 Тиллерсон: Новые санкции против РФ - это сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.
"Почти единодушное голосование за законодательство о санкциях в Конгрессе отображают сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по основным глобальным вопросам и эти санкции больше не понадобятся", - сказал он.
Тиллерсон добавил, что США будут тесно сотрудничать с союзниками, чтобы в России, КНДР и Иране четко поняли послания Запада.
Напомним, 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
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АЛЕНИ!!! Вас ждет СеРуСеРу 2.0))))
НО!!! Окорочка Буша вы все таки получите после изьятия ядерной дубинки у вас)))))
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ліберасти, аууу!
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Отличная выдумка.
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Как там говорил киногерой Юрия Никулина в давнем фильме (названия и не помню)? "Помнят руки-то! Помнят родимые!"
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ихтамнет по-американски
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И никакой русофобии,только благо.
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ПыСы-интеллект-великая сила!
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Президент РФ Владимир Путин более благосклонен к президенту Украины Петру Порошенко, чем к ряду других украинских политиков, отметил российский политолог Станислав Белковский.
По словам Белковского, отношения Путина и Порошенко лучше, чем кажутся
У президента РФ Владимира Путина нет "особой любви" к президенту Украины Петру Порошенко, но их отношения "гораздо более лояльны", чем кажется со стороны. Об этом российский политолог Станислав Белковский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Порошенко далеко не такой жесткий оппонент Путина, каким хочет казаться. Да и Путин гораздо более благосклонен к украинскому президенту и среди украинских лидеров считает его практически наименьшим злом", - сказал он.
Политолог отметил, что в 2015 году украинский президент аргументировал необходимость подписать Минские соглашения именно действиями российского президента.
"Порошенко уговаривал своих депутатов, что если эти соглашения немедленно не будут подписаны (а они были заведомо фейком и блефом, что мы видим сегодня через 2,5 года, по итогам 2,5 лет их так называемой реализации), то Владимир Путин введет войска, возьмет Киев, и настанет полная катастрофа", - сказал он.
Белковский также обратил внимание, что фабрика "Рошен" в Липецке (РФ) закрылась только недавно.
"Она преспокойно функционировала", - сказал он.
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Улетая сегодня из Лаппенранты после финского визита Путина, "сопровождающие лица" не смогли сдержать эмоций, и захватили с собой в посольский самолёт несколько ящиков финской водки Koskenkorva и французского коньяка.
Теперь мучаюсь догадками: празднуют они или пьют горькую?
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В достойный список попали козломордые.
Мои поздравления!
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Знаток русской души - Рекс Тиллерсон
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Заместителя Авакова больше ни в чем не подозреваютСегодня, 29 июля, Служба безопасности Украины выступила с официальным заявлением по делу заместителя Министра внутренних дел Вадима Трояна. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook"Службой безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой проведена спецоперация по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве с руководителя субъекта предпринимательской деятельности. Задержанным лицам на сегодняшний день избрана мера пресечения", - говорится в опубликованном заявлении.Как подчеркнули в СБУ, обыск, проведенный в жилом помещении замминистра внутренних дел Вадима Трояна, свидетельствует о равенстве всех перед законом."По результатам указанных следственных действий, информация о вероятной причастности господина Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом, Троян не является подозреваемым лицом", - сообщили в ведомстве.
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Європа якась розбалансовано- роздратована?(
Ну не впорались, з ким не буває?
Мінськом давно усі підтерлись
Треба рухатись далі!
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про бабаму нічо не хош сказати, лішенець?
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