 Суд на 2 месяца арестовал подозреваемого в организации похищения Вербицкого и Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Суд принял ходатайство прокуроров о содержании Волкова под стражей в течение 2 месяцев.
Напомним, прокуратура обвиняет Волкова в том, что он был одном из организаторов группы, которая похитила участников Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
Обвинение заявляет, что располагает данными о том, что подозреваемый был в больнице из которой похищали активистов именно в тот день, когда произошло преступление.
Свою причастность к похищению Волков отрицает.
Напоминаем, в январе 2014 года участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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