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 Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко

суд

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемого в похищении и убийстве активистов Майдана в 2014 году Александра Волкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Суд принял ходатайство прокуроров о содержании Волкова под стражей в течение 2 месяцев.

Напомним, прокуратура обвиняет Волкова в том, что он был одном из организаторов группы, которая похитила участников Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемому в похищении активистов Майдана Вербицкого и Луценко сегодня должны избрать меру пресечения, - прокуратура

Обвинение заявляет, что располагает данными о том, что подозреваемый был в больнице из которой похищали активистов именно в тот день, когда произошло преступление.

Свою причастность к похищению Волков отрицает.

Напоминаем, в январе 2014 года участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.

Смотрите: Суд продлил пребывание в СИЗО "титушкам", стрелявшим по участникам Евромайдана. ФОТО


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вибачте - а який рік у нас ? а ще хтось сміються над прибалтами.....
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Отбояривайся и продолжай не останавливаясь!
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Если на то пошло, когда привлекут к ответственности тех, кто убил украинского героя - патриота Сашу Музычка (Белого).
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Слухи о моей смерти на ветке вытиранов оказались преждевременными.
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Такое впечатление , что печерский суд ждет возвращение яныка и боится рассердить рыгохозяев.
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