратся - не будеш тут агресивным
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Врач-психиатр тоже верит и надеется, что его самые буйные пациэнты наберутся здоровья и станут вменяемые...
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Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений

ихтамнет по-американски
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Красава! Большей зеркальности на великодуховное балаболство паРаши не придумать..
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Штаты,спасибо,что вы есть.Нас бы замочили нахрен в 14-ом году если бы не вы.И множество еврокомиссий бы потом проверяло:были ли тут украинцы когда-либо,почему их тут сейчас нет,вследствии чего это произошло и т.п.И выводы были бы сделаны в стиле:Может на них напали,а может и они.Неясно...
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Доброжелательный американский народ... :D
И никакой русофобии,только благо.
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Тонкий троллинг-высшей пробы! Одной гениальной фразой уделал всех недоделанных копеечных троллеватников -мокриц из Ольгино! Они бедные бьются в истерике и пускают пену из чёрных ртов в припадках!
ПыСы-интеллект-великая сила!
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по-моєму - він і ліберастів бабамівських та гейропейських теж уделал. :D
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епти мать!!! так держать! нам даже делать ничего не надо!!!
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"США будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы в России, КНДР и Иране четко поняли послания Запада." Кароче, Вову послали... вместе с КНДР и Ираном. )
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Белковский: Порошенко далеко не такой жесткий оппонент Путина, каким хочет казаться
Президент РФ Владимир Путин более благосклонен к президенту Украины Петру Порошенко, чем к ряду других украинских политиков, отметил российский политолог Станислав Белковский.
По словам Белковского, отношения Путина и Порошенко лучше, чем кажутся

У президента РФ Владимира Путина нет "особой любви" к президенту Украины Петру Порошенко, но их отношения "гораздо более лояльны", чем кажется со стороны. Об этом российский политолог Станислав Белковский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Порошенко далеко не такой жесткий оппонент Путина, каким хочет казаться. Да и Путин гораздо более благосклонен к украинскому президенту и среди украинских лидеров считает его практически наименьшим злом", - сказал он.
Политолог отметил, что в 2015 году украинский президент аргументировал необходимость подписать Минские соглашения именно действиями российского президента.
"Порошенко уговаривал своих депутатов, что если эти соглашения немедленно не будут подписаны (а они были заведомо фейком и блефом, что мы видим сегодня через 2,5 года, по итогам 2,5 лет их так называемой реализации), то Владимир Путин введет войска, возьмет Киев, и настанет полная катастрофа", - сказал он.
Белковский также обратил внимание, что фабрика "Рошен" в Липецке (РФ) закрылась только недавно.
"Она преспокойно функционировала", - сказал он.
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Хороший дядька ! С юмором ))))) Вот так с шутками прибаутками наклоняем паРашу в привычную позу , только одно НО (!) ...вазелина больше не будет
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Да подкуплены Путиным и Трампон и Тиллерсон. Никто из них кулаком не грозит. Пойти не могут они против решения Конгресса и Сената, потому что сметут их. Это вам не какая-то гнилая руссо-шоколадо-демократия. Это демократия западного образца, где есть противовесы и никто в одиночку страной не управляет, даже если он през.
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Пятничное дипломатическое
Улетая сегодня из Лаппенранты после финского визита Путина, "сопровождающие лица" не смогли сдержать эмоций, и захватили с собой в посольский самолёт несколько ящиков финской водки Koskenkorva и французского коньяка.
Теперь мучаюсь догадками: празднуют они или пьют горькую?
Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений - Цензор.НЕТ 737
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в России, КНДР и Иране (с)

В достойный список попали козломордые.
Мои поздравления!
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Рекс Тиллерсон - троль высшего уровня для москалей. Троллит их не по детски.
Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений - Цензор.НЕТ 2926
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А як лагідно посміхається , відразу видко, що чуйна людина, щира та відверта !!!))))
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Молодец ...хайпер..... русня должна быть благодарна за такую заботу ..
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тилерсон это не придверный половичек керри
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Побольше кацапам санкций больших и малых , глубоких и поверхностных все только на пользу , главное чтобы Воронеж - устоял
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Бьет - значит любит !

Знаток русской души - Рекс Тиллерсон
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...Заместителя Авакова больше ни в чем не подозревают

Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений - Цензор.НЕТ 1904
Заместителя Авакова больше ни в чем не подозреваютСегодня, 29 июля, Служба безопасности Украины выступила с официальным заявлением по делу заместителя Министра внутренних дел Вадима Трояна. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook"Службой безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой проведена спецоперация по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве с руководителя субъекта предпринимательской деятельности. Задержанным лицам на сегодняшний день избрана мера пресечения", - говорится в опубликованном заявлении.Как подчеркнули в СБУ, обыск, проведенный в жилом помещении замминистра внутренних дел Вадима Трояна, свидетельствует о равенстве всех перед законом."По результатам указанных следственных действий, информация о вероятной причастности господина Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом, Троян не является подозреваемым лицом", - сообщили в ведомстве.
Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений - Цензор.НЕТ 9651 ...
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америкосы от всей души хотят помочь расеюшке. а пигмей им - хамы хамят.
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Тірекс- чіткий, це імпонує!
Європа якась розбалансовано- роздратована?(
Ну не впорались, з ким не буває?
Мінськом давно усі підтерлись
Треба рухатись далі!
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гейропа не розбалансована, гейропа - продажна та толерастична.
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Набредил путинский орденоносец, но против Сената и Конгресса пойти не может себе позволить. Когда в Украине такое будет?
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мдя, ліберастизм головного мозку - це невиліковно.
про бабаму нічо не хош сказати, лішенець?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений
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